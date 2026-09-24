Quang cảnh Đêm hội Trung thu

Với chủ đề “Sắc màu Gia Nghĩa - Chung một vầng trăng”, đêm hội Trung thu đã diễn ra trong không khí ấm áp, rộn rã tiếng cười vui. Các em học sinh đã mang tới những tiết mục ca múa như: Chiếc đèn ông sao, Cùng nhau ta đi lên, Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ...

Màn trình diễn lân ấn tượng

Không khí thêm náo nhiệt khi các bạn nhỏ được giao lưu cùng chị Hằng và chú Cuội. Những cánh tay háo hức giơ cao, những câu trả lời hay được đưa ra và phần thưởng là những món quà trung thu. Ngoài ra, các bạn nhỏ còn được xem múa lân và cùng nhau phá cỗ.

Các cháu thiếu nhi phá cỗ cùng chú Cuội, chị Hằng

Các em học sinh biểu diễn múa bài "Rước đèn ông sao"

Trong đêm hội, Ban Tổ chức đã trao hơn 1.000 phần quà trung thu đến các cháu thiếu nhi. Dịp này, UBND phường Bắc Gia Nghĩa đã trao tặng 18 suất học bổng (tổng trị giá 5,4 triệu đồng) và UBND phường Đông Gia Nghĩa trao 15 suất quà ý nghĩa cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó vươn lên đạt thành tích tốt trong học tập.

Các em học sinh vượt khó đạt thành tích tốt trong học tập nhận học bổng từ Ban Tổ chức

Những suất quà nhằm tiếp thêm động lực để các em tiếp tục cố gắng học tập nhân dịp năm học mới vừa bắt đầu.