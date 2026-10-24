Sắc màu ẩm thực các dân tộc Chiềng Mai

Các đội thi trình bày mâm cỗ.

Các đội thi trình bày mâm cỗ.

Mâm cơm được chuẩn từ các nguyên liệu sẵn có ở địa phương.

Tham gia phần thi có 13 đội đại diện các thôn, bản trên địa bàn. Mỗi đội mang đến một mâm cơm đặc trưng, giới thiệu những món ăn truyền thống của đồng bào các dân tộc như xôi ngũ sắc, thịt hun khói, cá suối nướng, măng đắng cùng nhiều món chế biến từ nông sản địa phương.

Các món ăn được trình bày công phu, hài hòa về màu sắc, phong phú về hương vị, tạo nên không gian ẩm thực đậm đà bản sắc. Sự khéo léo trong cách chế biến và sắp đặt không chỉ thể hiện tài năng của các đội thi mà còn cho thấy nét tinh tế trong văn hóa ẩm thực của từng dân tộc.

Các món ăn được chế biến từ sản phẩm địa phương.

Các món ăn được chế biến từ sản vật ở địa phương.

Bên cạnh phần chế biến và trưng bày, các đội còn chuẩn bị bài thuyết trình giới thiệu ý nghĩa mâm cỗ, nguồn gốc món ăn và đặc trưng văn hóa của dân tộc mình. Qua đó, quảng bá hình ảnh con người, mảnh đất Chiềng Mai.

Ban Giám khảo chấm điểm phần thi ẩm thực các dân tộc Chiềng Mai

Đông đảo nhân dân và du khách thưởng thức ẩm thực tại Ngày hội.

Lễ trao giải cho phần thi ẩm thực các dân tộc Chiềng Mai sẽ được tổ chức vào tối ngày 25/10.