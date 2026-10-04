Sắc màu quốc tế trên đường đua thuyền rồng Hồ Tây
Ngày 4/10/2026, tại Hồ Tây (Hà Nội), Giải Bơi chải thuyền rồng - ván SUP Hà Nội mở rộng năm 2026 với chủ đề “Sôi động Hồ Tây mùa thu: Nhịp chèo hội nhập chào mừng 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô” diễn ra sôi nổi với sự tham gia của gần 900 vận động viên đến từ các Đại sứ quán, tổ chức quốc tế, tỉnh, thành phố, trường đại học, doanh nghiệp và câu lạc bộ.
Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/sac-mau-quoc-te-tren-duong-dua-thuyen-rong-ho-tay-post1391296.html