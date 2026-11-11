'Sắc màu di sản' tại lễ hội làng cổ Đông Hòa Hiệp, Đồng Tháp

Lễ hội diễn ra tại xã Cái Bè, với các hoạt động chính như Không gian dòng chảy di sản giới thiệu các giá trị văn hóa, lịch sử, cảnh quan đặc trưng và quá trình phát triển của Làng cổ Đông Hòa Hiệp, Chợ nổi Cái Bè, văn hóa miệt vườn từ truyền thống đến hiện đại.

Cùng với đó là không gian chợ nổi và ẩm thực Hương sắc phương Nam, tại khu vực Chợ nổi sông Cái Bè với các hoạt động tái hiện di sản sông nước theo chủ đề Buổi sáng trên chợ nổi, phiên chợ quê Trên bến dưới thuyền, trình diễn nghệ thuật trên sông…

Lễ hội nhằm quảng bá hình ảnh văn hóa và con người Đồng Tháp đến với du khách, tạo thêm động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - du lịch địa phương. Nguồn: Sở VHTTDL Đồng Tháp

Không gian trải nghiệm làng nghề giới thiệu các nghề truyền thống đặc trưng của khu vực Cái Bè và tỉnh Đồng Tháp, góp phần bảo tồn các giá trị văn hóa phi vật thể gắn liền với đời sống của người dân vùng sông nước.

Đặc biệt, hoạt động Đêm nhà cổ lên đèn sẽ tái hiện vẻ đẹp cổ kính của Làng cổ Đông Hòa Hiệp trong không gian đêm, tạo nên sản phẩm du lịch đặc sắc, mang đậm bản sắc văn hóa địa phương. Đến đây, du khách không những có dịp tham quan các nhà cổ mà còn được trải nghiệm làm bánh dân gian; nghe những câu chuyện về Nhà cổ Ông Kiệt, Nhà cổ Ba Đức, Nhà cổ Mười Võ.

Dịp này cũng diễn ra hội thảo Đề án bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật kiến trúc các nhà cổ, làng cổ gắn với phát triển du lịch nhằm đánh giá thực trạng công tác bảo tồn, phát huy giá trị kiến trúc nhà cổ, không gian văn hóa và đời sống cộng đồng tại Làng cổ Đông Hòa Hiệp. Trên cơ sở đó, đề xuất các định hướng, giải pháp xây dựng Đề án bảo tồn và phát huy giá trị Làng cổ Đông Hòa Hiệp gắn với phát triển du lịch bền vững trong giai đoạn mới.

Trong khuôn khổ lễ hội cũng diễn ra chương trình Famtrip Làng cổ Đông Hòa Hiệp - Từ di sản đến sản phẩm du lịch; thi sáng tác bài hát mang âm hưởng dân ca với chủ đề Đông Hòa Hiệp - miền nhớ, miền thương; thi thiết kế logo Làng cổ Đông Hòa Hiệp...

Lễ hội nhằm bảo tồn và phát huy giá trị kiến trúc, văn hóa của Làng cổ Đông Hòa Hiệp, tạo điều kiện để người dân tham gia làm du lịch. Qua đó phát huy vai trò của cộng đồng trong phát triển du lịch di sản theo hướng bền vững...