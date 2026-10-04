Sắc màu quốc tế trên đường đua thuyền rồng Hồ Tây

Ông Phạm Tuấn Long, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội phát biểu. Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN

Giải Bơi chải thuyền rồng - ván SUP Hà Nội mở rộng năm 2026 với sự tham gia của gần 900 vận động viên. Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN

Cuộc đua diễn ra quyết liệt khi các đội liên tục bám đuổi, tạo nên những khoảnh khắc kịch tính trên mặt nước Hồ Tây. Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN

Các đội thuyền diễu hành trên mặt nước Hồ Tây, tạo nên khung cảnh sôi động trong ngày hội thể thao. Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN

Sự góp mặt các vận động viên quốc tế tạo điểm nhấn đặc biệt Giải Bơi chải thuyền rồng - ván SUP Hà Nội mở rộng năm 2026 trên Hồ Tây. Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN

Những tay chèo đồng lòng đưa thuyền rồng tăng tốc trên đường đua, thể hiện tinh thần đoàn kết và sức mạnh tập thể. Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN

Những tiếng cổ vũ, động viên từ khán giả tiếp thêm tinh thần cho các vận động viên trên đường đua. Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN