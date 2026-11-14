Sắc màu di sản kết nối tình đoàn kết tại 'ngôi nhà chung' 54 dân tộc

Ngày 14/11, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Hà Nội), chương trình giao lưu “Sắc màu văn hóa các dân tộc” diễn ra trong không khí rộn ràng. Tiếng chiêng Tây Nguyên, những làn điệu dân ca, dân vũ cùng trang phục truyền thống nhiều màu sắc đưa du khách đến gần hơn với đời sống văn hóa của đồng bào các vùng miền.

Chương trình có sự tham gia của nghệ nhân dân tộc Dao đến từ Quảng Ninh, đồng bào Chăm đến từ Khánh Hòa và hơn 100 người thuộc 16 nhóm dân tộc đang sinh sống, hoạt động thường xuyên tại Làng. Mỗi cộng đồng mang đến một nét riêng, từ tiếng nói, trang phục đến phong tục, nghề thủ công, cùng làm nên bức tranh văn hóa phong phú tại “Ngôi nhà chung”.

Chương trình giao lưu “Sắc màu văn hóa các dân tộc” kết nối hàng trăm nghệ nhân và đồng bào từ khắp mọi miền Tổ quốc.

Đánh giá cao ý nghĩa của sự kiện, ông Phạm Tuấn Long, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hà Nội nhấn mạnh, Thủ đô ngàn năm văn hiến, Thành phố vì hòa bình, Thành phố sáng tạo của UNESCO luôn tự hào là nơi hội tụ, kết tinh và lan tỏa tinh hoa văn hóa cả nước. Thành phố không chỉ lưu giữ di sản Thăng Long mà còn rộng mở đón nhận sắc màu mọi miền, đồng thời xác định văn hóa là nguồn lực, động lực quan trọng cho sự phát triển bền vững và là cầu nối gắn kết cộng đồng.

Ông Phạm Tuấn Long, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hà Nội phát biểu.

Điểm đáng chú ý là di sản được chính các nghệ nhân, đồng bào giới thiệu thông qua những hoạt động thực hành thay vì chỉ trưng bày hiện vật. Tại không gian văn hóa Chăm, kỹ thuật làm gốm Bàu Trúc giúp khách tham quan tìm hiểu sự khéo léo và tri thức nghề được trao truyền qua nhiều thế hệ. Những tiết mục nghệ thuật dân gian cũng đưa người xem đến gần hơn với vẻ đẹp riêng của từng cộng đồng.

Đồng bào các dân tộc trong trang phục truyền thống tham dự chương trình giao lưu “Sắc màu văn hóa các dân tộc”.

Hoạt động diễn ra trong không khí hướng tới Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc 18/11, qua đó nhấn mạnh vai trò kết nối của văn hóa. Giữa những khác biệt về ngôn ngữ, phong tục và tín ngưỡng, sự gặp gỡ tại Làng cho thấy mỗi sắc màu riêng đều góp phần làm giàu bản sắc chung của dân tộc Việt Nam.

Ông Đàng Chí Quyết, đại diện đồng bào dân tộc Chăm phát biểu tại buổi lễ.

Đại diện đồng bào dân tộc Chăm, ông Đàng Chí Quyết bày tỏ niềm xúc động khi tham gia hoạt động tại “ngôi nhà chung”. Theo ông, mỗi dân tộc đều có những giá trị văn hóa riêng cần được trân trọng, gìn giữ. Sự giao lưu không làm mất đi nét đặc sắc ấy mà tạo cơ hội để các cộng đồng hiểu nhau và cùng vun đắp tình đoàn kết.

Không dừng ở các tiết mục biểu diễn, hoạt động trong hai ngày 14 và 15/11 còn giới thiệu những trải nghiệm về nghề truyền thống, ẩm thực, phong tục và sinh hoạt cộng đồng. Du khách có dịp tìm hiểu hát Páo dung, nghề thuốc nam của người Dao, nghệ thuật gốm Bàu Trúc, dệt thủ công của người Chăm cùng một số nghi lễ đặc trưng của đồng bào các dân tộc.

Chương trình biểu diễn của đồng bào các dân tộc tại chương trình.

Những trải nghiệm ấy góp phần thay đổi cách tiếp cận di sản: từ quan sát sang tương tác, từ nghe giới thiệu sang trực tiếp tìm hiểu, thực hành. Với thế hệ trẻ, đây còn là dịp nhận biết sự đa dạng văn hóa Việt Nam thông qua những hoạt động gần gũi, sinh động.

Ở góc độ phát triển kinh tế, các chương trình văn hóa cũng mở ra cơ hội quảng bá điểm đến, giới thiệu sản phẩm thủ công, ẩm thực và du lịch cộng đồng. Khi được tổ chức phù hợp, những giá trị truyền thống có thể trở thành nguồn lực hỗ trợ sinh kế cho người dân, tạo thêm sản phẩm trải nghiệm và nâng sức hấp dẫn của du lịch Việt Nam.

Nét đẹp phụ nữ người Chăm tại chương trình giao lưu “Sắc màu văn hóa các dân tộc”.

Tuy nhiên, khai thác di sản phục vụ du lịch cần đi cùng trách nhiệm bảo tồn, tôn trọng không gian sinh hoạt và vai trò chủ thể của đồng bào. Chính cộng đồng phải là người trực tiếp thực hành, trao truyền và tham gia quyết định cách giới thiệu những giá trị văn hóa của mình, để di sản không chỉ hiện diện trên sân khấu mà tiếp tục sống trong đời thường.

Đồng bào các dân tộc và các đại biểu tham dự vòng xèo đại đoàn kết.

Giữa tiếng chiêng, điệu múa và những cuộc gặp gỡ thân tình, “Ngôi nhà chung” 54 dân tộc tiếp tục khẳng định vai trò là không gian hội tụ, kết nối văn hóa các vùng miền. Mỗi nét đẹp được gìn giữ, mỗi cuộc giao lưu được nối dài không chỉ góp phần lan tỏa bản sắc văn hóa Việt Nam mà còn bồi đắp sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ông Phạm Tuấn Long, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hà Nội tham gia trải ngiệm cùng đồng bào các dân tộc.

Các bạn nhỏ cùng đồng bào các dân tộc chụp ảnh với các đại biểu tham dự.