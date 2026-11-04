Sắc màu di sản hội tụ tại chuỗi sự kiện 'Đại đoàn kết - Cội nguồn dân tộc'

Ngày Văn hoá Việt Nam

Hướng tới Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11), Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) và chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026, từ ngày 1 đến 30/11, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (xã Đoài Phương, Hà Nội) diễn ra chuỗi hoạt động với chủ đề “Đại đoàn kết - Cội nguồn dân tộc”.

Chương trình tháng 11 có sự tham gia của hơn 100 đồng bào thuộc 16 dân tộc đang sinh sống, hoạt động thường xuyên tại Làng, với nhiều hoạt động giao lưu, trình diễn và tái hiện nghi lễ truyền thống.

Chương trình tháng 11 có sự tham gia của hơn 100 đồng bào thuộc 16 dân tộc đang sinh sống, hoạt động thường xuyên tại Làng. Ảnh: LVH

Điểm nhấn của chuỗi sự kiện là các chương trình giao lưu văn hóa được tổ chức vào dịp cuối tuần và những ngày kỷ niệm, tạo không gian gặp gỡ, kết nối giữa các cộng đồng dân tộc, đồng thời giới thiệu đến du khách những giá trị văn hóa đặc sắc của các vùng miền.

Mở đầu tháng là chương trình “Sắc hương đại ngàn” của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên tại Vườn tượng Tây Nguyên, diễn ra vào các ngày 1, 28 và 29/11.

Trong hai ngày 7 và 8/11, chương trình “Vũ điệu kết đoàn” tại không gian Làng dân tộc Thái tiếp tục đưa du khách đến với sắc màu văn hóa các dân tộc phía Bắc qua tiếng chiêng Mường, tiếng khèn Mông, những điệu múa và vòng xòe giao lưu cộng đồng.

Đặc biệt, từ ngày 13 đến 15/11, Làng tổ chức chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026.

Mở đầu là chương trình “Sắc màu văn hóa cộng đồng các dân tộc” vào sáng 14/11 tại Quảng trường Hùng Vương, thuộc Khu Nghi lễ thờ Tổ. Hơn 200 đồng bào các dân tộc sẽ tham gia lễ dâng hương hướng về Quốc Tổ, thể hiện lòng tri ân nguồn cội; tiếp đó là các chương trình giao lưu văn nghệ dân gian với âm hưởng cồng chiêng Tây Nguyên và nhạc tre nứa.

Trong hai ngày 14 và 15/11, nhiều hoạt động tái hiện lễ hội, nghi thức truyền thống sẽ được tổ chức tại các không gian làng dân tộc. Tại Làng dân tộc Dao, các nghệ nhân Dao quần chẹt đến từ Hà Nội và Quảng Ninh tái hiện lễ Sóng mun cầu an, kết hợp trình diễn múa chuông, múa rùa và giới thiệu nghệ thuật ngâm chân lá thuốc truyền thống.

Tại quần thể tháp Chăm, chương trình “Hoa đất tháp” giới thiệu lễ Rija Praong của đồng bào Chăm Bà la môn tỉnh Khánh Hòa cùng kỹ nghệ chế tác gốm Bàu Trúc. Không gian văn hóa Tây Nguyên và Bắc Bộ mang đến những trải nghiệm qua tiếng khèn Mông trong lễ cúng Cơm mới của đồng bào Mông tỉnh Thanh Hóa và nghi thức lễ mở cửa kho lúa của dân tộc Rơ Mâm, tỉnh Quảng Ngãi.

Cũng trong tháng 11, ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” sẽ diễn ra ngày 18/11 tại Khu Nghi lễ thờ Tổ, với các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, giới thiệu nghề truyền thống và trình diễn tương tác giữa nghệ nhân với du khách.

Chương trình dân ca, dân vũ “Bài ca kết đoàn” tại Làng dân tộc Ê Đê được tổ chức vào các ngày 21, 22 và 24/11, với những tiết mục ca múa nhạc, diễn xướng dân gian, âm thanh cồng chiêng và nhạc cụ truyền thống. Sáng 24/11, du khách có dịp tìm hiểu lễ cúng nhà dài truyền thống của đồng bào Ê Đê…

Bên cạnh các chương trình trình diễn, giao lưu, Làng còn tổ chức không gian trưng bày “Cội nguồn di sản giữa lòng Thủ đô”, ứng dụng mã QR và nội dung số để hỗ trợ du khách tra cứu tư liệu về 54 dân tộc anh em.

Chương trình “Đại đoàn kết - Cội nguồn dân tộc” với nhiều hoạt động văn hóa hấp dẫn tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam. Ảnh: LVH

Từ ngày 1 đến 20/11, trưng bày chuyên đề “950 năm Quốc Tử Giám Thăng Long (1076-2026)” tại sân lễ hội, Khu các làng dân tộc III giới thiệu lịch sử hình thành Văn Miếu - Quốc Tử Giám, các danh nhân và hành trình phát triển của Quốc Tử Giám - trường Quốc học đầu tiên của Việt Nam.

Trong suốt tháng 11, các nhóm đồng bào tiếp tục duy trì hoạt động thường xuyên tại các không gian làng dân tộc, giới thiệu kiến trúc nhà ở, phong tục tập quán, nghề thủ công, ẩm thực, trò chơi dân gian, dân ca - dân vũ.

Thông qua chuỗi hoạt động phong phú, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam tạo thêm không gian giao lưu, gắn kết cộng đồng, góp phần gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời quảng bá bản sắc văn hóa của 54 dân tộc Việt Nam đến đông đảo du khách.