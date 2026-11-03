Sắc màu Lễ hội du lịch mùa vàng Bắc Sơn 2026

Nâng tầm di sản, tạo đà bứt phá

Với chủ đề “Mùa vàng Bắc Sơn – Bản hòa ca di sản và thiên nhiên”, nét mới của mùa lễ hội năm nay chính là vị thế được nâng tầm của du lịch Bắc Sơn trên bản đồ du lịch quốc tế. Ông Trịnh Minh Tuấn, Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Bắc Sơn, Trưởng Ban tổ chức lễ hội cho biết: Lễ hội là dịp để tôn vinh vẻ đẹp thiên nhiên, những giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống và thành quả lao động của Nhân dân các dân tộc trên quê hương Bắc Sơn; đồng thời quảng bá hình ảnh vùng đất, con người Bắc Sơn đến với bạn bè, du khách trong nước và quốc tế.

Đặc biệt, lễ hội năm nay được tổ chức trong niềm tự hào của người dân Bắc Sơn khi đây là mùa vàng thứ hai kể từ ngày Làng du lịch cộng đồng Quỳnh Sơn được Tổ chức Du lịch Liên hợp quốc (UN Tourism) vinh danh là một trong những “Làng du lịch tốt nhất thế giới năm 2025”. Sự ghi nhận của quốc tế không chỉ tôn vinh những nỗ lực gìn giữ bản sắc văn hóa, bảo tồn cảnh quan thiên nhiên và phát triển du lịch bền vững mà còn mở ra những cơ hội mới để Bắc Sơn tiếp tục khai thác hiệu quả tiềm năng, nâng cao chất lượng dịch vụ và khẳng định vị thế trên hành trình phát triển.

Du khách mua đặc sản địa phương tại các gian hàng trưng bày tại Lễ hội du lịch mùa vàng Bắc Sơn năm 2026

Lễ hội diễn ra xuyên suốt từ ngày 23/10 đến ngày 3/11/2026 với chuỗi sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch phong phú, thu hút đông đảo du khách như: chèo bè tre, chèo SUP ngắm cảnh thung lũng lúa chín, đốt lửa trại; trải nghiệm bay dù lượn ngắm nhìn toàn cảnh từ trên cao. Cùng đó là các hoạt động mang đậm văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc trên địa bàn như: làm ngói âm dương; hát then - đàn tính; thi giã gạo, gói bánh chưng, gặt lúa bằng công cụ thô sơ; đua bè tre cùng các môn thể thao dân tộc như kéo co, đẩy gậy, đi cà kheo…

Không chỉ là hoạt động du lịch thường niên, sự kiện năm nay còn góp phần quảng bá hình ảnh du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng và du lịch nông nghiệp gắn với vùng di sản Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn. Không khí lễ hội càng thêm sôi động khi đông đảo du khách trong và ngoài tỉnh đến đây tham quan, ngắm cảnh mùa vàng và tham gia các hoạt động văn hóa, vui chơi. Với nhiều du khách, đây là dịp để khám phá vẻ đẹp của thung lũng Bắc Sơn vào mùa lúa chín và tìm hiểu thêm những nét văn hóa đặc trưng của vùng đất này.

Chị Nguyễn Thị Thanh Hiền, du khách đến từ Hà Nội chia sẻ: Đây là lần thứ 2 tôi quay trở lại Bắc Sơn. Lần trước tôi khá tiếc vì không kịp trải nghiệm lễ hội nên lần này, khi biết được thông tin Bắc Sơn tổ chức lễ hội vào đúng mùa lúa chín, tôi đã rủ chồng cùng lên Bắc Sơn vào ngày khai mạc lễ hội. Được tận mắt ngắm nhìn thung lũng lúa chín vàng và hòa mình vào các trò chơi dân gian thực sự là trải nghiệm vô cùng thú vị với chúng tôi.

Đông đảo người dân và du khách trải nghiệm và theo dõi cuộc thi gói bánh trưng tại Lễ hội du lịch mùa vàng Bắc Sơn năm 2026

Lễ hội du lịch mùa vàng Bắc Sơn năm nay còn khẳng định sự lan tỏa khi thu hút nhiều du khách nước ngoài ghé thăm. Anh Thomas Miller, du khách đến từ nước Anh chia sẻ: Tôi biết đến Bắc Sơn qua trang facebook mà bạn bè chia sẻ, tôi đã đặt vé tới du lịch đúng dịp lễ hội. Đến đây tôi ấn tượng nhất với cảnh đẹp của những cánh đồng lúa. Đồ ăn ở đây cũng rất ngon, người dân thân thiện, cởi mở.

Đẩy mạnh truyền thông, nâng tầm dịch vụ

Sự hài lòng của du khách là minh chứng rõ nhất cho nỗ lực làm du lịch của người dân nơi đây. Chị Dương Thu Hiền, chủ homestay Cội Nguồn, thành viên Hợp tác xã (HTX) du lịch Quỳnh Sơn cho biết: Năm nay, lượng khách du lịch đến với chúng tôi đông hơn hẳn so với năm ngoái, 3 phòng khép kín và 8 gian nghỉ cộng đồng luôn kín khách. Để đáp ứng nhu cầu tìm hiểu về văn hoá của du khách, gia đình tôi còn mở thêm gian hàng trưng bày trang phục dân tộc và nhận được sự quan tâm của du khách trong và ngoài tỉnh. Chỉ trong 2 ngày cuối tuần từ 30/10 đến 1/11, gian hàng của chúng tôi đã có gần 200 lượt thuê trang phục truyền thống.

Du khách chụp ảnh, trải nghiệm cánh đồng lúa chín tại Lễ hội du lịch mùa vàng Bắc Sơn năm 2026

Để đạt được những kết quả trên, HTX du lịch cộng đồng Quỳnh Sơn đóng vai trò là cầu nối quan trọng. Bằng việc chủ động đổi mới phương thức quảng bá trên nền tảng số và duy trì các giá trị văn hóa, HTX đã biến mỗi du khách trở thành một “đại sứ truyền thông” cho vùng đất Bắc Sơn.

Ông Dương Công Cồ, Giám đốc HTX du lịch cộng đồng Quỳnh Sơn cho biết: Để tạo điểm nhấn và thu hút du khách, chúng tôi đã phát động cuộc thi ảnh từ ngày 20/10 đến hết ngày 31/10, thu hút 55 tác phẩm dự thi. Điểm đáng chú ý là có tới 50% số lượng người dự thi là khách du lịch ở nhiều độ tuổi khác nhau, từ trẻ em cho đến người cao tuổi. Cuộc thi đã tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ, thu hút mọi người ra cánh đồng để chụp ảnh và chia sẻ lên các nền tảng mạng xã hội. Nhờ các hoạt động quảng bá, lượng khách đến lưu trú tại các nhà nghỉ cộng đồng trong HTX dịp lễ hội đạt 15.000 lượt, tăng hơn 70% so với năm ngoái.

Đêm khai mạc Lễ hội mùa vàng Bắc Sơn năm 2026 thu hút đông đảo người dân và du khách tham dự

Kéo dài đến hết ngày 3/11, song đến thời điểm này, Lễ hội du lịch mùa vàng Bắc Sơn năm 2026 bước đầu đã đạt được những thành công nhất định. Sự kiện cho thấy hướng đi đúng đắn của một mô hình du lịch lấy di sản văn hóa và thiên nhiên làm nền tảng, lấy người dân làm chủ thể.

Sự hòa quyện giữa cảnh sắc mùa vàng độc đáo, chuỗi trải nghiệm văn hóa đa dạng cùng tấm lòng chân thành, mến khách của con người Bắc Sơn đã và đang sẽ để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng du khách thập phương. Đây chính là động lực mạnh mẽ để vùng đất Bắc Sơn tiếp tục phát triển, giữ vững danh hiệu “Làng du lịch tốt nhất” và khẳng định vị thế một điểm đến xanh, thân thiện, giàu bản sắc trên bản đồ du lịch trong nước và quốc tế.