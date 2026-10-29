Sắc hoa tươi, vị quả ngọt gọi mời du khách về xứ Nghệ

Cánh đồng hoa hướng dương tại Nghệ An. (Ảnh: Võ Khánh/TTXVN)

Với lợi thế thiên nhiên đa dạng, cảnh quan nông thôn đặc sắc và bản sắc văn hóa phong phú, Nghệ An đang từng bước đa dạng điểm đến, khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch trong mùa Thu-Đông. Từ những cánh đồng hoa rực rỡ, vườn cây trĩu quả đến trải nghiệm đời sống bản địa, mỗi điểm đến mở ra lựa chọn mới cho du khách.

Việc kết nối các điểm tham quan, phát triển trải nghiệm nông nghiệp và nâng cao chất lượng dịch vụ không chỉ tăng sức hút du lịch mà còn góp phần nâng cao thu nhập cho người dân địa phương.

Gia tăng sức hút điểm đến

Giữa tháng 10/2026, cánh đồng hoa hướng dương của trang trại TH ở xã Nghĩa Lâm thu hút đông đảo du khách. Từ đường Hồ Chí Minh, sắc vàng nổi bật giữa đồng cỏ xanh, níu chân nhiều gia đình, nhóm bạn trẻ đến chụp ảnh, dạo chơi và tận hưởng không khí trong lành.

Cánh đồng hoa năm nay có diện tích khoảng 150ha, gồm những khu trồng nối tiếp nhau trên chiều dài khoảng 2km. Hoa bắt đầu nở rộ từ giữa tháng 10 và mở cửa miễn phí đón khách từ ngày 14/10, mỗi ngày cuối tuần thu hút hàng trăm lượt người.

Sau nhiều giờ di chuyển từ Thanh Hóa, chị Phạm Hoa Mai cùng bạn bè đặt chân đến đồi hoa hướng dương và không khỏi thích thú trước không gian rộng mở, những luống hoa nối dài giữa núi đồi. Theo chị Mai, nơi đây là điểm dừng chân lý tưởng cho những chuyến đi cuối tuần cùng gia đình, để mọi người tạm rời nhịp sống bận rộn, thảnh thơi ngắm hoa, chụp ảnh và tận hưởng thiên nhiên trong lành.

Sức hút của cánh đồng hướng dương không chỉ đến từ sắc hoa. Đây vốn là diện tích phục vụ hoạt động sản xuất nông nghiệp của trang trại, sau đó được khai thác thêm giá trị tham quan. Năm 2026, việc bố trí các đợt gieo trồng gối nhau giúp kéo dài thời gian hoa khoe sắc, tạo điều kiện để khách chủ động lựa chọn lịch trình, dự kiến hoa có thể tiếp tục nở đến sau Tết Dương lịch 2027.

Ông Nguyễn Huy Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nghĩa Lâm, cho biết cánh đồng hoa là cơ hội quảng bá hình ảnh địa phương, thu hút du khách đến với vùng Phủ Quỳ. Tuy nhiên, lượng khách tăng cũng đặt ra yêu cầu về tổ chức giao thông, bảo đảm an toàn và giữ gìn cảnh quan. Địa phương phối hợp với đơn vị quản lý bố trí lực lượng hướng dẫn phương tiện, phân luồng tại các khu vực đông người, hạn chế tình trạng ùn tắc như những mùa hoa trước.

Cuối tháng 10 đến tháng 11 hằng năm là thời điểm hoa dã quỳ thường nở rộ, nhuộm vàng những triền đồi, cung đường ở nhiều vùng miền núi Nghệ An. Tại xã Na Ngoi, Mường Lống, Keng Đu, Đại Huệ..., sắc hoa vàng trở thành điểm nhấn cho hành trình du lịch Thu-Đông, thu hút du khách đến dạo bộ, ngắm cảnh và lưu lại những bức ảnh giữa thiên nhiên.

Cuối tháng 10 đến tháng 11 hàng năm là thời điểm hoa dã quỳ thường nở rộ, nhuộm vàng những triền đồi, cung đường ở nhiều vùng miền núi Nghệ An, thu hút du khách. (Ảnh: Võ Khánh/TTXVN)

Chị Lê Lan Hương, du khách Hà Nội, cho rằng hoa dã quỳ có sức hút nhờ vẻ đẹp gần gũi thiên nhiên. Theo chị, địa phương cần cải thiện lối đi, bố trí điểm ngắm hoa, chụp ảnh và cập nhật thời điểm hoa nở trên các kênh truyền thông; đồng thời, tăng cường quảng bá, kết nối với các điểm tham quan lân cận sẽ giúp thu hút du khách, phát triển du lịch địa phương.

Rời những triền hoa rực rỡ, du khách có thể tiếp tục hành trình đến xã Đại Huệ, khám phá những vườn hồng cổ nép mình dưới chân núi. Vào thời điểm thu hoạch, những chùm quả vàng cam, đỏ thắm nổi bật giữa tán lá xanh, thân cây lâu năm và vách đá phủ rêu, tạo nên khung cảnh mộc mạc, yên bình. Sức hút của vườn hồng không chỉ đến từ những trái chín trên cành mà còn ở các gốc cây cổ thụ được người dân gìn giữ qua nhiều thế hệ. Đến đây, du khách có thể dạo vườn, chụp ảnh, tìm hiểu giống hồng địa phương, thưởng thức quả tại chỗ và chọn mua làm quà.

Chị Đặng Thị Tâm, chủ một vườn hồng tại Đại Huệ, cho biết vào những thời điểm thời tiết thuận lợi, vườn đón khoảng 100-500 lượt khách mỗi ngày. Để giữ sức hút với du khách, gia đình chị chú trọng chăm sóc cây, duy trì cảnh quan xanh sạch, đồng thời từng bước đa dạng hóa các sản phẩm, dịch vụ trải nghiệm, giúp du khách vừa tham quan, chụp ảnh, vừa có thêm những hoạt động gần gũi với thiên nhiên.

Từ trải nghiệm thu hái đến sản phẩm du lịch bốn mùa

Không chỉ dừng lại ở hoạt động ngắm cảnh, chụp ảnh, du lịch Thu-Đông tại Nghệ An còn có thể mở rộng với những trải nghiệm gắn với mùa thu hoạch nông sản. Tại xã Nhân Hòa, khi những vườn cam Vinh bước vào mùa chín, du khách có thể dạo vườn, tìm hiểu quy trình chăm sóc, tự tay thu hái quả và thưởng thức hương vị cam tươi ngay tại nơi sản xuất.

Tại Hợp tác xã cam chè Bãi Phủ, các vườn cam được đầu tư sản xuất theo hướng an toàn, một số mô hình áp dụng hệ thống tưới nhỏ giọt, chăm sóc theo quy trình kỹ thuật và tiêu thụ theo đơn đặt hàng. Đây là điều kiện thuận lợi để kết hợp quảng bá nông sản với du lịch trải nghiệm, giúp du khách hiểu hơn về quá trình sản xuất và giá trị của sản phẩm địa phương.

Chị Lê Thị Hương, chủ vườn cam Vinh Hương Hóa, chia sẻ: “Khi khách đến tham quan, chúng tôi có thể giới thiệu cách chăm sóc, hướng dẫn thu hái và bán cam ngay tại vườn, đồng thời giới thiệu một số sản phẩm chế biến.”

Theo chị Hương, nếu được kết nối với các điểm tham quan đồi chè và những địa danh lân cận, vườn cam có thể trở thành điểm dừng chân trong các tour trải nghiệm nông nghiệp, góp phần tăng sức hấp dẫn cho du lịch địa phương và mở rộng đầu ra cho nông sản.

Vườn cam trở thành điểm đến tận hưởng khoảnh khắc thư giãn và trải nghiệm cho nhiều bạn trẻ. (Ảnh: Bích Huệ/TTXVN)

Còn ở xã Con Cuông, việc kết hợp trải nghiệm vườn cây với du lịch sinh thái, khám phá cảnh quan miền Tây và tìm hiểu văn hóa cộng đồng có thể tạo nên những hành trình phong phú. Thay vì chỉ ghé một điểm tham quan, du khách có thể dành thời gian tìm hiểu sản xuất nông nghiệp, thưởng thức món ăn địa phương và trải nghiệm đời sống bản làng. Những hoạt động này đã và đang được chính quyền địa phương xây dựng trên cơ sở các điểm đến, vườn cây và dịch vụ hiện có.

Ông Võ Hồng Sáng, Giám đốc Công ty Lữ hành Quốc tế Thái Sơn Travel, cho rằng trải nghiệm hái quả, tìm hiểu kỹ thuật canh tác và thưởng thức nông sản tại vườn là hướng có thể phát triển trong du lịch Nghệ An.

Tuy nhiên, mỗi loại cây có mùa thu hoạch khác nhau, đòi hỏi doanh nghiệp lữ hành phối hợp chặt chẽ với chủ vườn để cập nhật lịch mùa vụ, bảo đảm điều kiện đón khách. Việc xây dựng tour nửa ngày hoặc một ngày, kết nối vườn cây với các điểm tham quan lân cận sẽ góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch.

“Để hình thành sản phẩm du lịch Thu-Đông, các địa phương cần tăng cường kết nối giữa điểm ngắm hoa, vườn cây ăn quả, cơ sở lưu trú, nhà hàng và các điểm tham quan văn hóa nhằm đa dạng trải nghiệm và điểm đến cho du khách”, ông Sáng cho biết.

Cùng với đó, việc quảng bá trên nền tảng số cần được thực hiện thường xuyên. Hình ảnh hoa nở, quả chín, video thu hái tại vườn và thông tin về đường đi, giá dịch vụ, lịch đón khách giúp du khách dễ dàng lựa chọn điểm đến. Các cơ sở cũng cần chú trọng bãi đỗ xe, nhà vệ sinh, biển chỉ dẫn, khu vực nghỉ chân và thu gom rác; đồng thời hướng dẫn khách không tự ý bẻ cành, hái quả hoặc đi vào khu vực sản xuất khi chưa được phép.

Ông Trần Xuân Cường - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An, cho rằng du lịch theo mùa là cơ hội để địa phương làm phong phú sản phẩm, khai thác tốt hơn cảnh quan và nông sản đặc trưng.

“Để thu hút du khách mùa Thu-Đông, Nghệ An sẽ tiếp tục làm mới sản phẩm, tăng cường kết nối các điểm đến, doanh nghiệp lữ hành và đẩy mạnh quảng bá trên nhiều kênh. Trong đó, chú trọng khai thác thế mạnh về thiên nhiên, văn hóa, lịch sử để xây dựng những sản phẩm, hành trình phù hợp, tạo thêm sức hút và kéo dài thời gian lưu trú của du khách”, ông Cường nhấn mạnh.

Từ những cảnh sắc thiên nhiên theo mùa đến các mô hình du lịch trải nghiệm gắn với đời sống nông thôn, Nghệ An có nhiều điều kiện để đa dạng hóa sản phẩm du lịch, tạo sức hút cho du khách trong những tháng cuối năm.

Khi được đầu tư bài bản, tổ chức chuyên nghiệp, kết nối thành các hành trình hợp lý và quảng bá đúng thời điểm, những lợi thế sẵn có sẽ góp phần kéo dài thời gian lưu trú, tăng chi tiêu của du khách, đồng thời tạo thêm sinh kế, nâng cao thu nhập cho người dân và thúc đẩy phát triển du lịch nông thôn theo hướng bền vững./.