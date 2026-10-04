Văn hóa

Sắc màu quốc tế trên đường đua thuyền rồng Hồ Tây

Ngày 4/10/2026, tại Hồ Tây (Hà Nội), Giải Bơi chải thuyền rồng - ván SUP Hà Nội mở rộng năm 2026 với chủ đề “Sôi động Hồ Tây mùa thu: Nhịp chèo hội nhập chào mừng 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô” diễn ra sôi nổi với sự tham gia của gần 900 vận động viên đến từ các Đại sứ quán, tổ chức quốc tế, tỉnh, thành phố, trường đại học, doanh nghiệp và câu lạc bộ.

Báo Tin Tức TTXVN
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Ông Phạm Tuấn Long, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội phát biểu. Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN

Ông Phạm Tuấn Long, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội phát biểu. Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN

Giải Bơi chải thuyền rồng - ván SUP Hà Nội mở rộng năm 2026 với sự tham gia của gần 900 vận động viên. Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN

Giải Bơi chải thuyền rồng - ván SUP Hà Nội mở rộng năm 2026 với sự tham gia của gần 900 vận động viên. Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN

Cuộc đua diễn ra quyết liệt khi các đội liên tục bám đuổi, tạo nên những khoảnh khắc kịch tính trên mặt nước Hồ Tây. Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN

Cuộc đua diễn ra quyết liệt khi các đội liên tục bám đuổi, tạo nên những khoảnh khắc kịch tính trên mặt nước Hồ Tây. Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN

Các đội thuyền diễu hành trên mặt nước Hồ Tây, tạo nên khung cảnh sôi động trong ngày hội thể thao. Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN

Các đội thuyền diễu hành trên mặt nước Hồ Tây, tạo nên khung cảnh sôi động trong ngày hội thể thao. Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN

Sự góp mặt các vận động viên quốc tế tạo điểm nhấn đặc biệt Giải Bơi chải thuyền rồng - ván SUP Hà Nội mở rộng năm 2026 trên Hồ Tây. Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN

Sự góp mặt các vận động viên quốc tế tạo điểm nhấn đặc biệt Giải Bơi chải thuyền rồng - ván SUP Hà Nội mở rộng năm 2026 trên Hồ Tây. Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN

Những tay chèo đồng lòng đưa thuyền rồng tăng tốc trên đường đua, thể hiện tinh thần đoàn kết và sức mạnh tập thể. Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN

Những tay chèo đồng lòng đưa thuyền rồng tăng tốc trên đường đua, thể hiện tinh thần đoàn kết và sức mạnh tập thể. Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN

Những tiếng cổ vũ, động viên từ khán giả tiếp thêm tinh thần cho các vận động viên trên đường đua. Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN

Những tiếng cổ vũ, động viên từ khán giả tiếp thêm tinh thần cho các vận động viên trên đường đua. Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN

TTXVN/Báo Tin tức và Dân tộc

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/sac-mau-quoc-te-tren-duong-dua-thuyen-rong-ho-tay-post1391296.html