Sắc màu nghệ thuật vun đắp tình hữu nghị Việt - Trung

Dự chương trình, về phía Trung Quốc có Đại biện lâm thời Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam Vương Quần; Phó Trưởng Ban Tuyên truyền Tỉnh ủy, Giám đốc Văn phòng Xây dựng Văn minh tinh thần Tỉnh ủy Vân Nam Bành Bân…

Các đại biểu dự chương trình

Về phía Việt Nam, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông; Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Ngô Minh Hiển, cùng đại diện các cơ quan, đơn vị tham dự chương trình.

Chương trình được tổ chức với mong muốn thông qua giao lưu văn hóa, nghệ thuật góp phần vun đắp tình hữu nghị truyền thống, tăng cường sự hiểu biết và gắn bó giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Trung Quốc.

Quan hệ Việt Nam - Trung Quốc đang bước vào giai đoạn phát triển mới với những động lực và kỳ vọng tích cực.

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình từ ngày 14-15.4.2025 và chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm từ ngày 14-17.4.2026 là những dấu mốc quan trọng, thể hiện sự coi trọng và quyết tâm của lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai nước trong việc tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, phát huy tình hữu nghị truyền thống và làm sâu sắc quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc.

Những kết quả quan trọng đạt được qua các chuyến thăm cấp cao đã tạo thêm động lực thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược, mở rộng hợp tác thực chất trên nhiều lĩnh vực, đồng thời góp phần vào hòa bình, ổn định, phát triển và phồn vinh của khu vực và thế giới.

Trong tiến trình đó, giao lưu văn hóa và nhân dân tiếp tục là nền tảng quan trọng để tăng cường sự hiểu biết, gắn bó và tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Phát biểu tại chương trình, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam Vương Quần cho biết, Tết Trung thu là ngày lễ truyền thống được nhân dân hai nước Trung - Việt cùng trân trọng.

Ở Trung Quốc, Tết Trung thu là biểu tượng văn hóa được kế thừa ngàn năm, gửi gắm khát vọng sâu sắc của con người về đoàn viên, hòa thuận, bình an và vui vẻ. Ở Việt Nam, Tết Trung thu còn được gọi là “Tết trông trăng”, là thời khắc hân hoan khi trẻ em rước đèn ông sao đi khắp phố phường, nhà nhà bày mâm ngũ quả thưởng trăng.

Năm nay là năm thứ 3 liên tiếp tỉnh Vân Nam sang Việt Nam phối hợp tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật Trung thu xuyên biên giới Chung một vầng trăng - Sắc mây hội ngộ, Thắm tình láng giềng”. Chương trình thực sự trở thành một tấm danh thiếp tiêu biểu cho giao lưu văn hóa Trung - Việt.

Các tiết mục nghệ thuật ấn tượng trong chương trình

Ông Vương Quần tin tưởng rằng, thông qua chương trình, các nghệ sĩ hai nước sẽ mang đến một bữa tiệc nghệ thuật đỉnh cao bằng sự nhiệt huyết đong đầy và kỹ năng biểu diễn điêu luyện, qua đó góp phần vun đắp tình hữu nghị Trung - Việt.

Chương trình quy tụ các nghệ sĩ và đoàn nghệ thuật tiêu biểu của Việt Nam và Trung Quốc như Đoàn Nghệ thuật Dương Lệ Bình (Trung Quốc); Học viện Âm nhạc Trung ương; Nhà hát Ca, Múa, Nhạc Quốc gia Việt Nam; Dàn nhạc Dân tộc Sức Sống Mới.

Cùng với đó là sự kết hợp âm nhạc hai nước Trung - Việt với màn thể hiện của các ca sĩ Việt Nam Đỗ Tố Hoa, rapper RamC, Ngô Tuệ Mẫn và CLB Ngôi Sao Nhỏ.

Chương trình hội tụ những tinh hoa văn hóa truyền thống, các tiết mục ca múa nhạc mang đậm bản sắc dân tộc để cùng nhìn lại sâu sắc tình hữu nghị gắn bó, “vừa là đồng chí, vừa là anh em” giữa hai Đảng, hai nước Việt Nam - Trung Quốc. Đồng thời, kể một cách chân thành những câu chuyện cảm động về sự tiếp nối tình hữu nghị Việt - Trung.