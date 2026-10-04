'Sắc màu năm châu' trên phố Hà Nội

Chương trình do UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo nội dung; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội chủ trì, Nhà hát Múa rối Thăng Long tổ chức thực hiện.

Với định hướng chủ đề “Hội tụ di sản - Kiến tạo tương lai”, Lễ hội “Sắc màu năm châu” được xây dựng như một không gian giao lưu văn hóa cởi mở, sinh động.

Diễu hành áo dài Việt Nam kết hợp với trang phục truyền thống của các quốc gia

Thông qua áo dài, nghệ thuật trình diễn và các hoạt động đường phố, chương trình giới thiệu những giá trị đặc sắc của văn hóa Việt Nam, đồng thời tạo cơ hội để các quốc gia tham dự cùng chia sẻ, giao lưu và tôn vinh những nét văn hóa đặc trưng của mỗi dân tộc.

Theo Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội Phạm Tuấn Long, Lễ hội đường phố "Sắc màu năm châu" tạo ra một không gian văn hóa để các nền văn hóa được gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ và được trân trọng.

Nghệ thuật được đưa ra khỏi sân khấu, hòa vào đời sống của người dân và du khách, trở thành một phần của lễ hội. Đó cũng là cách phát huy giá trị di sản quốc gia, nơi truyền thống gặp gỡ đương đại, nghệ thuật đến với cộng đồng, kết nối bạn bè năm châu.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội Phạm Tuấn Long phát biểu khai mạc sự kiện

Theo ông Phạm Tuấn Long, mỗi dân tộc, mỗi nền văn hóa có một nét đẹp riêng. Chính sự khác biệt ấy khi được trân trọng và cởi mở sẽ làm cho bức tranh văn hóa của nhân loại thêm phong phú. Với vị thế là thủ đô của Việt Nam, Hà Nội sẽ tiếp tục là điểm đến của những cuộc gặp gỡ văn hóa, giao lưu nhân dân và kết nối bạn bè quốc tế.

Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu” năm nay có sự tham gia của các đoàn nghệ thuật và tổ chức văn hóa đến từ 15 quốc gia, gồm: Áo, Angola, Azerbaijan, Bangladesh, Trung Quốc, Iran, Lào, Mông Cổ, Maroc, Philippines, Tây Ban Nha, Ukraina, Peru, Sri Lanka và Việt Nam.

Các vũ công Peru với điệu múa truyền thống

Điểm nhấn của Lễ hội là cuộc diễu hành áo dài Việt Nam kết hợp với trang phục truyền thống của các quốc gia, quy tụ hơn 1.000 người, tạo nên bức tranh văn hóa đa dạng, giàu bản sắc ngay giữa không gian trung tâm Thủ đô.

Sự góp mặt của các đoàn nghệ thuật quốc tế mang đến nhiều loại hình nghệ thuật và di sản văn hóa đặc sắc, từ âm nhạc truyền thống Ba Tư, múa dân gian Mexico và Peru, nghệ thuật trình diễn truyền thống của UAE đến Taekwondo Hàn Quốc...

Đồng hành cùng các đoàn quốc tế là các thành viên Lân - Sư - Rồng, nghệ nhân, nghệ sĩ nghệ thuật truyền thống Thủ đô, phụ nữ Thủ đô, Câu lạc bộ Văn hóa Áo dài Việt Nam, người mẫu và nghệ sĩ.

Đoàn nghệ sĩ đến từ Mông Cổ

Trong suốt hành trình, công chúng đã được thưởng thức các tiết mục âm nhạc, nghệ thuật truyền thống và trình diễn trang phục. Sự kết hợp giữa nghệ thuật Việt Nam với các đoàn nghệ thuật quốc tế sẽ biến không gian phố đi bộ quanh Hồ Hoàn Kiếm thành một sân khấu văn hóa mở, nơi nghệ thuật không chỉ được trình diễn trên sân khấu mà còn trực tiếp đến gần người dân và du khách.

Qua mỗi tiết mục, mỗi sắc màu trang phục và mỗi bước chân trong đoàn diễu hành, Lễ hội “Sắc màu năm châu” góp phần tạo nên một không gian văn hóa đa thanh, đa sắc, nơi những giá trị truyền thống được tiếp nối trong nhịp sống đương đại và các nền văn hóa có cơ hội gặp gỡ, sẻ chia.

Một số hình ảnh tại Lễ hội đường phố "Sắc màu năm châu":

Đoàn nghệ thuật Ấn Độ

Các màn biểu diễn Lân - Sư - Rồng sôi động và hấp dẫn

Đoàn nghệ sĩ đến từ Sri Lanka

Nhiều tiết mục nghệ thuật dân gian và hiện đại như: múa bài bông, múa con đĩ đánh bồng, xiếc nghệ thuật... hòa cùng âm nhạc và vũ đạo quốc tế tạo nên không gian lễ hội đặc sắc, đa dạng

Trình diễn áo dài truyền thống, cổ phục và áo dài cách tân tại lễ hội

Âm nhạc kết hợp với trình diễn trang phục góp phần tạo nên một không gian văn hóa đa thanh, đa sắc, nơi những giá trị truyền thống được tiếp nối trong nhịp sống đương đại