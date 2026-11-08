'Sắc màu quê hương' lan tỏa văn hóa Việt trên đất nước Australia

Ngày Văn hoá Việt Nam

Ngày Văn hóa Việt Nam 2026 do Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Perth phối hợp với Mạng lưới Tài năng Việt - Úc (AVTN) và Global Trade Connection tổ chức, với sự tham dự của Thị trưởng thành phố Perth Bruce Reynolds cùng đông đảo cộng đồng người Việt, người dân Australia và du khách.

Phát biểu khai mạc, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Perth Phạm Hải Anh nhấn mạnh, văn hóa là hồn cốt của dân tộc, nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh và sức mạnh mềm của Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Nhắc lại lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”, ông khẳng định việc gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc có ý nghĩa quan trọng trong củng cố khối đại đoàn kết, gắn kết cộng đồng người Việt trên toàn thế giới và quảng bá hình ảnh đất nước.

Tổng lãnh sự Việt Nam tại Perth Phạm Hải Anh phát biểu khai mạc sự kiện. Ảnh: Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Perth

Sự kiện năm nay càng có ý nghĩa khi Việt Nam kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946-24/11/2026), đồng thời chuẩn bị đón Ngày Văn hóa Việt Nam đầu tiên vào ngày 24/11/2026.

Gửi gắm thông điệp tới cộng đồng người Việt tại Australia, Tổng Lãnh sự Phạm Hải Anh nhấn mạnh ba định hướng “Gìn giữ - Phát huy - Phát triển”: gìn giữ tiếng Việt, truyền thống gia đình và những giá trị tốt đẹp của dân tộc; chủ động giới thiệu văn hóa Việt Nam tới bạn bè sở tại; phát huy sức sáng tạo để văn hóa dân tộc phát triển hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, giữa bản sắc dân tộc và tinh thần quốc tế.

Điểm nhấn của Văn hóa Việt Nam 2026 tại Perth là chương trình nghệ thuật quy tụ các nghệ sĩ, ca sĩ và nhóm biểu diễn đến từ Việt Nam cùng nhiều địa phương của Australia. Mở màn chương trình là ca khúc “Bonjour Vietnam” được thể hiện bằng ba thứ tiếng Pháp, Anh và Việt, gợi lên tình yêu quê hương và những cảm xúc gần gũi trong lòng người Việt xa xứ.

Khán giả tiếp tục được thưởng thức những làn điệu dân ca quen thuộc như “Lý ngựa ô”, “Bèo dạt mây trôi”; âm hưởng núi rừng Tây Nguyên qua tiếng đàn t’rưng trong tiết mục “Tây Nguyên chào mặt trời”; cùng nghệ thuật hát chầu văn với tác phẩm “Cô đôi thượng ngàn”. Màn trình diễn thời trang lấy cảm hứng từ văn hóa các dân tộc cũng góp phần tôn vinh vẻ đẹp truyền thống bằng ngôn ngữ sáng tạo mới mẻ.

Thị trưởng thành phố Perth Bruce Reynolds chia sẻ tại sự kiện. Ảnh: Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Perth

Bên cạnh đó, loạt tiết mục ca múa hiện đại như “Ngàn ước mơ Việt Nam”, “Made in Vietnam”, “Việt Nam huy hoàng”, “Việt Nam tôi” và “Đi giữa trời rực rỡ” mang đến không khí sôi động. Sự kết hợp giữa chất liệu truyền thống và phong cách đương đại tạo nên bức tranh nghệ thuật đa sắc màu, thể hiện sức sống của văn hóa Việt trong môi trường hội nhập.

Một dấu ấn đáng chú ý là sự tham gia tích cực của cộng đồng người Việt, đặc biệt là giới trẻ, sinh viên và thế hệ người Việt trưởng thành tại Australia. Không chỉ đến thưởng thức, nhiều bạn trẻ còn trực tiếp tham gia tổ chức, làm tình nguyện viên, biểu diễn và giới thiệu văn hóa dân tộc. Qua đó, niềm tự hào về cội nguồn được lan tỏa bằng những cách thể hiện gần gũi, sáng tạo.

Các đại biểu tham dự lễ khai mạc. Ảnh: Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Perth

Không gian ngày hội còn thu hút đông đảo người dân Australia và du khách giao lưu, tìm hiểu về âm nhạc, trang phục truyền thống và thưởng thức ẩm thực Việt Nam. Sự đón nhận của công chúng sở tại cho thấy sức hấp dẫn của văn hóa Việt trong môi trường đa văn hóa tại Australia.

Với gần 4.000 lượt người tham dự, “Sắc màu quê hương” không chỉ là dịp hội tụ của cộng đồng người Việt tại Perth mà còn trở thành nhịp cầu giao lưu văn hóa giữa nhân dân hai nước, góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam năng động, giàu bản sắc và làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị, Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Australia.