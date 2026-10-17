Sắc màu dân vũ chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam

Hoạt động không chỉ rèn luyện sức khoẻ mà còn tạo sân chơi giao lưu, gắn kết hội viên, lan tỏa tinh thần sống vui, sống khoẻ, sống có ích.

Gìn giữ nét đẹp truyền thống

Trong những bộ trang phục rực rỡ, khi duyên dáng với áo bà ba, khăn rằn, khi đồng điệu trong trang phục biểu diễn, các thành viên CLB tự tin hòa mình vào những điệu dân vũ khoẻ khoắn, uyển chuyển.

Đặc biệt, khi biểu diễn tại khu vực tượng đài tưởng niệm, những giai điệu về quê hương, đất nước càng khơi dậy niềm tự hào về truyền thống đấu tranh và những đóng góp của các thế hệ phụ nữ Việt Nam.

Các thành viên CLB tự hào khi biểu diễn những bài dân vũ ca ngợi vẻ đẹp người phụ nữ Việt Nam.

Với bà Vũ Thị Hoa, thành viên CLB Dân vũ thể thao phường Bạc Liêu, sau khi nghỉ hưu, việc tham gia các phong trào tại địa phương trở thành niềm vui trong cuộc sống. Bên cạnh luyện tập thể dục thể thao rèn luyện sức khoẻ, bà còn tích cực tham gia hoạt động bảo vệ môi trường, an sinh xã hội, mong muốn tiếp tục đóng góp cho cộng đồng.

Chung suy nghĩ, bà Tạ Kiều cho rằng, mỗi phụ nữ cần không ngừng học tập, nâng cao tri thức, tích cực tham gia hoạt động xã hội, đóng góp vào sự phát triển của quê hương. Việc giáo dục con cháu trân trọng lịch sử, noi gương các thế hệ đi trước cũng là cách gìn giữ những giá trị truyền thống tốt đẹp.

Thành viên CLB Dân vũ thể thao phường Bạc Liêu rực rỡ trong trang phục áo bà ba, khăn rằn, tập luyện tại Quảng trường Hùng Vương.

Sống vui, sống khoẻ, sống có ích

Đối với các thành viên CLB, dân vũ thể thao và dưỡng sinh đã trở thành hoạt động quen thuộc. Mỗi buổi tập không chỉ giúp rèn luyện sức khoẻ, thư giãn tinh thần mà còn là dịp gặp gỡ, sẻ chia, tăng cường tình đoàn kết, khuyến khích chị em tích cực tham gia phong trào tại địa phương.

Bà Phạm Thị Liễu, Chủ nhiệm CLB Dân vũ thể thao phường Bạc Liêu (giữa), tập luyện cùng các thành viên.

Bà Phạm Thị Liễu, Chủ nhiệm CLB Dân vũ thể thao phường Bạc Liêu, cho biết, CLB hướng đến mục tiêu giúp chị em vui, khoẻ và sống có ích. Các bài dân vũ được lựa chọn phù hợp với độ tuổi, mang nội dung truyền tải tình yêu quê hương, đất nước và niềm tự hào về người phụ nữ Việt Nam.

CLB thường tổ chức các hoạt động giao lưu, biểu diễn nhân dịp lễ, Tết và các ngày kỷ niệm. Dịp 20/10, CLB lựa chọn, tập luyện những tiết mục ca ngợi phụ nữ Việt Nam, qua đó góp phần nâng cao nhận thức về truyền thống và trách nhiệm của mỗi người trong gia đình, xã hội.

Các thành viên CLB phần lớn là cán bộ hưu trí, cùng nhau rèn luyện sức khoẻ và tích cực tham gia các hoạt động xã hội.

Ở mỗi độ tuổi, phụ nữ đều có cách riêng để phát huy giá trị bản thân, từ chăm lo gia đình, nuôi dạy con cháu đến tham gia hoạt động xã hội, hỗ trợ nhau phát triển kinh tế và xây dựng đời sống văn hóa tại khu dân cư. Những đóng góp bình dị ấy góp phần vun đắp hạnh phúc gia đình, gắn kết cộng đồng và thúc đẩy sự phát triển của địa phương./.