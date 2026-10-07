Sắc hương đại ngàn giữa lòng Hà Nội

Một hoạt động tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Mở đầu chuỗi hoạt động tháng 10, chương trình giao lưu văn hóa cộng đồng hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam. Vòng xòe đoàn kết với sự tham gia của nghệ nhân các dân tộc và du khách đã tạo nên không khí sôi động, mở đầu cho chuỗi hoạt động văn hóa diễn ra trong suốt tháng.

Tiếp nối chương trình, nhiều hoạt động mang đậm bản sắc văn hóa vùng miền được tổ chức vào các ngày cuối tuần. Ngày 11/10, Lễ Sen Dolta của đồng bào Khmer được tái hiện tại quần thể chùa Khmer và làng dân tộc Khmer. Đây là dịp để du khách tìm hiểu nghi lễ cúng ông bà truyền thống, qua đó cảm nhận những giá trị về lòng hiếu kính và đạo lý tri ân tổ tiên trong đời sống văn hóa Khmer.

Trong các ngày 17, 18 và 31/10, không gian Vườn tượng Tây Nguyên sẽ diễn ra chương trình thực cảnh “Vườn tượng biết kể chuyện”, hướng tới tôn vinh người phụ nữ nhân ngày 20/10.

Đáng chú ý, trong hai ngày 24 và 25/10, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ giới thiệu không gian văn hóa Chăm Islam tỉnh An Giang. Khoảng 30 nghệ nhân Chăm Islam sẽ mang đến những nét văn hóa đặc trưng của cộng đồng mình, trong đó có Tết Roya, một dịp lễ quan trọng gắn với sự yêu thương, tha thứ và đoàn tụ sau tháng chay Ramadan.

Việc đưa không gian văn hóa Chăm Islam An Giang đến Làng Văn hóa không chỉ mở rộng trải nghiệm cho du khách mà còn góp phần giới thiệu sự đa dạng trong đời sống văn hóa của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam. Qua những hoạt động trình diễn, trải nghiệm và giao lưu, các giá trị văn hóa truyền thống được tiếp cận gần hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Cùng thời gian này, từ ngày 10 đến 11/10, triển lãm chuyên đề về hành trình 950 năm Quốc Tử Giám cũng được tổ chức, tái hiện quá trình hình thành và phát triển của trường Quốc học đầu tiên. Không gian tương tác về khoa cử được xây dựng hướng tới học sinh, sinh viên và các gia đình, tạo thêm một lựa chọn trải nghiệm văn hóa, lịch sử cho du khách.

Không chỉ tập trung vào những sự kiện theo tuần, trong suốt tháng 10, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam vẫn duy trì các hoạt động sinh hoạt cộng đồng thường nhật. Hơn 100 nghệ nhân thuộc 16 dân tộc đang sinh sống tại Làng tiếp tục giới thiệu những nét văn hóa gắn với đời sống bản làng.

Du khách có thể tham quan các ngôi nhà truyền thống, tìm hiểu nghề dệt, đan lát, trải nghiệm đánh cồng chiêng và thưởng thức những món ăn đặc trưng như cá nướng, thịt gác bếp, cà phê Tây Nguyên. Các trò chơi dân gian như đi cà kheo, ném còn, nhảy sạp cũng được tổ chức, tạo điều kiện để du khách trực tiếp tham gia vào đời sống văn hóa cộng đồng.