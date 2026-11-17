Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi cho biết, lễ hội đèn lồng quốc tế Hội An năm 2026 được tổ chức, nhằm tôn vinh, lan tỏa giá trị di sản, đồng thời cụ thể hóa nhiệm vụ phát triển đô thị di sản sáng tạo Hội An trong lĩnh vực thủ công và nghệ thuật dân gian giai đoạn 2026 - 2027, định hướng đến năm 2030, gắn với việc thực hiện cam kết khi Hội An tham gia Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO.

Theo Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi, việc tổ chức lễ hội đèn lồng quốc tế Hội An góp phần xây dựng thương hiệu văn hóa đặc trưng của Hội An nói riêng và TP Đà Nẵng nói chung. Ảnh: Thanh Đức.

"Chúng tôi kỳ vọng, thông qua lễ hội, giá trị của nghề làm đèn lồng và các sản phẩm thủ công truyền thống của Hội An được quảng bá, lan tỏa", bà Thi nói và mong rằng, sự kiện mở thêm cơ hội kết nối nghệ nhân, cộng đồng sáng tạo, doanh nghiệp và các đối tác quốc tế, nhằm phát triển các sản phẩm công nghiệp văn hóa gắn với du lịch, tạo thêm sinh kế cho cộng đồng.

Lễ hội đèn lồng quốc tế Hội An 2026 do UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, với sự phối hợp của các sở, ngành, địa phương, doanh nghiệp, trường học, nghệ nhân, nghệ sĩ, cộng đồng; cùng sự tham gia của 12 thành phố đến từ các nước Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Indonesia, Philippines, Lào và Singapore.

Điểm nhấn của sự kiện là hơn 30 cụm đèn lồng nghệ thuật đa dạng về mẫu mã, chất liệu, quy mô và ý tưởng nghệ thuật, được sắp đặt công phu tại quảng trường sông Hoài, vườn tượng An Hội và một số không gian tại đô thị cổ Hội An.

Nghề làm đèn lồng ở Hội An được công nhận nghề truyền thống của tỉnh Quảng Nam (cũ) vào năm 2024. Ảnh: Thanh Đức.

Lễ khai mạc diễn ra vào 19h ngày 3/12, tại quảng trường Sông Hoài, với nghi thức thắp sáng đèn lồng - khoảnh khắc khởi đăng, đánh thức không gian lễ hội và lan tỏa ánh sáng di sản.

Cùng với đó là các tiết mục trình diễn nghệ thuật đặc sắc, tái hiện hành trình hình thành, phát triển và trao truyền nghề đèn lồng Hội An qua các thế hệ. Đồng thời, khắc họa sức sống của nghề truyền thống và dòng chảy giao lưu, hội nhập văn hóa quốc tế.

Xuyên suốt lễ hội sẽ diễn ra chương trình diễu hành “Minh đăng dạ hành” đêm 4/12, đưa ánh sáng đèn lồng lan tỏa qua những tuyến phố đi bộ của đô thị cổ.

Ngoài ra, “Triển lãm lịch sử nghề đèn lồng” tại đình Hội An sẽ tái hiện lịch sử hình thành, phát triển và trao truyền nghề qua các thế hệ.

Cuộc thi ảnh nghệ thuật “Ấn tượng đèn lồng Hội An” và chương trình sáng tác thực địa “Nhiếp ảnh và đèn lồng” sẽ mở ra những góc nhìn sáng tạo về vẻ đẹp di sản.

Đặc biệt, cuộc thi thiết kế “Dệt ánh sáng” sẽ kết nối nghệ nhân, nhà nghiên cứu, doanh nghiệp, thanh thiếu niên và cộng đồng sáng tạo để tìm kiếm những hướng đi mới cho nghề truyền thống.

Sự kiện không chỉ tôn vinh giá trị di sản mà còn khơi mở sức sáng tạo, đưa nghệ thuật đèn lồng Hội An đến gần đời sống đương đại và bạn bè quốc tế.

TRAILER LỄ HỘI ĐÈN LỒNG QUỐC TẾ HỘI AN 2026.