Sắc màu lịch sử trên hành trình về xứ Trà

Các họa sĩ tập trung hoàn thiện từng chi tiết, tái hiện chân thực ký ức lịch sử trên bức tranh tại ga Lưu Xá.

Những ngày này, tại ga Lưu Xá, tiếng trò chuyện, tiếng dụng cụ lao động hòa cùng nhịp cọ miệt mài của các họa sĩ. Trên bức tường rộng 160m2, từng mảng màu dần hoàn thiện, các chi tiết lịch sử hiện lên rõ nét.

Mỗi đường cọ đều được thực hiện cẩn trọng, thể hiện tâm huyết của những người nghệ sĩ trong nỗ lực tái hiện một ký ức không thể lãng quên. Đó là đêm Noel đỏ lửa, là sự hy sinh anh dũng của 60 thanh niên xung phong giữa những năm tháng chiến tranh khốc liệt.

Với những người trực tiếp thực hiện, đây không đơn thuần là công việc sáng tác. Mỗi chi tiết đòi hỏi sự tỉ mỉ, bởi tác phẩm còn chuyển tải cảm xúc và lòng thành kính đối với những người đã ngã xuống.

Họa sĩ Nguyễn Trung Đại chia sẻ: Điều chúng tôi trăn trở nhất khi thực hiện bức tranh là làm sao truyền tải được sự khốc liệt của chiến tranh, sự hy sinh anh dũng của 60 thanh niên xung phong; để người xem có thể cảm nhận được giá trị của lịch sử và trân trọng hơn cuộc sống hòa bình hôm nay.

Cùng tham gia thực hiện tác phẩm, họa sĩ Thào A Lử đã vượt quãng đường hàng trăm kilômét từ Yên Bái đến ga Lưu Xá. Anh chia sẻ: Vẽ tranh tại không gian nhà ga mang đến cho tôi một cảm xúc rất đặc biệt. Chúng tôi mong rằng khi dừng chân tại ga Lưu Xá, mọi người sẽ dành chút thời gian ngắm nhìn bức tranh, cảm nhận câu chuyện lịch sử được kể qua từng mảng màu và lưu lại những kỷ niệm đẹp.

Bức tranh tại ga Lưu Xá gợi liên tưởng đến bộ phim Mưa đỏ, cùng đưa ký ức chiến tranh đến gần hơn với công chúng, nhắc nhớ về sự hy sinh của các thế hệ đi trước và giá trị hòa bình.

Giữa nhịp đi lại của những chuyến tàu, tác phẩm tạo điểm nhấn nghệ thuật, giúp hành khách tìm hiểu lịch sử và cảm nhận nét văn hóa của vùng đất xứ Trà.

Ông Ngô Quang Tiến, Trưởng ga Lưu Xá, cho biết: Việc đưa nghệ thuật vào không gian công cộng cũng góp phần làm mới trải nghiệm đường sắt. Nhà ga không chỉ là điểm khởi đầu hay kết thúc của một hành trình, mà còn có thể trở thành nơi kết nối giao thông với văn hóa, lịch sử và đời sống cộng đồng. Với du khách, một bức tranh giàu ý nghĩa đôi khi chính là điểm dừng khiến hành trình trở nên đáng nhớ hơn.

Sự kết hợp giữa không gian nhà ga và nghệ thuật công cộng góp phần làm phong phú trải nghiệm đường sắt.

Với Thái Nguyên, vùng đất nổi tiếng với văn hóa trà và giàu truyền thống cách mạng, những công trình nghệ thuật công cộng như bức tranh tại ga Lưu Xá mở thêm cách quảng bá hình ảnh địa phương thông qua những câu chuyện lịch sử gần gũi, giàu sức lay động.

Giá trị của tác phẩm không chỉ nằm ở diện mạo mới của nhà ga mà còn ở khả năng khơi gợi sự quan tâm, giúp ký ức lịch sử được tiếp nhận tự nhiên trong đời sống hôm nay.

Khi những nét vẽ cuối cùng hoàn thiện, bức tranh sẽ trở thành điểm nhấn nghệ thuật tại ga Lưu Xá, đồng thời là lời tri ân gửi đến 60 thanh niên xung phong đã anh dũng hy sinh.

Qua từng mảng màu, câu chuyện về một thời chiến tranh khốc liệt tiếp tục được kể, nhắc nhở mỗi người về trách nhiệm gìn giữ ký ức lịch sử và trân trọng hòa bình. Trên những chuyến tàu đi qua ga Lưu Xá, hình ảnh ấy sẽ lưu lại dấu ấn ý nghĩa trong hành trình khám phá vùng đất xứ Trà của du khách.