Sắc màu Halloween đã 'phủ sóng' khắp các cửa hàng đồ chơi, quà tặng ở Hà Nội

Ghi nhận trong những ngày giữa tháng 10 tại Lotte Mall Tây Hồ, khu pop-up POP MART ở sảnh tầng 1 gây chú ý với những mô hình nhân vật Hirono, thú bông và các hộp đồ chơi được sắp đặt giữa không gian bí ngô, bóng ma. Nhiều khách dừng lại tham quan, xem sản phẩm và chụp ảnh.

Không gian Halloween của POP MART tại Lotte Mall Tây Hồ thu hút khách tham quan trong dịp cuối tuần. Ảnh: Linh Thảo.

Bên cạnh mô hình trưng bày, các dòng hộp đồ chơi sưu tầm được khách tìm hiểu ngay tại khu pop-up. Ảnh: Linh Thảo.

Theo thông tin từ Lotte Mall, khu pop-up "The ATTIC of ODDITIES" diễn ra từ 14/10 đến 17/11/2026, kèm hoạt động quà tặng theo điều kiện mua sắm. Trên website POP MART Việt Nam, một số dòng hộp mù Hirono có giá niêm yết 280.000–320.000 đồng/hộp; mẫu móc treo bông WHY SO SERIOUS có giá 669.000 đồng/hộp. Đây là giá tham khảo trực tuyến, không phải báo giá tại pop-up.

Hirono, thú bông và những chi tiết bí ngô, bóng ma góp phần tạo nên sắc màu Halloween cho khu trưng bày. Ảnh: Linh Thảo.

Những món đồ chơi theo chủ đề lễ hội được giới thiệu giữa không gian mua sắm, chụp ảnh của khách tham quan. Ảnh: Linh Thảo.

Tại Flying Tiger Copenhagen (tầng 2), thú bông hình ma, cốc, bí ngô trang trí và phụ kiện hóa trang được giới thiệu theo chủ đề lễ hội. Một số phụ kiện tại cửa hàng niêm yết khoảng 40.000–110.000 đồng/sản phẩm. Dịp Halloween, cửa hàng triển khai chương trình ưu đãi như "Mua 2 tặng 1" từ ngày 10/10 đến 31/10 tại điểm bán.

Tại Flying Tiger Copenhagen, khu trưng bày mùa Halloween giới thiệu chương trình "Mua 2 tặng 1". Ảnh: Linh Thảo.

Từ thú bông hình ma đến phụ kiện hóa trang, sản phẩm theo mùa được giới thiệu ngay tại các khu vực dễ quan sát. Ảnh: Linh Thảo.

Bên cạnh người mua sắm trẻ, nhóm khách đi cùng gia đình cũng tìm hiểu các sản phẩm, phụ kiện tại cửa hàng. Ảnh: Linh Thảo.

Từ món đồ chơi để sưu tầm đến phụ kiện cho các buổi hóa trang, thị trường Halloween năm nay cho thấy nhiều lựa chọn mua sắm đã được đưa lên kệ ngay từ giữa tháng 10.