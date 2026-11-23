Hội thi trình diễn trang phục truyền thống tại Mùa hội cỏ hồng Lang Biang

Khi thiên nhiên hòa cùng bản sắc văn hóa

Đã thành nét đặc trưng của vùng đất Lang Biang mỗi khi chớm đông, những đồi cỏ hồng khoe sắc là điểm đến hấp dẫn của người dân và du khách. Mùa hội cỏ hồng Lang Biang 2026 cũng là hoạt động hưởng ứng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI của phường Lang Biang - Đà Lạt. Mùa hội là hành trình kết nối con người với thiên nhiên, kết nối những giá trị văn hóa truyền thống với nhịp sống hiện đại. Qua đó, giới thiệu, quảng bá hình ảnh thiên nhiên tươi đẹp, tiềm năng du lịch sinh thái - văn hóa cùng bản sắc riêng có của vùng đất Lang Biang - Đà Lạt đến với bạn bè, du khách gần xa.

Trong khuôn khổ Mùa hội cỏ hồng Lang Biang, các hoạt động hưởng ứng Festival Hoa được phường Lang Biang - Đà Lạt tổ chức với nhiều nội dung phong phú. Nổi bật là hội thi trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc phường Lang Biang - Đà Lạt và giải Đua ngựa không yên được tổ chức ngay sau Lễ khai mạc Mùa hội cỏ hồng. Trong không gian thiên nhiên đặc trưng của vùng đất Lang Biang, sự kết hợp giữa vẻ đẹp thơ mộng của đồi cỏ hồng với sắc màu rực rỡ của những bộ trang phục truyền thống và âm hưởng văn hóa các dân tộc đem đến những trải nghiệm thú vị cho người dân và du khách.

Các hoạt động nhằm bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa bản địa, thúc đẩy liên kết phát triển du lịch, từng bước xây dựng Lang Biang - Đà Lạt trở thành điểm đến hấp dẫn, hội tụ văn hóa bản địa, du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng vùng cao nguyên. Ông Cil Poh - Phó Chủ tịch UBND phường Lang Biang - Đà Lạt

Tham gia trình diễn các bộ trang phục truyền thống đặc sắc của các dân tộc, các đội thi trải qua 2 nội dung chính gồm trình diễn trang phục và thuyết trình, giới thiệu về trang phục. Những bộ trang phục truyền thống được lựa chọn, thể hiện vẻ đẹp trong kiểu dáng, màu sắc, chất liệu và hoa văn. Thông qua phần thuyết trình giúp khán giả hiểu thêm về nguồn gốc, đặc điểm, ý nghĩa văn hóa cũng như những giá trị truyền thống được gửi gắm trong từng bộ trang phục. Điểm nhấn của hội thi là khuyến khích các đội lựa chọn, giới thiệu nhiều bộ trang phục truyền thống đặc sắc, thể hiện sự đa dạng văn hóa của cộng đồng các dân tộc đang sinh sống trên địa bàn; trong đó đặc biệt chú trọng tôn vinh trang phục truyền thống của đồng bào dân tộc K’ho - một trong những nét văn hóa tiêu biểu, góp phần làm nên bản sắc riêng của vùng đất Lang Biang.

Phường Lang Biang - Đà Lạt định hướng phát triển du lịch gắn với bảo tồn thiên nhiên và gìn giữ bản sắc văn hóa bản địa

Cùng với hội thi trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc, giải Đua ngựa không yên với các thí sinh là những nài ngựa trong Câu lạc bộ Kỵ mã phường Lang Biang - Đà Lạt, chủ yếu là những chàng trai dân tộc K’ho sinh ra và lớn lên dưới chân núi Lang Biang từng quen với việc cưỡi ngựa rong ruổi khắp các triền đồi. Điểm đặc biệt làm nên sức hấp dẫn của giải Đua ngựa không yên chính là hình thức thi đấu không sử dụng yên ngựa, đòi hỏi các nài ngựa phải có kỹ năng điều khiển, khả năng giữ thăng bằng, sự nhanh nhạy và kinh nghiệm gắn bó với ngựa. Mỗi lượt đua không chỉ là cuộc tranh tài về tốc độ mà còn thể hiện sự phối hợp, gắn kết giữa người và ngựa, tạo nên nét hấp dẫn riêng mà không phải môn thể thao nào cũng có được.

Trong chuỗi các hoạt động của Mùa hội cỏ hồng Lang Biang 2026 còn có chương trình Ngày hội hoa hồng, Hội thi ẩm thực - rượu cần Lang Biang. Mỗi hoạt động mang một sắc thái riêng, góp phần tạo nên không gian giao lưu, trải nghiệm văn hóa đặc sắc. Qua đó, không chỉ giới thiệu vẻ đẹp độc đáo của những thảm cỏ hồng giữa đất trời cao nguyên mà còn tạo sự kết nối giữa con người với thiên nhiên, giữa những giá trị văn hóa truyền thống với nhịp sống hiện đại.

Giải Đua ngựa không yên với các nài ngựa là những chàng trai K’ho phường Lang Biang - Đà Lạt

Phát huy tiềm năng, hướng đến du lịch bền vững

Theo ông Cil Poh - Phó Chủ tịch UBND phường Lang Biang - Đà Lạt, các hoạt động hưởng ứng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI tại địa phương là định hướng phát triển du lịch gắn với bảo tồn thiên nhiên và gìn giữ bản sắc văn hóa bản địa. Đây được xem là hướng đi cần thiết nhằm khai thác hiệu quả những lợi thế sẵn có, đồng thời tạo nền tảng cho phát triển du lịch bền vững. “Thông qua các hoạt động, địa phương mong muốn tạo thêm những trải nghiệm văn hóa, du lịch đặc sắc phục vụ Nhân dân và du khách; đồng thời bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa bản địa, thúc đẩy liên kết phát triển du lịch, từng bước xây dựng Lang Biang - Đà Lạt trở thành điểm đến hấp dẫn, hội tụ văn hóa bản địa, du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng vùng cao nguyên”, ông Cil Poh chia sẻ.

Các hoạt động hưởng ứng Festival Hoa Đà Lạt năm 2026 còn có sự chung tay của cộng đồng doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân. Nhiều đơn vị du lịch trên địa bàn như: Khu du lịch Thung lũng Vàng, Khu du lịch Lang Biang, Lang Biang Land, Khu du lịch Làng Cù Lần, Khu du lịch PINI, điểm tham quan Nông trại Cún Puppy Farm cùng các cá nhân đã đồng hành, hỗ trợ chương trình. Sự chung sức này cho thấy vai trò quan trọng của việc huy động các nguồn lực xã hội trong tổ chức hoạt động văn hóa, du lịch tại địa phương. Khi chính quyền, doanh nghiệp và người dân cùng tham gia, những giá trị cảnh quan và văn hóa bản địa sẽ có thêm điều kiện được gìn giữ, lan tỏa và khai thác hiệu quả.

Không chỉ là hoạt động hưởng ứng Festival Hoa Đà Lạt, Mùa hội cỏ hồng Lang Biang còn gửi gắm thông điệp về tình yêu thiên nhiên, niềm tự hào dân tộc và trách nhiệm cộng đồng trong gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống. Đây cũng là cơ hội để phường Lang Biang - Đà Lạt từng bước khẳng định hình ảnh điểm đến hấp dẫn, nơi hội tụ văn hóa bản địa, du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng đặc trưng của vùng cao nguyên Lâm Đồng.