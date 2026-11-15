Sắc màu thể thao trong Ngày hội Đại đoàn kết

Giải Bóng bàn các lứa tuổi mở rộng lần thứ I thu hút 108 vận động viên đến từ các câu lạc bộ trong và ngoài tỉnh tham gia tranh tài.

Giải đấu là dịp để các câu lạc bộ bóng bàn trong và ngoài tỉnh gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, góp phần thúc đẩy phong trào bóng bàn ngày càng phát triển.

Các nội dung đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nam nữ được tổ chức theo từng nhóm tuổi, cùng nội dung đôi lãnh đạo, góp phần tạo sự đa dạng cho giải đấu.

Giải Bóng rổ 3x3 mở rộng năm 2026 thu hút 170 vận động viên đến từ các câu lạc bộ, trường học trên địa bàn tham gia.

Các vận động viên thi đấu với tinh thần quyết tâm, phối hợp linh hoạt, tạo nên những màn tranh tài sôi nổi, hấp dẫn.

Các đội tranh tài ở hai nội dung 3x3 nam và 3x3 nữ, góp phần khuyến khích thanh thiếu niên tích cực tham gia rèn luyện thể chất.

Giải đấu thu hút gần 50 vận động viên bóng rổ nữ, qua đó lan toả phong trào bóng rổ trên địa bàn tỉnh.

Hai giải đấu diễn ra trong không khí sôi nổi, góp phần tạo điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026.