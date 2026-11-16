Sắc màu không gian Chợ đêm văn hóa xã Tây Khánh Sơn

Tối 16-11, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tây Khánh Sơn tổ chức khai mạc không gian Chợ đêm văn hóa và Hội diễn nghệ thuật, trình diễn trang phục truyền thống dân tộc. Đây là hoạt động nhằm hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11) gắn với Ngày Đại đoàn kết toàn dân tộc (18-11).

Lãnh đạo và người dân xã Tây Khánh Sơn tham dự khai mạc không gian Chợ đêm văn hóa và Hội diễn nghệ thuật, trình diễn trang phục truyền thống dân tộc.

Không gian Chợ đêm văn hóa có 11 gian hàng giới thiệu các sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm đặc trưng, hàng thủ công mỹ nghệ và ẩm thực truyền thống của xã Tây Khánh Sơn.

Hội diễn nghệ thuật, trình diễn trang phục truyền thống có sự tham gia của 8 đội thi đến tư các thôn: Tà Giang, Thành Sơn, A Pa, Ha Nít, Du Oai và các trường: Mầm non Anh Đào, Tiểu học Tây Khánh Sơn, Trung học cơ sở Tây Khánh Sơn. Các đội mang đến những bài ca, phần trình diễn nhạc cụ truyền thống, điệu múa mang tình yêu quê hương, đất nước, niềm tự hào dân tộc và hơi thở cuộc sống nơi núi rừng Tây Khánh Sơn. Đặc biệt, chương trình còn phần trình diễn trang phục truyền thống, góp phần giới thiệu nét đẹp văn hóa của đồng bào các dân tộc xã Tây Khánh Sơn.

Ông Cao Minh Vỹ - Chủ tịch UBND xã Tây Khánh Sơn phát biểu khai mạc

Trong 3 ngày (từ 16 đến 18-11), xã Tây Khánh Sơn còn tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày Đại đoàn kết toàn dân tộc như: Cuộc thi trưng bày, triển lãm ảnh nghệ thuật giới thiệu hình ảnh quê hương, con người Tây Khánh Sơn; tổ chức phiên chợ vùng cao Tây Khánh Sơn với các hoạt động trò chơi dân gian, thi đấu thể thao dân tộc; ngày lễ Đại đoàn kết và Bữa cơm đoàn kết tại các thôn trên địa bàn xã; tổ chức không gian đọc sách…

Thông qua các hoạt động mang màu sắc văn hóa dân tộc nhằm khơi dậy niềm tự hào về truyền thống của quê hương, đất nước; phát huy vai trò làm chủ của Nhân dân trong sáng tạo, giữ gìn và phát triển văn hóa; đồng thời tăng cường sự gắn bó chặt chẽ trong mỗi khu dân cư.

Dưới đây là một số hình ảnh do phóng viên Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa ghi lại:

Rất đông người dân xã Tây Khánh Sơn đến không gian Chợ đêm văn hóa và theo dõi Hội diễn nghệ thuật, trình diễn trang phục truyền thống dân tộc.

Lãnh đạo xã Tây Khánh Sơn tham quan 1 gian hàng giới thiệu các đặc sản của xã Tây Khánh Sơn.

Người dân xã Tây Khánh Sơn đưa nông sản đến bày bán tại chợ đêm.

Người dân tìm mua sản vật của xã Tây Khánh Sơn.

Cơm lam, gà nướng những món ăn đặc trưng của người vùng cao.

Hội diễn nghệ thuật, trình diễn trang phục truyền thống thu hút 8 đội thi đến từ các thôn, trường học trên địa bàn xã Tây Khánh Sơn.

Tiết mục mang màu sắc văn hóa vùng cao.

Một tiết mục văn nghệ được trình diễn tại hội thi.

Trình diễn trang phục truyền thống tại hội thi.

Rất đông người dân xã Tây Khánh Sơn chăm chú theo dõi hội thi.