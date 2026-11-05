Sắc màu Tây và Đông Bắc qua góc nhìn của nghệ sĩ nhiếp ảnh Cà Mau

Các nghệ sĩ nhiếp ảnh cà-phê thưởng thức các tác phẩm tại không gian triển lãm. (Ảnh: HOÀN THÀNH)

Chiều 5/11, tại Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Cà Mau, Chi hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tỉnh Cà Mau phối hợp với các nghệ sĩ nhiếp ảnh thành phố Cần Thơ tổ chức triển lãm ảnh nghệ thuật với chủ đề “Sắc màu Tây-Đông Bắc”.

Hoạt động được tổ chức nhân dịp hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam, góp phần lan tỏa vẻ đẹp văn hóa và khẳng định vai trò của nhiếp ảnh trong việc lưu giữ, phát huy các giá trị truyền thống của dân tộc.

Các nghệ sĩ nhiếp ảnh tại Cà Mau tham quan ảnh trưng bày tại triển lãm. (Ảnh: HOÀN THÀNH)

Triển lãm trưng bày 26 tác phẩm của 14 tác giả đây là kết quả từ chuyến sáng tác thực tế kéo dài 15 ngày đêm đi qua Thủ đô Hà Nội và các vùng đất miền núi phía bắc như Mù Cang Chải, Sơn La, Điện Biên, Mộc Châu và Hòa Bình.

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Huỳnh Bửu Lâm chia sẻ tại buổi triển lãm. (Ảnh: HOÀN THÀNH)

Qua góc nhìn sáng tạo, mỗi bức ảnh không chỉ ghi lại vẻ đẹp thiên nhiên, con người và đời sống văn hóa đặc sắc của vùng Tây Bắc, Đông Bắc, mà còn thể hiện tình yêu quê hương cùng sự trân trọng đối với di sản văn hóa của cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

Tác phẩm Chiều Phong Nậm-Trùng Khánh-Cao Bằng của tác giả Huỳnh Lâm trưng bày và giới thiệu tại triển lãm.

Theo chia sẻ của ông Huỳnh Bửu Lâm, Chi hội trưởng Chi hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tỉnh Cà Mau, nhiếp ảnh là hành trình của sự xê dịch, đam mê và tìm kiếm khoảnh khắc. Chuyến đi thực tế đã kết nối dặm dài Tổ quốc, đưa các nghệ sĩ từ đất Mũi Cà Mau đến miền biên viễn xa xôi.

Tác phẩm Thác Bản Giốt của tác giả Nam Sơn trưng bày và giới thiệu tại triển lãm.

Dù phải đối mặt với cung đèo quanh co, sương mù hay cái lạnh vùng cao, sự nồng hậu của đồng bào nơi đây đã trở thành nguồn cảm hứng để các nghệ sĩ ghi lại những khoảnh khắc chân thực, giàu cảm xúc.

Tác phẩm Sắc màu Tây Bắc trưng bày và giới thiệu tại triển lãm.

Nhớ lại những kỷ niệm trong chuyến đi, ông Trương Hoàng Thêm, nguyên Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Cà Mau cho biết, đoàn sáng tác nhiều hôm phải dậy từ 3-4 giờ sáng để kịp đón ánh mặt trời. Dù đối mặt với khó khăn, có lúc phải chia nhau từng gói mì tôm ăn sống, nhưng niềm vui nhận lại khi ghi bắt được bức ảnh đẹp đã xua tan mọi mệt mỏi.

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Tác phẩm Nhà ngô Màng Mủ-Mù Cang Chải của tác giả Trần Trọng Thắng trưng bày và giới thiệu tại triển lãm.

Đánh giá cao chất lượng chuyên môn cùng tinh thần lao động nghệ thuật của các tác giả, ông Trần Hiếu Hùng, nguyên Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau nhấn mạnh: Mỗi tác phẩm là sự nỗ lực, sáng tạo dày công nhằm lưu giữ những giá trị tốt đẹp cho tương lai. Mong rằng thời gian tới sẽ có thêm nhiều tác phẩm nghệ thuật khắc họa sinh động vẻ đẹp quê hương và vùng đất Đồng bằng sông Cửu Long trù phú.