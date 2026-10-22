Sắc màu cổ động viên trước cuộc đối đầu giữa CAHN và Thanh Hóa

Cổ động viên CAHN tiếp lửa cho đội nhà. Ảnh: CAHN

Ngay từ khoảng 17h45, khi trận đấu còn chưa bắt đầu, khu vực bên ngoài sân vận động Hàng Đẫy đã rộn ràng bước chân của người hâm mộ.

Từng nhóm cổ động viên lần lượt đổ về sân, mang theo áo đấu, cờ và những vật phẩm cổ vũ, sẵn sàng tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho đội bóng mình yêu thích.

Đáng chú ý, sự xuất hiện đông đảo của các cổ động viên Thanh Hóa đã tạo nên điểm nhấn trong bầu không khí trước trận. Không chỉ có mặt từ sớm, người hâm mộ đội bóng xứ Thanh còn tập trung thành từng nhóm, cùng trò chuyện, giao lưu và chuẩn bị cho những màn cổ vũ trên khán đài.

Một trong những hoạt động thu hút sự chú ý là việc hội cổ động viên Thanh Hóa phát vé miễn phí cho người hâm mộ đến sân tiếp sức đội bóng.

Những tấm vé được trao đi không chỉ tạo điều kiện để thêm nhiều cổ động viên có mặt trên khán đài mà còn thể hiện sự gắn kết giữa những người cùng chung tình yêu với đội bóng quê hương.

Giữa dòng người qua lại, những tiếng hô vang “Thanh Hóa!” liên tục cất lên, khuấy động một góc Hàng Đẫy. Sự cuồng nhiệt ấy khiến không khí trước trận đấu thêm náo nhiệt, như một lời khẳng định rằng dù phải thi đấu trên sân khách, các cầu thủ Thanh Hóa vẫn có những người hâm mộ luôn đồng hành và tiếp sức.

Anh Tùng, cổ động viên Thanh Hóa, đặt niềm tin vào đội bóng quê hương

Không chỉ có tiếng hò reo, khu vực bên ngoài sân còn trở thành nơi gặp gỡ của những người chung niềm đam mê bóng đá. Nhiều cổ động viên tranh thủ chụp ảnh kỷ niệm, lưu lại khoảnh khắc trước trận đấu.

Những cuộc trò chuyện về đội hình, phong độ hay khả năng giành chiến thắng của hai đội diễn ra sôi nổi, mỗi người một dự đoán nhưng đều chung mong đợi được chứng kiến một cuộc so tài hấp dẫn.

Có mặt tại Hàng Đẫy để cổ vũ đội bóng quê hương, anh Tùng, cổ động viên Thanh Hóa, không giấu được sự hào hứng. Với anh, hành trình vượt qua khó khăn của đội bóng ở mùa giải trước là lý do để tiếp tục đặt niềm tin vào các cầu thủ.

“Mình rất hào hứng với trận đấu hôm nay. Sau hành trình vực dậy của đội bóng ở mùa giải trước, mình có thêm niềm tin vào các cầu thủ. Mình dự đoán hai đội sẽ hòa 1-1, còn nếu được mơ mộng hơn thì mình hy vọng Thanh Hóa sẽ giành chiến thắng 3-2”, anh Tùng chia sẻ.

Quang Vinh, cổ động viên CAHN, mong chờ màn thể hiện của các cầu thủ

Trong khi đó, các cổ động viên CAHN cũng mang đến Hàng Đẫy sự háo hức và kỳ vọng không kém. Được thi đấu trên sân nhà, đội bóng ngành Công an nhận được sự cổ vũ của những người hâm mộ mong chờ một màn trình diễn thuyết phục.

Quang Vinh, một cổ động viên CAHN, đặt niềm tin vào tiền đạo trẻ Đình Bắc và hy vọng cầu thủ này sẽ tỏa sáng trong cuộc đối đầu với Thanh Hóa.

“Mình rất mong chờ trận đấu hôm nay. Mình hy vọng Đình Bắc sẽ lập cú đúp, góp phần giúp CAHN giành chiến thắng 3-1 trước Thanh Hóa”, Quang Vinh bày tỏ.

Hai cổ động viên, hai dự đoán khác nhau nhưng cùng chung sự háo hức trước giờ bóng lăn. Nếu người hâm mộ Thanh Hóa mong đội bóng quê hương tạo nên bất ngờ trên sân khách thì các cổ động viên CAHN lại kỳ vọng đội nhà tận dụng lợi thế sân bãi để giành trọn niềm vui.

Các cổ động viên nhanh chóng vào sân trước giờ bóng lăn

Càng gần giờ thi đấu, dòng người tiến vào các khán đài càng đông. Những cuộc trò chuyện dần nhường chỗ cho sự chờ đợi, khi mọi ánh mắt bắt đầu hướng về phía sân cỏ, nơi cuộc đối đầu giữa CAHN và Thanh Hóa chuẩn bị diễn ra.

Trước khi các cầu thủ bước vào cuộc tranh tài, người hâm mộ hai đội đã góp phần tạo nên một bức tranh bóng đá đầy màu sắc tại Hàng Đẫy. Bởi sức hấp dẫn của bóng đá không chỉ nằm ở những bàn thắng hay kết quả cuối cùng, mà còn hiện diện trong tiếng hò reo, những cuộc gặp gỡ và tình yêu bền bỉ mà các cổ động viên dành cho đội bóng của mình.