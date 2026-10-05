'Sắc hương đại ngàn' hội tụ sắc màu văn hóa các dân tộc Việt Nam

Chuỗi hoạt động diễn ra từ ngày 1 đến 31/10 tại Khu các làng dân tộc I, II, III, quy tụ hơn 100 đồng bào thuộc 16 dân tộc đang sinh sống, hoạt động thường xuyên tại Làng cùng 30 nghệ nhân, đồng bào Chăm Islam tỉnh An Giang.

Một trong những nội dung đáng chú ý là sự kiện “Cội nguồn di sản giữa lòng Thủ đô” diễn ra ngày 10 và 11/10, gắn với Khu Nghi lễ thờ Tổ. Cũng trong dịp này, trưng bày chuyên đề “950 năm Quốc Tử Giám Thăng Long (1076 - 2026)” dự kiến được tổ chức tại Sân lễ hội Làng III, giới thiệu tư liệu, hình ảnh về lịch sử trường Quốc học đầu tiên của Việt Nam, đồng thời kết hợp các hoạt động trải nghiệm giáo dục khoa cử.

Tháng 10/2026, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam tổ chức chuỗi hoạt động với chủ đề “Sắc hương đại ngàn”. Ảnh: Làng Văn hoá

Ngày 11/10, du khách có dịp tìm hiểu và trải nghiệm không gian văn hóa Khmer thông qua chương trình tái hiện Lễ Sen Dolta - lễ cúng ông bà của đồng bào Khmer. Nghi lễ thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, lòng hiếu kính đối với tổ tiên và cầu mong bình an, thịnh vượng cho cộng đồng.

Đặc biệt, ngày 24 và 25/10 sẽ diễn ra các hoạt động giới thiệu văn hóa Chăm Islam tỉnh An Giang. Tại làng dân tộc Chăm, chương trình tái hiện Tết Roya (Raya Adil Fitri) - ngày lễ đánh dấu thời điểm kết thúc tháng chay Ramadan, với các hoạt động giới thiệu trang phục truyền thống, khăn Maspok cùng nhiều món ăn, bánh đặc trưng của đồng bào Chăm Islam.

Bên cạnh đó, chương trình “Bản tình ca làng Chăm” tạo không gian giao lưu văn nghệ giữa đồng bào Chăm Islam và Khmer. Du khách cũng được khám phá kiến trúc nhà ở, nghệ thuật dệt thổ cẩm, trang phục truyền thống và trực tiếp trải nghiệm chế biến một số loại bánh Chăm như ha-ka-ling, ha-pây-ka-rah.

Trong các ngày 17, 18 và 31/10, chương trình giao lưu “Sắc hương đại ngàn” kết hợp thực cảnh “Vườn tượng biết kể chuyện” được tổ chức tại Vườn tượng Tây Nguyên. Các tiết mục cồng chiêng, nhạc cụ truyền thống, dân ca, dân vũ được kết nối với không gian tượng gỗ, qua đó giúp du khách tiếp cận văn hóa Tây Nguyên bằng hình thức trực quan, sinh động.

Chuỗi hoạt động tháng 10/2026 quy tụ hơn 100 đồng bào thuộc 16 dân tộc đang sinh sống, hoạt động thường xuyên tại Làng cùng 30 nghệ nhân, đồng bào Chăm Islam tỉnh An Giang. Ảnh: Làng Văn hóa

Song song với các sự kiện theo chủ đề, Làng Văn hóa duy trì hoạt động tái hiện đời sống bản làng hằng ngày từ 8h đến 17h, tạo điều kiện để du khách trải nghiệm dệt vải, đan lát, chế tác nhạc cụ, chế biến thuốc nam, thưởng thức ẩm thực vùng miền và tham gia các trò chơi dân gian.

Các hoạt động tâm linh, tín ngưỡng tại quần thể chùa Khmer, tháp Chăm và Khu Nghi lễ thờ Tổ Hùng Vương tiếp tục được duy trì. Làng cũng tổ chức các tour trải nghiệm như “Dấu chân bản làng”, “Về với đại ngàn Tây Nguyên”, kết hợp dịch vụ xe điện và ẩm thực vùng miền.

Thông qua chuỗi hoạt động “Sắc hương đại ngàn”, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam hướng tới tạo không gian để các cộng đồng chủ thể trực tiếp giới thiệu văn hóa, đồng thời đưa di sản đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là học sinh, sinh viên và du khách trong nước, quốc tế.