Như Báo Văn Hoá đã thông tin, tối 24.11, tại sân vận động Khâm Đức (xã Khâm Đức, TP. Đà Nẵng), TP. Đà Nẵng tổ chức chương trình nghệ thuật Sắc màu văn hóa vùng cao với chủ đề “Sắc màu đại ngàn - Bừng sáng tương lai”, chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026

Đây cũng là dịp để giới thiệu, quảng bá rộng rãi hình ảnh vùng đất, con người cùng những giá trị văn hóa đặc trưng của địa phương đến công chúng và du khách; đồng thời mở ra không gian sinh hoạt, giao lưu nghệ thuật lành mạnh giữa đội ngũ nghệ sĩ thành phố với các nghệ nhân và đông đảo người dân cơ sở

Thông qua ngôn ngữ âm nhạc và biểu diễn, chương trình khắc họa sự phong phú, đa dạng nhưng thống nhất của văn hóa Việt Nam; tôn vinh bản sắc văn hóa các dân tộc, qua đó khơi dậy tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc và tinh thần đoàn kết trong cộng đồng

Với thời lượng 90 phút, chương trình được dàn dựng thành hai phần, mang đến hành trình nghệ thuật kết nối những giá trị truyền thống với hơi thở cuộc sống hiện đại

Phần I với chủ đề “Sắc màu đại ngàn” mở màn bằng những giai điệu ngợi ca quê hương, đất nước, chương trình đưa khán giả bước vào hành trình âm nhạc khám phá vẻ đẹp vừa riêng biệt, vừa hòa quyện của văn hóa vùng cao trong tình yêu chung dành cho Tổ quốc

Mạch cảm xúc từ núi rừng đại ngàn dần lắng đọng về dải đất duyên hải miền Trung đầy nắng gió - nơi biển cả và núi non cùng tạc nên vóc dáng quê hương, thắm đượm nghĩa tình đất và người

Đan xen trong không gian văn hóa ấy là những ca khúc cách mạng hào hùng, gợi nhắc về một thời kỳ rực lửa của dân tộc

Những giai điệu sâu lắng như lời tri ân sâu sắc gửi đến các thế hệ cha ông đã không tiếc tuổi xuân, xương máu để giữ gìn từng tấc đất, vùng biển thiêng liêng, cho non sông liền một dải và những lời ca hôm nay được ngân vang trong hòa bình

Tiếp nối âm vang quá khứ, phần II mở ra bầu không khí tươi trẻ, sôi động mang hơi thở của nhịp sống đương đại. Những tiết mục giàu năng lượng và tinh thần lạc quan đã khắc họa hình ảnh một thế hệ trẻ tự tin, sáng tạo, mang trong mình khát vọng vươn xa và cống hiến cho sự phát triển của quê hương

Điểm nhấn của phần diễn này là cuộc gặp gỡ thú vị giữa ký ức và sáng tạo, khi các chất liệu âm nhạc, sắc màu văn hóa truyền thống được tiếp cận và làm mới bằng góc nhìn trẻ trung. Qua đó, đêm nghệ thuật truyền đi thông điệp ý nghĩa về việc gìn giữ cội nguồn: di sản chỉ thực sự sống động khi được người trẻ đón nhận bằng lòng biết ơn, nuôi dưỡng bằng tình yêu và tiếp nối bằng sức sáng tạo, để bản sắc văn hóa mãi là điểm tựa và niềm tự hào trên hành trình vươn tới tương lai

Khép lại trong không khí rộn ràng, ấm áp tình đoàn kết, đêm nghệ thuật “Sắc màu đại ngàn - Bừng sáng tương lai” đã để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng khán giả địa phương, góp phần lan tỏa mạnh mẽ giá trị văn hóa truyền thống trong đời sống cộng đồng