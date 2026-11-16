Sắc màu hội họa kể chuyện 'Hồ Chí Minh - Chân dung một con người'

Triển lãm diễn ra từ ngày 16/11 đến hết ngày 26/11/2026 tại Bảo tàng tỉnh với 60 tác phẩm được giới thiệu, do họa sĩ Việt kiều Đào Trọng Lý (1951 - 2024) sáng tác tại Thái Lan trong giai đoạn 2018 - 2024. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình Việt kiều, từ nhỏ, ông Lý đã được nghe những câu chuyện về Chủ tịch Hồ Chí Minh và những năm tháng Người hoạt động cách mạng tại Thái Lan. Tình yêu dành cho Bác, nỗi nhớ quê hương và sự gắn bó với cội nguồn dân tộc đã trở thành mạch nguồn cảm xúc xuyên suốt hành trình sáng tác của họa sĩ.

Đại biểu tham quan các tác phẩm khắc họa cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại triển lãm.

Bằng những chất liệu sơn nước trên giấy, sơn nước trên vải, sơn dầu trên vải, họa sĩ Đào Trọng Lý đã tái hiện hình ảnh Bác qua nhiều giai đoạn của cuộc đời, từ những năm tháng bôn ba tìm đường cứu nước đến hành trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Mỗi tác phẩm mang một sắc thái biểu đạt riêng, có khi là dáng hình của Người trong những dấu mốc lịch sử trọng đại, có khi lại gợi lên phong thái ung dung, ánh mắt hiền từ và nếp sống giản dị của vị lãnh tụ luôn dành trọn tình yêu thương cho nhân dân.

Điều tạo dấu ấn ở những bức tranh không chỉ nằm ở khả năng tái hiện hình ảnh mà còn ở tình cảm được gửi gắm phía sau từng đường cọ. Đó là sự trân trọng của một người con xa xứ đối với vị lãnh tụ của dân tộc, là nỗi nhớ quê hương được chắt lọc qua ký ức, tư liệu và cảm xúc cá nhân. Hội họa vì thế trở thành nhịp cầu nối những năm tháng lịch sử với hiện tại, đưa hình ảnh Bác đến gần hơn với công chúng bằng một cách cảm nhận vừa trực quan, vừa giàu cảm xúc.

Theo Tiến sỹ Nguyễn Anh Minh, Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, triển lãm là dịp để công chúng cùng tưởng nhớ, bày tỏ lòng biết ơn đối với những cống hiến to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời, cảm nhận sâu sắc hơn vẻ đẹp của một vị lãnh tụ vĩ đại nhưng hết sức giản dị, thanh bạch và gần gũi với nhân dân.

Đưa triển lãm đến Cao Bằng, những tác phẩm về Bác dường như tìm thấy một không gian trưng bày mang nhiều ý nghĩa riêng. Bởi đây không chỉ là vùng đất giàu truyền thống cách mạng mà còn là nơi ghi dấu những năm tháng đặc biệt trong cuộc đời hoạt động của Người. Sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh trở về Tổ quốc, chọn Cao Bằng làm nơi xây dựng căn cứ địa cách mạng, đặt nền móng cho những bước phát triển quan trọng của cách mạng Việt Nam. Tình cảm của Bác dành cho đồng bào các dân tộc luôn sâu nặng, nhân dân Cao Bằng một lòng kính yêu, chở che và nguyện đi theo Người.

Học sinh trải nghiệm hoạt động in tranh khắc gỗ với chủ đề chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Giám đốc Bảo tàng và Thư viện tỉnh Ngô Thị Cẩm Châu cho biết: Đây là lần đầu tiên Bảo tàng tỉnh tổ chức một cuộc triển lãm tranh có quy mô lớn với chủ đề về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sự kiện mang ý nghĩa đặc biệt khi tổ chức ngay trên mảnh đất từng vinh dự đón Người trở về Tổ quốc sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước. Những bức tranh về Bác được giới thiệu tại Cao Bằng không chỉ mang giá trị nghệ thuật mà còn gợi nhắc những ký ức lịch sử và mối liên hệ gắn bó thiêng liêng giữa Người với quê hương cội nguồn cách mạng. Với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ, triển lãm là dịp tìm hiểu thêm về cuộc đời, sự nghiệp và tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh qua một hình thức thể hiện trực quan, giàu cảm xúc.

Nếu những bức tranh đưa người xem trở về với các dấu mốc lịch sử bằng sắc màu và đường nét, thì hoạt động trải nghiệm in tranh khắc gỗ lại mở ra một cách tiếp xúc gần gũi hơn với nghệ thuật. Những tấm ván khắc, màu in và giấy trắng được chuẩn bị để người tham gia trực tiếp thực hành in tranh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh. Từ những thao tác đặt giấy, lăn màu đến việc nhẹ nhàng bóc từng bản in, mỗi người có cơ hội cảm nhận một phần quá trình tạo nên tác phẩm mỹ thuật.

Không khí trải nghiệm trở nên sôi nổi với sự tham gia của các đại biểu, học sinh và công chúng. Những đôi tay còn bỡ ngỡ với kỹ thuật in khắc gỗ, những ánh mắt chăm chú dõi theo từng công đoạn, niềm vui khi hình ảnh Bác dần hiện lên trên trang giấy..., tất cả tạo nên một sắc thái riêng cho triển lãm. Nghệ thuật không còn chỉ hiện diện sau những khung tranh mà trở thành trải nghiệm sống động, nơi người xem được trực tiếp tham gia và cảm nhận.

Em Hoàng Nông Ngọc Lan, học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh chia sẻ: Em rất vui và xúc động khi được tham quan triển lãm, trực tiếp ngắm nhìn những bức tranh về Bác Hồ. Mỗi bức tranh giúp em hiểu thêm về cuộc đời và những cống hiến của Bác đối với đất nước. Qua hoạt động trải nghiệm in tranh, em còn được tự tay làm ra một sản phẩm nghệ thuật mang hình ảnh Bác. Đây là một kỷ niệm rất ý nghĩa đối với em.

Học sinh tham quan, tìm hiểu những tác phẩm hội họa tại triển lãm.

Khép lại hành trình thưởng lãm 60 tác phẩm, điều còn đọng lại không chỉ là những đường nét, sắc màu hay giá trị nghệ thuật của mỗi bức tranh mà sâu xa hơn là tình cảm kính yêu, lòng biết ơn và niềm tự hào về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mỗi tác phẩm là một lát cắt ký ức, một câu chuyện được kể bằng ngôn ngữ hội họa, góp phần tái hiện chân dung một con người vĩ đại mà vô cùng giản dị, gần gũi.

Thời gian có thể làm phai màu trên những bức họa nhưng hình ảnh và tư tưởng của Người vẫn sống mãi trong trái tim dân tộc. Bởi hơn cả một cuộc triển lãm nghệ thuật, “Hồ Chí Minh - Chân dung một con người” là hành trình trở về với những giá trị cao đẹp, để mỗi người thêm trân trọng quá khứ, nuôi dưỡng tình yêu quê hương, đất nước và tự nhắc mình sống, học tập, lao động theo tấm gương của Bác.