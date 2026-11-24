Chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, trên địa bàn Hà Nội diễn ra nhiều hoạt động văn hóa. Không chỉ là dịp để người dân nghỉ ngơi, vui chơi, ngày lễ còn mở ra cơ hội tiếp cận, khám phá những giá trị văn hóa truyền thống thông qua các hoạt động trải nghiệm đa dạng. Từ không gian di tích nổi tiếng như Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hoàng thành Thăng Long đến chương trình biểu diễn xiếc miễn phí tại Rạp Xiếc Trung ương, mỗi hoạt động đều mang đến những trải nghiệm riêng, thu hút sự tham gia của nhiều gia đình, bạn trẻ và du khách quốc tế.

Văn Miếu - Quốc Tử Giám thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan.

Nhiều gia đình đưa trẻ nhỏ đến tìm hiểu những giá trị lịch sử, văn hóa tại di tích.

Người dân tham quan triển lãm ảnh di sản được trưng bày trong không gian di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Du khách lưu lại khoảnh khắc bên những công trình kiến trúc cổ kính của Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Người dân và du khách tham quan Hoàng thành Thăng Long trong ngày nghỉ lễ 24/11.

Không gian kiến trúc cổ kính tại Hoàng thành Thăng Long thu hút du khách tham quan, chụp ảnh.

Du khách tìm hiểu những dấu tích lịch sử tại khu di sản Hoàng thành Thăng Long.

Du khách tìm hiểu tham quan chiêm ngưỡng mô hình Mô hình phục dựng Điện Kính Thiên.

Nhiều gia đình đưa con em đến khám phá di sản văn hóa của Thủ đô.

Lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên đỉnh Cột cờ Hà Nội, tại Khu di sản Hoàng thành Thăng Long, trong ngày Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11.

Người dân lưu lại những khoảnh khắc kỷ niệm bên Cột cờ Hà Nội.

Các bạn trẻ lưu lại những bức hình đẹp tại không gian di sản.

Cũng trong sáng ngày 24/11, Liên đoàn Xiếc Việt Nam tổ chức chương trình biểu diễn miễn phí tại Rạp Xiếc Trung ương nhân Ngày Văn hóa Việt Nam.

Đông đảo người dân, đặc biệt là các gia đình có trẻ nhỏ, đến thưởng thức chương trình biểu diễn xiếc.

Các tiết mục xiếc đặc sắc mang đến không khí vui tươi, hào hứng cho khán giả.

Khán giả trực tiếp giao lưu, trải nghiệm cùng các nghệ sĩ và nhân vật biểu diễn xiếc.