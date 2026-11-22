Tham dự chương trình có ông Hà Trung Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; đại diện lãnh đạo các phường Tô Hiệu, Chiềng Cơi, Chiềng An, Chiềng Sinh cùng đông đảo Nhân dân và du khách.

Chương trình mang đến không gian giao lưu văn hóa đa sắc màu, nơi những giá trị truyền thống được tái hiện, hòa quyện với nhịp sống trẻ trung, hiện đại.

Trên sân khấu, những âm hưởng hào hùng của tiết mục trống hội “Âm vang nguồn cội”, màn hát múa “Sơn La miền đất yêu thương” mở ra bức tranh về vùng đất, con người Sơn La.

Từ sắc màu trang phục, âm điệu dân ca đến những điệu múa mang đậm bản sắc các dân tộc Tây Bắc, các tiết mục nghệ thuật như “Chiếc khăn piêu”, “Hoa xuân Tây Bắc”, “Xuân vùng cao”, “Sắc xuân Tây Bắc” đã đưa nét đẹp văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng.

Điểm nhấn của chương trình là sự đan xen giữa các tiết mục mang âm hưởng dân gian với những màn trình diễn hiện đại. Nếu các tiết mục “Tinh hoa Việt Nam”, “Tự hào Việt Nam” khơi dậy niềm tự hào về bản sắc và văn hóa dân tộc thì “Tuổi trẻ Sơn La” cùng những màn trình diễn hiphop sôi động lại mang đến không khí trẻ trung, năng động.

Sự kết hợp này không chỉ tạo nên sức hấp dẫn cho đêm diễn mà còn cho thấy văn hóa truyền thống có thể tiếp tục được lan tỏa bằng những hình thức thể hiện gần gũi với đời sống đương đại.

Chương trình có sự tham gia của các nghệ sĩ, diễn viên Trung tâm Văn hóa, Thể thao tỉnh, cùng các câu lạc bộ, đội văn nghệ đến từ các trường học trên địa bàn và đội múa tổ 9 Hôm Yên, phường Chiềng Cơi.

Sự chung sức của các đơn vị, lực lượng nghệ thuật, đặc biệt là sự tham gia của đông đảo học sinh, sinh viên, góp phần tạo nên không gian giao lưu văn hóa đa thế hệ, nơi tình yêu nghệ thuật và niềm tự hào về bản sắc quê hương được tiếp nối.

Không gian văn hóa tiếp tục được mở rộng ra các tuyến phố đi bộ từ 20h đến 23h, nơi người dân và du khách không chỉ thưởng thức mà còn trực tiếp tham gia các hoạt động trải nghiệm.

Trong không khí rộn ràng, những điệu múa xòe, múa sạp, trò chơi tó má lẹ, âm thanh trống chiêng và các hoạt động giao lưu văn nghệ mang đến cơ hội cảm nhận văn hóa Thái một cách sinh động.

Cùng với đó, các gian trưng bày trang phục, đồ thủ công mỹ nghệ, sản phẩm OCOP, cà phê và ẩm thực Sơn La giới thiệu những nét đặc trưng trong đời sống văn hóa, sản xuất của địa phương.

Từ sân khấu nghệ thuật đến không gian trải nghiệm cộng đồng, “Sắc màu Sơn La” góp phần đưa các giá trị văn hóa truyền thống hiện diện gần gũi hơn trong đời sống hôm nay.

Đây cũng là cách tạo sức sống cho di sản thông qua hoạt động giao lưu, thực hành và sáng tạo, đồng thời quảng bá hình ảnh vùng đất, con người Sơn La đến với Nhân dân và du khách.