Diễu hành bằng xe đạp chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam tại TP Huế sáng 24/11.

Tham dự chương trình có ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND TP Huế; ông Lê Minh Nhân, Giám đốc Sở VH,TT&DL TP Huế. Lễ xuất phát của chương trình diễn ra vào lúc 7h sáng tại Quảng trường Ngọ Môn (Đại Nội Huế), đây cũng đồng thời là điểm kết thúc của hành trình diễu hành.

Các đại biểu tham dự lễ khai mạc.

Nhằm phục vụ sự kiện, Ban Tổ chức đã bố trí 200 xe đạp GCOO, đồng thời khuyến khích người tham gia khoác lên mình trang phục áo dài truyền thống.

Ông Hoàng Việt Trung, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế phát biểu.

Đoàn diễu hành bắt đầu xuất phát từ Quảng trường Ngọ Môn và di chuyển qua chuỗi tuyến đường, cửa ô cùng các cây cầu đặc trưng của thành phố, bao gồm: Ngọ Môn – đường Lê Huân – đường Ông Ích Khiêm – Cửa Nhà Đồ – đường Lê Duẩn – cầu Nguyễn Hoàng – đường Bùi Thị Xuân – đường Lê Lợi – cầu Phú Xuân – Cửa Ngăn và trở về điểm đích Ngọ Môn.

Các xe đạp sẵn sàng.

Sắc màu áo dài Huế.

Sự kết hợp giữa nét đẹp áo dài truyền thống và phương tiện xe đạp trên các cung đường cảnh quan không chỉ tôn vinh nét đẹp văn hóa mà còn quảng bá sinh động nhịp sống, kiến trúc độc đáo của Huế tới người dân và du khách.

Ông Hoàng Việt Trung, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết, chương trình diễu hành được tổ chức nhân dịp Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) nhằm tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, đồng thời nâng cao nhận thức cộng đồng đối với trách nhiệm gìn giữ và phát huy văn hóa Huế.

Đoàn diễu hành bằng xe đạp đi qua Ngọ Môn.

Hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11).

Việc lựa chọn xe đạp làm phương tiện di chuyển chính giúp gửi gắm thông điệp về lối sống tích cực, hưởng ứng xu hướng giao thông xanh thân thiện với môi trường, hướng đến sự hài hòa giữa bảo tồn di sản với phát triển đô thị bền vững.

Đoàn xe đi qua cầu Nguyễn Hoàng.

Đoàn xe đạp với nhiều màu sắc đi qua các địa danh xưa.

Hoạt động tạo không khí vui tươi cho TP Huế nhân Ngày Văn hóa Việt Nam.

Thông qua hoạt động này, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế kỳ vọng tiếp tục khơi dậy tình yêu văn hóa trong cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ, từ đó khuyến khích mọi người chủ động tham gia vào các hoạt động bảo tồn di sản.