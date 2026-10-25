Sắc hoa tam giác mạch níu chân du khách trên Cao nguyên đá
Khoác lên mình sắc hồng phớt dịu ngọt của mùa hoa tam giác mạch khi tiết trời thu về, Cao nguyên đá Đồng Văn (Hà Giang) hiện lên như một bức tranh thủy mặc đầy nên thơ và cuốn hút.
Trải dài bất tận trên những triền núi đá tai mèo trầm mặc, thảm hoa rực rỡ không chỉ làm bừng sáng khung cảnh thiên nhiên vùng cực Bắc mà còn vẫy gọi du khách gần xa đến trải nghiệm, hòa mình vào không gian văn hóa và đất trời biên cương.
Nguồn Báo Thể Thao & Văn Hóa: https://dulich.thethaovanhoa.vn/sac-hoa-tam-giac-mach-niu-chan-du-khach-tren-cao-nguyen-da-20261025165743826.htm