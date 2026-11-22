Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Đức Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hòa Bình; Nguyễn Hồng Nhung - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh và lãnh đạo các phường Hòa Bình, Tân Hòa.

Phụ nữ phường Hòa Bình diễu hành đường phố hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam.

Đường phố rực rỡ băng rôn, khẩu hiệu chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam.

Trong không khí vui tươi, phấn khởi, 1.200 cán bộ, hội viên phụ nữ trong những tà áo dài truyền thống rực rỡ sắc màu đã tham gia diễu hành từ Nhà văn hóa phường Hòa Bình, qua cầu Hòa Bình, khu vực ngã tư Đồng Lợi và tiến về Quảng trường Hòa Bình.

Hơn 1.200 phụ nữ phường Hòa Bình đồng diễn dân vũ tại Quảng trường Hòa Bình.

Những tà áo dài thướt tha cùng bước chân tự tin, duyên dáng của cán bộ, hội viên phụ nữ đã tạo nên bức tranh văn hóa đầy màu sắc, góp phần tôn vinh vẻ đẹp của trang phục truyền thống, lan tỏa hình ảnh người phụ nữ Việt Nam thanh lịch, năng động trong cuộc sống hiện đại.

Tiếp nối hoạt động diễu hành, tại Quảng trường Hòa Bình, các cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia chương trình đồng diễn dân vũ áo dài với 2 tiết mục “Xinh tươi Việt Nam” và “Việt Nam ngày vinh quang”. Trên nền những giai điệu vui tươi, rộn ràng, hào hùng, các động tác dân vũ khỏe khoắn, đồng đều đã tạo nên màn trình diễn sôi động, thể hiện tinh thần đoàn kết, niềm tự hào dân tộc và tình yêu quê hương, đất nước.

Đại biểu tham dự, cổ vũ chương trình đồng diễn.

Chương trình là hoạt động mở màn chuỗi sự kiện Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết dân tộc năm 2026 do 4 phường (Hòa Bình, Tân Hòa, Kỳ Sơn, Thống Nhất) tổ chức.

Các đại biểu tham quan Trại văn hóa tại Quảng trường Hoà Bình.

Thông qua hoạt động diễu hành và đồng diễn dân vũ áo dài, phường Hòa Bình hướng tới tôn vinh, lan tỏa những giá trị tốt đẹp của văn hóa Việt Nam; nâng cao ý thức, trách nhiệm trong bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Đồng thời, khẳng định vẻ đẹp của tà áo dài - biểu tượng văn hóa truyền thống, tôn vinh hình ảnh người phụ nữ Việt Nam tự tin, duyên dáng, thanh lịch. Qua đó, góp phần khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tăng cường tinh thần đoàn kết và xây dựng đời sống văn hóa phong phú, lành mạnh trong cộng đồng.