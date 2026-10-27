Sắc màu cổ tự nơi chùa Hà

Chùa Hà với kiến trúc mái cong truyền thống, nổi bật giữa sắc xanh cây cối và khoảng trời rộng mở.

Khoảng sân rộng lát đá, những hàng cây được chăm sóc xanh tốt cùng mái chùa ngói đỏ tạo nên không gian thoáng đãng, thanh tịnh nơi cửa Phật.

Lan can đá với những hoa văn cuộn mây tinh xảo dẫn lối xuống sân chùa, cho thấy sự kết hợp hài hòa giữa nghệ thuật trang trí kiến trúc và cảnh quan xanh mát.

Những dải cờ Phật giáo nhiều màu sắc trải dài trước mái chùa đỏ thắm, điểm tô nét rực rỡ cho không gian kiến trúc truyền thống vốn trầm mặc, tĩnh lặng.

Những dải lụa cầu an và đèn lồng đỏ nổi bật dọc hành lang chùa, hòa cùng sắc cờ Phật giáo, gợi lên những ước nguyện tốt lành của người hành hương.

Giữa những rễ cây đan xen, các ngọn bảo tháp cũ, hoa cúc vàng và những dải lụa đỏ tạo nên khung cảnh nhuốm màu thời gian, gợi sự giao hòa giữa thiên nhiên với đời sống tâm linh.

Hiện vật voi đá có niên đại được giới thiệu từ thế kỷ XVII–XVIII trưng bày trong không gian nhà gỗ, góp phần gợi mở câu chuyện về những lớp trầm tích văn hóa của ngôi chùa.

Trong tà áo dài truyền thống, khách hành hương khép lại hành trình khám phá chùa Hà bằng khoảnh khắc an nhiên, tĩnh tại.