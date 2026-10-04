Sắc màu năm châu hội tụ giữa lòng Hà Nội

Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu” nằm trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, do UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo nội dung; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội chủ trì, chỉ đạo Nhà hát Múa rối Thăng Long tổ chức thực hiện.

Với chủ đề “Hội tụ di sản - Kiến tạo tương lai”, chương trình được xây dựng thành không gian giao lưu văn hóa cởi mở. Tại chương trình, các giá trị truyền thống của Việt Nam và nhiều quốc gia được giới thiệu thông qua trang phục, nghệ thuật trình diễn và các hoạt động đường phố.

Tại chương trình, các giá trị truyền thống của Việt Nam và nhiều quốc gia được giới thiệu thông qua trang phục, nghệ thuật trình diễn và các hoạt động đường phố

Phát biểu tại chương trình, ông Phạm Tuấn Long, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội chia sẻ: "Chúng tôi tin rằng, từ những cuộc gặp gỡ bằng âm nhạc, nghệ thuật và văn hóa, sự hiểu biết sẽ được mở rộng, tình hữu nghị được vun đắp và những nhịp cầu hợp tác sẽ được nối dài. “Sắc màu Năm Châu” vì thế không chỉ là một ngày hội của nghệ thuật, mà còn là lời khẳng định về sức mạnh của văn hóa trong kết nối con người: khác biệt không phải là khoảng cách; văn hóa có thể trở thành cây cầu để chúng ta hiểu nhau hơn, trân trọng nhau hơn và cùng hướng tới hòa bình, hữu nghị và phát triển".

Ông Phạm Tuấn Long, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội phát biểu tại sự kiện

Điểm nhấn của chương trình là cuộc diễu hành áo dài Việt Nam kết hợp trang phục truyền thống của các quốc gia, với sự tham gia của hơn 1.000 người. Những tà áo dài Việt Nam hòa cùng sắc màu trang phục truyền thống quốc tế tạo nên bức tranh văn hóa đa dạng giữa không gian trung tâm Hà Nội.

Điểm nhấn của chương trình là cuộc diễu hành áo dài Việt Nam kết hợp trang phục truyền thống của các quốc gia, với sự tham gia của hơn 1.000 người

Lễ hội có sự tham gia của các đoàn nghệ thuật và tổ chức văn hóa đến từ 15 quốc gia, gồm: Áo, Angola, Azerbaijan, Bangladesh, Trung Quốc, Iran, Lào, Mông Cổ, Ma-rốc, Philippines, Tây Ban Nha, Ukraina, Peru, Sri Lanka và Việt Nam.

Sự góp mặt của các đoàn nghệ thuật quốc tế mang đến nhiều loại hình nghệ thuật đặc sắc như âm nhạc truyền thống Ba Tư, múa dân gian Mexico và Peru đến các hình thức trình diễn truyền thống và võ thuật. Bên cạnh đó, chương trình còn có sự tham gia của các thành viên Lân - Sư - Rồng, nghệ nhân, nghệ sĩ nghệ thuật truyền thống Thủ đô, phụ nữ Hà Nội, Câu lạc bộ Văn hóa Áo dài Việt Nam, người mẫu và nghệ sĩ.

Chương trình còn có sự tham gia của các thành viên Lân - Sư - Rồng, nghệ nhân, nghệ sĩ nghệ thuật truyền thống Thủ đô, phụ nữ Hà Nội, Câu lạc bộ Văn hóa Áo dài Việt Nam, người mẫu và nghệ sĩ

Trên tuyến diễu hành quanh hồ Hoàn Kiếm, các tiết mục được trình diễn từ khu vực Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, qua đền Bà Kiệu và kết thúc tại sân khấu chính ở Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục. Không gian phố đi bộ trở thành nơi các đoàn nghệ thuật và người dân, du khách cùng hòa vào những hoạt động văn hóa giàu màu sắc.

Không chỉ hướng tới một chương trình biểu diễn nghệ thuật, “Sắc màu năm châu” còn đề cao tính cộng đồng khi khuyến khích sự tham gia của các gia đình nhiều thế hệ. Qua đó, lễ hội tạo nên không gian để các thế hệ, cộng đồng và nền văn hóa cùng hiện diện, chia sẻ và kết nối.

Không gian phố đi bộ trở thành nơi các đoàn nghệ thuật và người dân, du khách cùng hòa vào những hoạt động văn hóa giàu màu sắc

Mỗi tiết mục, sắc màu trang phục và bước chân trong đoàn diễu hành góp phần tạo nên một không gian văn hóa đa thanh, đa sắc. Những giá trị truyền thống được đặt trong nhịp sống hiện đại, mở ra cơ hội để các nền văn hóa gặp gỡ, tìm thấy những điểm tương đồng và cùng chia sẻ các giá trị chung.

Trong dòng chảy ấy, văn hóa trở thành cầu nối giữa những con người đến từ nhiều nước khác nhau. Sự hiện diện của 15 nền văn hóa tại Hà Nội mang đến một hoạt động nghệ thuật quy mô lớn, góp phần lan tỏa thông điệp về hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển bền vững.

Lễ hội cũng là dịp quảng bá hình ảnh Hà Nội, thành phố “Vì hòa bình”, giàu truyền thống, thân thiện, cởi mở và hội nhập. Việc đưa các hoạt động giao lưu văn hóa quốc tế đến không gian công cộng quanh hồ Hoàn Kiếm góp phần giới thiệu một Thủ đô đang gìn giữ chiều sâu di sản nhưng vẫn chủ động kết nối với thế giới.

Với sự hội tụ của di sản, nghệ thuật truyền thống, trang phục và con người đến từ nhiều quốc gia, chương trình “Sắc màu năm châu” mang đến một bức tranh văn hóa giàu sức sống giữa lòng Hà Nội. Từ những giá trị riêng biệt, các nền văn hóa cùng gặp gỡ, sẻ chia và tìm kiếm những điểm chung, góp phần kiến tạo không gian giao lưu hướng tới hòa bình, hữu nghị và tương lai.