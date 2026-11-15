Sắc màu thể thao trong Ngày hội Đại đoàn kết
Hòa chung không khí sôi nổi chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam, ngày 14 - 15/11, phường Thục Phán tổ chức Giải Bóng bàn các lứa tuổi mở rộng lần thứ I và Giải Bóng rổ 3x3 mở rộng năm 2026. Hai giải đấu thu hút đông đảo vận động viên trong và ngoài tỉnh tham gia, tạo sân chơi thể thao bổ ích, thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục, thể thao và tăng cường giao lưu, đoàn kết.
Nguồn Cao Bằng: https://baocaobang.vn/sac-mau-the-thao-trong-ngay-hoi-dai-doan-ket-3194409.html