Sắc màu đại ngàn hội tụ tại Hội thảo sâm Lai Châu

Tại đây, đời sống văn hóa, tinh thần phong phú của đồng bào các dân tộc vùng cao được tái hiện qua những điệu xòe nhịp nhàng, tiếng khèn gọi bạn tha thiết và những bộ trang phục truyền thống giàu bản sắc. Bên cạnh đó, các gian hàng quảng bá sản phẩm OCOP, đặc sản đặc trưng và đặc biệt là các sản phẩm từ sâm Lai Châu đã thu hút đông đảo nhân dân cùng du khách thập phương đến tham quan, trải nghiệm.

Báo và Phát thanh, Truyền hình Lai Châu Trân đã ghi lại những khoảnh khắc ấn tượng tại sự kiện:

Người dân tìm hiểu các sản phẩm đặc sản của địa phương.

Độc đáo nghề dệt tại không gian trưng bày giá trị văn hóa các dân tộc.

Học sinh các trường học trên địa bàn tỉnh trải nghiệm trò chơi tại sân Quảng trường Nhân dân tỉnh.

Phụ nữ dân tộc Lự trải nghiệm trò chơi dân gian đi thăng bằng.

Người dân được tặng trứng cầu may của đồng bào dân tộc Hà Nhì (xã Thu Lũm).

Tại không gian giao lưu văn hóa, trưng bày hiện vật các dân tộc cư trú thành cộng đồng trên địa bàn tỉnh Lai Châu tái hiện nghi thức rơi đài trong Lễ Tủ cải của đồng bào dân tộc Dao.

Nghi thức về nhà chồng trong đám cưới của người Si La (xã Bum Tở) tại không gian văn hóa, trưng bày hiện vật các dân tộc cư trú thành cộng đồng trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Các tiết mục văn nghệ tại không gian văn hóa, trưng bày hiện vật các dân tộc cư trú thành cộng đồng trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Màn tái hiện tục nhuộm răng đen của đồng bào dân tộc Lự.

"Vườn hoa" đa sắc màu của đồng bào các dân tộc Lai Châu tại Hội thảo khoa học "Sâm Lai Châu - Tinh hoa đại ngàn Tây Bắc” năm 2026.