Tiết mục văn nghệ chào mừng ngày hội.

Mường Khiêng là vùng đất giàu truyền thống văn hóa, có cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, con người cần cù, đoàn kết, sáng tạo; có nhiều tiềm năng phát triển nông nghiệp, du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng gắn với bản sắc văn hóa các dân tộc.

Trình diễn dệt vải, se chỉ tại ngày hội.

Mỗi điệu xòe, lời ca, tiếng hát, bộ trang phục truyền thống, món ăn dân tộc và sản phẩm nông nghiệp đặc trưng đều chứa đựng những giá trị văn hóa quý báu cần được gìn giữ, trao truyền và phát huy. Những sắc màu ấy hòa quyện thành bức tranh văn hóa đa dạng, đậm đà bản sắc của quê hương.

Phần thi kéo co tại ngày hội.

Mở đầu ngày hội, hàng nghìn du khách gần xa được thưởng thức những tiết mục văn nghệ đặc sắc do các nghệ nhân, hạt nhân văn nghệ các bản, cán bộ, viên chức, thầy cô giáo và học sinh các trường học cùng đoàn viên thanh niên trên địa bàn biểu diễn. Đặc biệt, là trích đoạn Lễ hội Pang A đã được phục dựng, biểu diễn để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng du khách.

Phần thi ném còn tại ngày hội.

Hòa cùng âm vang của những lời ca, điệu múa truyền thống, các trò chơi dân gian và môn thể thao như kéo co, tung còn, bịt mắt bắt vịt hay bóng đá đã khuấy động không khí lễ hội, thắt chặt thêm tình đoàn kết giữa các bản làng.

Trò chơi "Bịt mắt bắt vịt" tại ngày hội.

Sức hút của Mường Khiêng còn được dệt nên từ bức tranh thiên nhiên kỳ vĩ, nơi có biển mây bồng bềnh trên đỉnh dốc Cọ soi bóng xuống mặt nước lòng hồ sông Đà thơ mộng. Trên nền cảnh sắc trù phú ấy, từ những cánh đồng lúa, nương sắn đến vườn cà phê, cây ăn quả cùng các mô hình chăn nuôi, thủy sản đang ngày càng khởi sắc... tất cả đều kết tinh từ mồ hôi và đôi bàn tay cần cù của bà con nông dân.

Thi trình bày mâm cỗ ẩm thực truyền thống tại ngày hội.

Điểm nhấn thu hút đông đảo người dân và du khách tham quan, trải nghiệm tại ngày hội là khu trưng bày với 31 gian hàng giới thiệu các sản phẩm nông nghiệp và sản phẩm OCOP tiêu biểu của xã. Từng sản vật mang dấu ấn đặc trưng của Mường Khiêng được sắp đặt chỉn chu, kể câu chuyện về nguồn gốc xuất xứ, quy trình sản xuất ngày càng bài bản và tâm huyết làm giàu trên mảnh đất quê hương. Qua không gian trưng bày đã tạo điều kiện quảng bá, kết nối tiêu thụ sản phẩm, còn tạo thêm động lực để bà con tiếp tục nâng cao chất lượng, xây dựng thương hiệu nông sản địa phương.

Du khách tham quan các gian hàng nông sản tại ngày hội.

Ngày hội “Sắc màu Mường Khiêng” đã mở ra không gian giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao sôi nổi, góp phần lan tỏa những nét đẹp truyền thống và quảng bá sinh động hình ảnh quê hương. Không dừng lại ở việc tôn vinh di sản, sự kiện còn trở thành nhịp cầu kết nối giao thương, thu hút đầu tư cho nông sản địa phương. Từ sức bật của ngày hội, mỗi nét đẹp văn hóa của đồng bào các dân tộc Mường Khiêng càng được trân trọng gìn giữ, mỗi sản phẩm nông nghiệp có thêm cơ hội vươn ra thị trường, tiềm năng du lịch được đánh thức và đời sống, thu nhập của người dân từng bước được nâng cao.

Giám khảo chấm thi các gian trưng bày sản phẩm nông sản tại ngày hội.

Ngày hội “Sắc màu Mường Khiêng” gắn với quảng bá sản phẩm nông nghiệp địa phương đã khép lại với nhiều dấu ấn tốt đẹp. Thành công của sự kiện thêm động lực để đồng bào các dân tộc trên địa bàn trân trọng, gìn giữ từ tiếng nói, trang phục, ẩm thực, nghề thủ công đến những làn điệu dân ca, dân vũ truyền thống; mở ra hướng đi bền vững trong khai thác lợi thế cảnh quan thiên nhiên và vùng lòng hồ thủy điện. Trên nền tảng gắn kết hài hòa giữa phát triển du lịch xanh, bảo vệ môi trường và tạo sinh kế cho người dân, Mường Khiêng sẽ tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số trong sản xuất, quảng bá nông sản và là điểm đến, tạo sức bật để kinh tế - xã hội địa phương ngày càng phát triển.