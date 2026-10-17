'Sắc hương đại ngàn': Kể chuyện văn hóa Tây Nguyên qua lời ca, điệu múa

Ngày 17/10, chương trình giao lưu “Sắc hương đại ngàn” kết hợp thực cảnh “Vườn tượng biết kể chuyện” đã diễn ra tại Vườn tượng Tây Nguyên, Khu các làng dân tộc II, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Hà Nội).

Sự kiện do Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam phối hợp với nhóm đồng bào các dân tộc Tây Nguyên thực hiện.

Điệu múa hòa cùng lời ca, góp phần tái hiện sắc màu văn hóa đặc trưng của Tây Nguyên. Ảnh: Thùy Linh

Không gian tổ chức chương trình giao lưu “Sắc hương đại ngàn” tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam. Ảnh: Thùy Linh

Tham gia chương trình có các nhóm đồng bào dân tộc Tà Ôi, Ba Na, Xơ Đăng, Gia Rai, Cơ Tu, Ê Đê và Raglai. Mỗi nhóm giới thiệu những nét văn hóa riêng qua các tiết mục gắn với đời sống sinh hoạt, phong tục tập quán, tình yêu quê hương và những giá trị được lưu truyền qua nhiều thế hệ.

Hoạt động hướng tới kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, đồng thời kết hợp không gian trải nghiệm thực cảnh, kể câu chuyện văn hóa qua từng bức tượng gỗ.

Mở đầu chương trình là các tiết mục của đồng bào dân tộc Tà Ôi đến từ thành phố Huế như “Lời ru trên nương”, “Người họ Hồ làm theo lời Bác”, “Vui hội sim” và “Người con gái Pa Kô”. Thông qua lời ca, điệu múa, các nghệ nhân giới thiệu những nét văn hóa đặc trưng, đồng thời tái hiện tình cảm cộng đồng và truyền thống gắn bó với quê hương, đất nước.

Tiếp nối là những tiết mục dân ca Ba Na, trình diễn cồng chiêng và múa xoang. Tiếng cồng chiêng hòa cùng nhịp múa cộng đồng tạo nên không khí giao lưu sôi nổi, giúp công chúng hiểu thêm về vai trò của âm nhạc truyền thống trong đời sống tinh thần của đồng bào Tây Nguyên.

Điệu múa truyền thống được trình diễn giữa không gian vườn tượng, góp phần tôn vinh nét đẹp văn hóa của đồng bào Tây Nguyên. Ảnh: Thùy Linh

Bên cạnh đó, chương trình còn có phần hòa tấu giữa đàn T'rưng với tiết mục “Buôn làng vào hội” do Nghệ nhân Ưu tú Y Sinh, dân tộc Xơ Đăng biểu diễn. Những thanh âm từ nhạc cụ truyền thống cùng các tiết mục dân ca, dân vũ của đồng bào Gia Rai, Cơ Tu, Ê Đê và Raglai tiếp tục làm phong phú không gian vườn tượng.

Thông qua các hoạt động giao lưu trực tiếp, những giá trị văn hóa truyền thống không chỉ được giới thiệu bằng hình ảnh, tư liệu mà còn được thể hiện qua sự tham gia của chính các nghệ nhân và đồng bào. Đây là dịp để người dân, du khách tìm hiểu sâu hơn về bản sắc của từng cộng đồng, qua đó góp phần nâng cao nhận thức về việc gìn giữ và phát huy di sản văn hóa dân tộc.

Chương trình “Sắc hương đại ngàn” kết hợp thực cảnh “Vườn tượng biết kể chuyện” tiếp tục diễn ra vào ngày 18/10, 31/10 và 1/11/2026, với các khung giờ 9h –10h30 và 14h30 –16h tại Vườn tượng Tây Nguyên, Khu các làng dân tộc II, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.