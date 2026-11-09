'Sắc màu hữu nghị-Giai điệu Đông Dương': Thắm tình đoàn kết tuổi trẻ Việt Nam-Lào-Campuchia

Đồng chí U Huấn, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi phát biểu tại Liên hoan. (Ảnh: Lê Phước Ngọc/TTXVN)

Tối 8/11, tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh Quảng Ngãi chương trình giao lưu văn hóa, nghệ thuật với chủ đề “Sắc màu hữu nghị-Giai điệu Đông Dương” diễn ra thành công và để lại nhiều ấn tượng cho tuổi trẻ ba nước.

Chương trình mang đến không gian nghệ thuật đa sắc màu, góp phần giới thiệu bản sắc văn hóa truyền thống, tăng cường sự hiểu biết và thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị giữa tuổi trẻ ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia.

Lan tỏa sắc màu văn hóa, kết nối tình hữu nghị ba nước

Chương trình “Sắc màu hữu nghị-Giai điệu Đông Dương” là dịp để tuổi trẻ ba nước gặp gỡ, giao lưu, thể hiện tài năng và giới thiệu những nét văn hóa đặc trưng của dân tộc mình.

Thông qua các tiết mục ca múa nhạc mang đậm bản sắc truyền thống, chương trình tạo nên không gian nghệ thuật sinh động, nơi âm nhạc và vũ điệu trở thành nhịp cầu kết nối những người trẻ đến từ ba quốc gia.

Mỗi tiết mục biểu diễn không chỉ mang đến những sắc màu nghệ thuật riêng mà còn chuyển tải tình yêu quê hương, đất nước, niềm tự hào về truyền thống và bản sắc dân tộc. Qua đó, các đại biểu có cơ hội tìm hiểu sâu hơn về văn hóa, phong tục, tập quán và đời sống tinh thần của Nhân dân mỗi nước, góp phần tăng cường sự đồng cảm, thấu hiểu và gắn bó.

Điểm nổi bật của chương trình là sự giao thoa giữa các giá trị văn hóa truyền thống và tinh thần trẻ trung, năng động của thế hệ thanh niên hôm nay.

Chương trình giao lưu không chỉ là hoạt động biểu diễn nghệ thuật, đây còn là dịp để mỗi đại biểu trở thành một đại sứ văn hóa, cùng giới thiệu những nét đẹp của đất nước mình, lan tỏa thông điệp về hòa bình, hữu nghị và hợp tác.

Nhiều hoạt động thiết thực trong Liên hoan Thanh niên Việt Nam-Campuchia-Lào năm 2026

Chương trình nghệ thuật “Sắc màu hữu nghị-Giai điệu Đông Dương” là hoạt động nổi bật trong khuôn khổ Liên hoan Thanh niên Việt Nam-Campuchia-Lào năm 2026, diễn ra từ ngày 7-11/11/2026 tại tỉnh Quảng Ngãi.

Liên hoan do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào và Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Campuchia tổ chức, với chủ đề xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển bền vững.

Trước đó, sáng 8/11, lễ khai mạc liên hoan được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh Quảng Ngãi. Phát biểu tại sự kiện, đồng chí Hồ Hồng Nguyên, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương khẳng định, quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam, Lào và Campuchia tiếp tục được củng cố, phát triển ngày càng sâu rộng.

Trong suốt chiều dài lịch sử, Nhân dân ba nước đã luôn kề vai sát cánh, dành cho nhau sự ủng hộ, giúp đỡ chí tình, chí nghĩa trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Những giá trị cao đẹp ấy đã trở thành tài sản tinh thần vô giá, đặt ra trách nhiệm cho thế hệ trẻ hôm nay trong việc tiếp nối, vun đắp và phát huy tình đoàn kết truyền thống.

Trong khuôn khổ Liên hoan Thanh niên Việt Nam-Campuchia-Lào năm 2026, ngày 8/11, tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh Quảng Ngãi diễn ra Tọa đàm với chủ đề “Thanh niên Việt Nam-Campuchia-Lào: Chung tay xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển bền vững”. (Ảnh: Lê Phước Ngọc/TTXVN)

Theo đồng chí Hồ Hồng Nguyên, sức sống bền vững của mối quan hệ ba nước không chỉ được bảo đảm thông qua các cơ chế hợp tác chính thức mà còn được bồi đắp từ sự hiểu biết, tin cậy giữa Nhân dân, trong đó thanh niên giữ vai trò hết sức quan trọng.

Liên hoan năm 2026 không chỉ là dịp giao lưu, gắn kết mà còn góp phần tạo nền tảng cho các hoạt động hợp tác hướng tới những dấu mốc quan trọng trong quan hệ Việt Nam-Lào và Việt Nam-Campuchia vào năm 2027.

Cụ thể, năm 2027 sẽ kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Campuchia (24/6/1967-24/6/2027), 50 năm ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào (18/7/1977-18/7/2027) và 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào (5/9/1962-5/9/2027).

Trong khuôn khổ liên hoan, nhiều hoạt động giao lưu, tọa đàm, tham quan và trải nghiệm được tổ chức. Nổi bật là tọa đàm với chủ đề “Thanh niên Việt Nam-Campuchia-Lào: Chung tay xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển bền vững,” tạo diễn đàn để đại biểu thanh niên ba nước trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ mô hình và sáng kiến trong công tác thanh niên, tham gia xây dựng khu vực biên giới ổn định, phát triển.

Các đoàn đại biểu cũng tham quan Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, giao lưu với lãnh đạo doanh nghiệp; thăm Khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng; tham gia trồng cây hữu nghị Việt Nam-Campuchia-Lào và tìm hiểu các mô hình nông nghiệp. Bên cạnh đó là các hoạt động team-building, giao lưu tại biển Mỹ Khê, trải nghiệm rừng dừa nước, khu du lịch Núi Thiên Mã và chương trình chào cờ, tham quan cột mốc biên giới ba nước.

Ban tổ chức đồng thời giới thiệu ứng dụng Sổ tay đại biểu Liên hoan Thanh niên Việt Nam-Campuchia-Lào năm 2026, tích hợp thông tin chương trình, lịch trình và địa điểm tổ chức, hỗ trợ đại biểu thuận tiện theo dõi, kết nối và tham gia các hoạt động. Nhân dịp này, tổ chức Đoàn, Hội của ba nước đã trao quà lưu niệm, thể hiện tình cảm hữu nghị và tinh thần gắn kết giữa tuổi trẻ Việt Nam, Lào và Campuchia.

Việc lựa chọn Quảng Ngãi đăng cai liên hoan còn góp phần quảng bá hình ảnh, tiềm năng và thế mạnh của địa phương. Với lợi thế về hệ thống cửa khẩu và cảng biển, Quảng Ngãi mong muốn phát huy vai trò cầu nối, hỗ trợ kết nối hàng hóa của Lào và Campuchia qua Cửa khẩu quốc tế Bờ Y và các cửa khẩu phụ trên tuyến biên giới đất liền đến cảng nước sâu Dung Quất, mở rộng cơ hội giao thương và hợp tác kinh tế.

Thông qua chuỗi hoạt động phong phú, Liên hoan Thanh niên Việt Nam-Campuchia-Lào năm 2026 góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc gìn giữ và phát huy truyền thống đoàn kết, hữu nghị giữa ba quốc gia. Đồng thời, tạo thêm cơ hội để thanh niên tăng cường giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, mở rộng hợp tác, chung tay xây dựng khu vực biên giới hòa bình, ổn định và phát triển bền vững./.