Sắc màu ẩm thực miền Non nước Cao Bằng

Không gian hội thi rộn ràng sắc màu của những gian trưng bày, hương thơm từ các món ăn vừa chế biến và sự tất bật của các đội thi. Từ những đặc sản quen thuộc của Cao Bằng đến món ngon mang dấu ấn nhiều vùng miền, mỗi phần thi góp thêm một sắc thái riêng, tạo nên bức tranh ẩm thực phong phú, hấp dẫn.

Ngay từ khâu chuẩn bị, không khí đã khá khẩn trương: người sơ chế nguyên liệu, người đứng bếp, người chăm chút cách sắp đặt, trang trí. Những thao tác thoăn thoắt cùng sự phối hợp nhịp nhàng giữa các thành viên tạo nên không khí hào hứng, sôi nổi tại khu vực hội thi.

Các thành viên đội thi trong trang phục truyền thống giới thiệu những món ăn mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc.

Điểm hấp dẫn là sự đa dạng trong lựa chọn món ăn. Những món đã làm nên dấu ấn ẩm thực Cao Bằng như: phở chua, khau nhục, bánh chưng, hạt dẻ được giới thiệu bên cạnh nhiều món chế biến từ sản vật địa phương. Mỗi món mang một hương vị và cách thưởng thức riêng: phở chua hài hòa giữa vị chua thanh và vị đậm đà của các thành phần; khau nhục đòi hỏi sự cầu kỳ trong lựa chọn nguyên liệu, tẩm ướp và chế biến; bánh chưng gợi nét thân thuộc trong văn hóa ẩm thực truyền thống. Chân giò hầm bí đỏ cũng góp thêm lựa chọn mới, kết hợp những nguyên liệu quen thuộc trong cách chế biến hấp dẫn.

Nhiều đội thi lựa chọn khai thác sản vật và câu chuyện gắn với vùng đất Cao Bằng để tạo dấu ấn cho món ăn. Đội thi phường Nùng Trí Cao, đến từ Chàm Restaurant and Coffee, giới thiệu gà chạy bộ núi Kỳ Sầm nướng lá sen và xôi hạt dẻ. Gà được nuôi thả tự nhiên ở khu vực núi Kỳ Sầm, kết hợp với lá sen, gừng, hạt sen và gia vị truyền thống. Xôi hạt dẻ được chế biến từ gạo nếp Pì Pất cùng hạt dẻ, mỡ gà và gia vị, tạo sự kết hợp giữa vị dẻo thơm của nếp và vị bùi đặc trưng của hạt dẻ.

Chia sẻ về quá trình chuẩn bị, ông Vũ Việt Hưng, chủ cơ sở Chàm Restaurant and Coffee, cho biết: Đến với hội thi, chúng tôi giới thiệu món gà chạy bộ núi Kỳ Sầm nướng lá sen và xôi hạt dẻ, bánh thạch đen, bánh dày. Đây là những món được lựa chọn từ nguồn nguyên liệu địa phương. Chúng tôi dành thời gian chuẩn bị kỹ từ khâu lựa chọn nguyên liệu, hoàn thiện công thức chế biến đến cách bài trí, trình bày. Mong muốn của cơ sở là giới thiệu những sản phẩm ẩm thực mang dấu ấn riêng của Cao Bằng, đồng thời làm mới cách thể hiện để món ăn truyền thống, đặc sản địa phương trở nên hấp dẫn hơn với du khách. Không khí hội thi rất vui tươi, sôi nổi; các đội đều có sự đầu tư và nhiều ý tưởng sáng tạo. Đây cũng là dịp để chúng tôi giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, kết nối với các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực ẩm thực, du lịch.

Sự giao thoa ẩm thực vùng miền cũng được thể hiện qua những món ăn mang đặc trưng của các địa phương khác. Pa pỉnh tộp - món cá nướng tiêu biểu trong văn hóa ẩm thực của đồng bào Thái - được bày biện cùng rau thơm, gia vị; xôi chim Mường Thanh mang đến hương vị riêng của vùng núi. Bên cạnh đó, các món ăn được chế biến, biến tấu từ nguyên liệu sẵn có góp phần làm phong phú thêm thực đơn, cho thấy sự sáng tạo của các đội tham gia.

Tại gian trưng bày của đội thi Nhà hàng Bích Béo, xã Tĩnh Túc, cách đặt tên và trình bày món ăn cũng tạo điểm nhấn. Những tên gọi như nem cuộn Hương Núi, Miến Ngọc Khói Sương, Gà Tiên Non Ngàn, Ngọc Bí Ủ Hương Rong, Thác Đổ Miến Ngàn, Ngọc Súp Non Cao gợi liên tưởng đến cảnh sắc và sản vật miền núi. Các món được sắp đặt hài hòa trên bàn tiệc, kết hợp rau củ tạo hình, hoa trang trí và những chi tiết mang màu sắc văn hóa dân tộc. Không chỉ giới thiệu món ăn, gian trưng bày còn thể hiện ý tưởng kể câu chuyện về vùng đất qua tên gọi, nguyên liệu và cách trình bày.

Sản phẩm dự thi được đầu tư công phu từ cách chế biến đến trình bày, trang trí.

Ở nhiều gian hàng, phần trưng bày được chăm chút không kém khâu chế biến. Mẹt tre, lá chuối, vật dụng đan lát, họa tiết thổ cẩm và những sản phẩm tạo hình từ rau củ được sử dụng linh hoạt, làm nổi bật vẻ mộc mạc, gần gũi của ẩm thực truyền thống. Có đội lựa chọn cách bài trí giản dị, nhấn vào màu sắc tự nhiên của món ăn; có đội đầu tư tạo hình cầu kỳ, biến mâm thức ăn thành điểm nhấn thị giác. Phần giới thiệu về thành phần, quy trình chế biến và ý nghĩa món ăn giúp người xem hiểu thêm về nguồn nguyên liệu, tập quán ẩm thực cũng như nét văn hóa gắn với từng địa phương.

Ông Phạm Thái Bảo, bếp trưởng Khách sạn Mường Thanh Luxury Cao Bằng cho biết: Đội ngũ đầu bếp đã chuẩn bị thực đơn, lựa chọn nguyên liệu và chăm chút từ khâu chế biến đến trình bày để giới thiệu những món ăn có hương vị đặc trưng. Chúng tôi mong muốn mỗi món ăn không chỉ hấp dẫn về hương vị, hình thức mà còn truyền tải được câu chuyện văn hóa ẩm thực phía sau. Không khí hội thi rất sôi nổi, các đơn vị tham gia có sự đầu tư công phu. Đây là cơ hội để những người làm nghề ẩm thực giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm và có thêm ý tưởng sáng tạo trong quá trình chế biến món ăn.

Ban giám khảo đánh giá các món ăn và phần thuyết trình của đội thi.

Không khí hội thi thêm rộn ràng khi đại biểu, người dân và du khách dừng chân tham quan, tìm hiểu, chụp ảnh tại các gian trưng bày. Những món ăn không chỉ hấp dẫn bởi màu sắc, hương vị mà còn gợi mở câu chuyện về con người, phong tục, sản vật và đời sống văn hóa của từng vùng đất. Qua sự giới thiệu trực tiếp của các đội thi, người xem có dịp khám phá những nét riêng trong cách lựa chọn nguyên liệu, chế biến và thưởng thức món ăn.

Với sự tham gia của 11 đội thi, hội thi không chỉ tạo sân chơi giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm cho các tổ dân phố, nhà hàng và những người yêu ẩm thực mà còn khơi gợi ý tưởng làm mới, phát triển món ăn truyền thống. Từ những nguyên liệu bản địa và tri thức ẩm thực được trao truyền qua nhiều thế hệ, các đội thi đã cho thấy tiềm năng kết nối ẩm thực với hoạt động du lịch. Qua đó, những món ngon của Cao Bằng và các vùng miền có thêm cơ hội được giới thiệu rộng rãi, góp phần làm phong phú trải nghiệm của du khách khi đến với Non nước Cao Bằng.