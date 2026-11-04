Sắc hoa từ những mái trường chào đón Festival Hoa Đà Lạt 2026

Không gian học đường nhiều sắc màu từ các loại hoa tại Trường Tiểu học Lê Quý Đôn, phường Xuân Hương - Đà Lạt

Sáng tạo từ những vật liệu cũ

Không khí chuẩn bị cho Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026 đang hiện diện trong từng góc sân, bồn hoa và khuôn viên trường học.

Không chỉ trồng thêm hoa, cây xanh, các nhà trường còn sáng tạo những không gian trang trí, tận dụng vật liệu tái chế, tạo điểm nhấn cảnh quan và mang đến diện mạo mới cho môi trường học đường.

Công trình thanh niên của Đoàn Trường Tiểu học Lê Quý Đôn tạo dấu ấn bằng cách làm sáng tạo, thân thiện với môi trường

Tại Trường Tiểu học Lê Quý Đôn, phường Xuân Hương - Đà Lạt, công trình thanh niên của Đoàn trường tạo dấu ấn bằng cách làm sáng tạo, thân thiện với môi trường. Những vật liệu đã qua sử dụng được đoàn viên tận dụng, sắp xếp và trang trí thành các tiểu cảnh, góc xanh nhiều màu sắc, góp phần làm sinh động khuôn viên trường.

Không cần đầu tư cầu kỳ, từ những vật liệu cũ, các đoàn viên đã tạo nên những điểm nhấn gần gũi, bắt mắt. Cách làm vừa tiết kiệm chi phí, nhân công, vừa khuyến khích tinh thần sáng tạo, ý thức tái sử dụng và hạn chế rác thải trong học sinh.

Các em học sinh Trường Tiểu học Lê Quý Đôn thích thú các không gian hoa trong giờ ra chơi

Cô Phạm Thị Minh, Phó Hiệu trưởng nhà trường, cho biết, công trình đã và đang góp phần làm đẹp cảnh quan; mặt khác tạo điều kiện để đoàn viên, thanh niên phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo. Thông qua việc tái chế, tận dụng vật liệu cũ, nhà trường mong muốn nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, khuyến khích học sinh biến những ý tưởng nhỏ thành việc làm thiết thực.

Các tiểu cảnh, góc xanh nhiều màu sắc, góp phần làm sinh động khuôn viên nhà trường

Ở một không gian khác, Trường THCS và THPT Đạ Sar, xã Lạc Dương cũng tạo ấn tượng với khuôn viên xanh mát, được chăm chút bởi những hàng cây, thảm cỏ và các bồn hoa.

Sắc xanh của cây lá hòa cùng những khóm hoa được trồng, chăm sóc thường xuyên tạo nên cảnh quan hài hòa, mang lại không gian học tập thân thiện, gần gũi với thiên nhiên.

Khuôn viên hoa trước cổng Trường THCS và THPT Đạ Sar, xã Lạc Dương

Tại đây, việc chăm sóc cây xanh, giữ gìn bồn hoa và vệ sinh khuôn viên đã trở thành một phần trong nếp sinh hoạt học đường. Qua những phần việc hằng ngày, học sinh được khuyến khích chủ động chăm sóc, bảo vệ cây xanh, cùng xây dựng môi trường học tập sạch, đẹp.

Góp sắc hoa cho ngày hội lớn

Không chỉ ở khu vực trung tâm Đà Lạt, phong trào xây dựng không gian hoa, cây xanh còn được các trường học tại nhiều địa phương hưởng ứng bằng những phần việc cụ thể.

Các trường học trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng tích cực chỉnh trang cảnh quan, xây dựng những không gian học đường xanh, đẹp chào đón Festival Hoa Đà Lạt

Tại Trường Tiểu học Rô Men, xã Đam Rông 2, khu vực vườn trường giữa hai sân chơi đang được chỉnh trang với những bồn hoa được làm sạch cỏ, xới đất, bổ sung phân hữu cơ và trồng mới ngay ngắn.

Để có những bồn hoa đẹp, cán bộ, giáo viên, đoàn viên, phụ huynh và học sinh cùng tham gia thực hiện. Mỗi người một việc, từ chuẩn bị đất, trồng hoa đến sắp xếp, chăm sóc cây cảnh, tạo nên không khí lao động vui tươi, gắn kết. Những khóm hoa không chỉ làm đẹp khuôn viên mà còn góp phần xây dựng môi trường học tập xanh, sạch, đẹp.

Tại Trường Tiểu học Rô Men, xã Đam Rông 2, khu vực vườn trường giữa hai sân chơi đang được chăm chút với những bồn hoa

Cô Dương Thị Bình, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Rô Men, chia sẻ, hoạt động trồng hoa là việc làm thiết thực chào mừng Festival Hoa Đà Lạt, đồng thời góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong cán bộ, giáo viên và học sinh. Nhà trường chú trọng việc chăm sóc, bảo vệ các bồn hoa sau khi trồng để công trình được duy trì lâu dài, thực sự trở thành điểm nhấn trong khuôn viên trường.

Điểm chung ở những công trình này là sự tham gia trực tiếp của học sinh. Các em không chỉ được ngắm nhìn những không gian xanh, đẹp mà còn góp sức tạo dựng, chăm sóc và gìn giữ thành quả. Qua đó, mỗi bồn hoa, góc cây xanh trở thành một bài học gần gũi về tình yêu thiên nhiên, tinh thần trách nhiệm và ý thức cộng đồng.

Tại Trường Tiểu học Rô Men, xã Đam Rông 2, khu vực vườn trường giữa hai sân chơi đang được chăm chút với những bồn hoa

Những phần việc tại các trường học cũng góp phần cụ thể hóa chiến dịch “Người người trồng hoa, nhà nhà trồng hoa, cây xanh” đang được triển khai trên địa bàn tỉnh.

Chiến dịch huy động sự tham gia đồng bộ của các tổ dân phố, cơ quan, trường học và từng hộ gia đình, với mục tiêu 100% tổ dân phố có ít nhất một tuyến đường hoa và một điểm hoa cộng đồng; trên 90% hộ gia đình trồng hoa hoặc cây xanh trước nhà.

Tại các phường Đà Lạt, những công viên, vườn hoa và không gian công cộng, các loại hoa với màu sắc đa dạng được bố trí, chăm sóc phù hợp với từng vị trí

Hướng về ngày hội lớn, những công trình và không gian xanh tại các trường học đang góp thêm sắc màu cho Festival. Từ việc tái chế vật liệu cũ đến trồng, chăm sóc hoa và cây xanh, thầy cô, học sinh cùng chung tay làm đẹp cảnh quan, lan tỏa tình yêu thiên nhiên và ý thức bảo vệ môi trường trong học đường.

Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026 mang chủ đề “Đà Lạt - Bản giao hòa của sắc hoa và âm nhạc”, dự kiến có 12 chương trình chính và 28 chương trình hưởng ứng.

Lễ khai mạc dự kiến diễn ra tối 19/12 tại Quảng trường Lâm Viên; chương trình nghệ thuật Chào năm mới 2027 kết hợp tổng kết, bế mạc tổ chức tối 31/12. Không gian hoa dự kiến phục vụ người dân, du khách từ ngày 18/12/2026 - 3/1/2027.