Sắc màu đại ngàn hội tụ tại Hội thảo sâm Lai Châu
Trong khuôn khổ Hội thảo khoa học "Sâm Lai Châu - Tinh hoa đại ngàn Tây Bắc” năm 2026, không khí sự kiện trở nên sống động và rực rỡ sắc màu với chuỗi hoạt động văn hóa, văn nghệ đặc sắc cùng các không gian trưng bày sản phẩm địa phương.
Tại đây, đời sống văn hóa, tinh thần phong phú của đồng bào các dân tộc vùng cao được tái hiện qua những điệu xòe nhịp nhàng, tiếng khèn gọi bạn tha thiết và những bộ trang phục truyền thống giàu bản sắc. Bên cạnh đó, các gian hàng quảng bá sản phẩm OCOP, đặc sản đặc trưng và đặc biệt là các sản phẩm từ sâm Lai Châu đã thu hút đông đảo nhân dân cùng du khách thập phương đến tham quan, trải nghiệm.
Báo và Phát thanh, Truyền hình Lai Châu Trân đã ghi lại những khoảnh khắc ấn tượng tại sự kiện:
Nguồn Lai Châu: https://baolaichau.vn/van-hoa/sac-mau-dai-ngan-hoi-tu-tai-hoi-thao-sam-lai-chau-1333194