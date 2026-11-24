Sắc màu Hà Nội trong Ngày Văn hóa Việt Nam
Trong ngày nghỉ lễ Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, nhiều điểm đến văn hóa, lịch sử và danh thắng nổi tiếng của Hà Nội thu hút đông đảo người dân, du khách đến tham quan, vui chơi và trải nghiệm. Mỗi địa điểm mang một sắc thái riêng, góp phần tạo nên bức tranh sinh động về đời sống văn hóa của Thủ đô.
Chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, trên địa bàn Hà Nội diễn ra nhiều hoạt động văn hóa. Không chỉ là dịp để người dân nghỉ ngơi, vui chơi, ngày lễ còn mở ra cơ hội tiếp cận, khám phá những giá trị văn hóa truyền thống thông qua các hoạt động trải nghiệm đa dạng. Từ không gian di tích nổi tiếng như Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hoàng thành Thăng Long đến chương trình biểu diễn xiếc miễn phí tại Rạp Xiếc Trung ương, mỗi hoạt động đều mang đến những trải nghiệm riêng, thu hút sự tham gia của nhiều gia đình, bạn trẻ và du khách quốc tế.
Du khách lưu lại khoảnh khắc bên những công trình kiến trúc cổ kính của Văn Miếu - Quốc Tử Giám.
Các bạn trẻ lưu lại những bức hình đẹp tại không gian di sản.
Đông đảo người dân, đặc biệt là các gia đình có trẻ nhỏ, đến thưởng thức chương trình biểu diễn xiếc.
Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/sac-mau-ha-noi-trong-ngay-van-hoa-viet-nam.html