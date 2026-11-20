Triển lãm thu hút hơn 120 tác phẩm của 58 tác giả chuyên và không chuyên, người yêu thích mỹ thuật dự thi. Qua vòng xét chọn, Ban Tổ chức đã tuyển chọn 116 tác phẩm tiêu biểu để chấm giải và trưng bày giới thiệu đến công chúng.

Các tác phẩm tại triển lãm được Hội đồng nghệ thuật đánh giá cao về nội dung lẫn hình thức, phong phú về đề tài và đa dạng chất liệu như tranh sơn dầu, lụa, màu nước, màu gouache, sơn mài, acrylic, tượng và điêu khắc. Không gian trưng bày mở ra góc nhìn đa chiều, kết nối bản sắc đại ngàn Tây Nguyên với nét phóng khoáng của vùng duyên hải. Đáng chú ý, nhiều tác giả trẻ góp mặt tại triển lãm có góc nhìn sáng tạo, phản ánh sinh động đời sống, phong tục tập quán và nét văn hóa đặc trưng của các dân tộc trên địa bàn tỉnh. Qua các tác phẩm hội họa, đồ họa và điêu khắc, triển lãm không chỉ tôn vinh sức sáng tạo của giới mỹ thuật Đắk Lắk mà còn là nhịp cầu gắn kết, khẳng định diện mạo mới của địa phương trong hành trình hội nhập và phát triển.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thụy Phương Hiếu phát biểu khai mạc triển lãm. Ảnh: Hoài Thu – TTXVN

Phát biểu khai mạc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thụy Phương Hiếu cho biết, Đắk Lắk là nơi hội tụ của 45 dân tộc, mỗi dân tộc mang một sắc màu riêng, từ âm vang cồng chiêng, sử thi hùng tráng, mái nhà dài, bến nước, buôn làng đến làng chài, cửa biển, ghềnh đá ven bờ duyên hải.

Sự hòa quyện ấy tạo nên bản sắc độc đáo, sức sống bền bỉ của vùng đất Đắk Lắk và là nguồn cảm hứng dồi dào cho người cầm cọ. Với ngôn ngữ của đường nét, màu sắc và hình khối, mỹ thuật có khả năng vượt qua rào cản ngôn ngữ để kết nối cộng đồng, chạm đến trái tim người xem. Vì vậy, mỗi tác phẩm trưng bày không chỉ là một bức tranh đẹp mà còn là nhịp cầu của tình đoàn kết.

Đại biểu tham quan triển lãm và giao lưu với tác giả. Ảnh: Hoài Thu – TTXVN

Triển lãm là dịp để các họa sĩ giới thiệu những sáng tác mới, có chất lượng; là nơi gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, thắt chặt tình đoàn kết trong giới mỹ thuật; đồng thời quảng bá hình ảnh quê hương, con người Đắk Lắk văn minh - thân thiện - mến khách đến với nhân dân và du khách, góp phần phát triển loại hình mỹ thuật trên địa bàn tỉnh. Lần đầu tiên được tổ chức sau sáp nhập, triển lãm mang ý nghĩa của một sự khởi đầu, mở ra sân chơi nghệ thuật để duy trì và nâng tầm qua các kỳ tiếp theo.

Tại lễ khai mạc, Ban Tổ chức triển lãm đã trao 1 giải A, 2 giải B, 3 giải C và 5 giải Khuyến khích cho 11 tác phẩm xuất sắc nhất ở các thể loại và chất liệu; đồng thời trao giải trẻ cho tác giả Trương Đức Anh, xã Krông Pắc. Tác phẩm “Khát rừng” (chất liệu sắt hàn) của tác giả Nguyễn Tân (phường Buôn Ma Thuột) giành giải A của triển lãm.

Tác phẩm “Khát rừng” (chất liệu sắt hàn) của tác giả Nguyễn Tân (phường Buôn Ma Thuột) giành giải A triển lãm. Ảnh: Hoài Thu – TTXVN

Theo Họa sĩ, Thạc sĩ Y Nhi Ksơr, Phó Chủ tịch Hội đồng Nghệ thuật triển lãm, chất lượng sáng tác năm nay được nâng tầm rõ rệt, thu hút đông đảo tác giả tham gia. Triển lãm thể hiện sự phong phú của vùng đất có 45 dân tộc sinh sống, phản ánh đa dạng các mảng đề tài từ thiên nhiên, đất nước, con người, văn hóa đến tâm tư tình cảm của họa sĩ dành cho Tây Nguyên.

Ở chất liệu lụa, nhiều tác giả đầu tư nghiên cứu, chỉn chu sáng tác, phát huy tốt thế mạnh chất liệu để tạo nên những tác phẩm giàu sức biểu cảm. Riêng ở chất liệu sơn mài, đồ họa, gỗ và điêu khắc, các tác giả cần tiếp tục nghiên cứu, tìm tòi nhiều hơn để tạo bứt phá ở các kỳ triển lãm sau. Về kỹ thuật thể hiện, bố cục, đường nét, hình khối và màu sắc đều ghi nhận sự tiến bộ rõ nét. Triển lãm là cơ hội để giới sáng tác trao đổi, học hỏi lẫn nhau và đối thoại với công chúng, góp phần nâng cao thị hiếu thẩm mỹ.

Sau lễ khai mạc, đại biểu, người dân và du khách đã tham quan không gian trưng bày. Triển lãm mở cửa đến hết ngày 27/11 tại Trung tâm Văn hóa - Du lịch tỉnh Đắk Lắk, số 02 đường Hùng Vương, phường Buôn Ma Thuột.