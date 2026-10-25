Văn hóaDu lịch

Sắc hoa tam giác mạch níu chân du khách trên Cao nguyên đá

Khoác lên mình sắc hồng phớt dịu ngọt của mùa hoa tam giác mạch khi tiết trời thu về, Cao nguyên đá Đồng Văn (Hà Giang) hiện lên như một bức tranh thủy mặc đầy nên thơ và cuốn hút.

Báo Thể Thao & Văn Hóa - Thông tấn xã Việt Nam
1 liên quanGốc

Trải dài bất tận trên những triền núi đá tai mèo trầm mặc, thảm hoa rực rỡ không chỉ làm bừng sáng khung cảnh thiên nhiên vùng cực Bắc mà còn vẫy gọi du khách gần xa đến trải nghiệm, hòa mình vào không gian văn hóa và đất trời biên cương.

Hoa tam giác mạch nở rộ, trải dài khắp thung lũng, tô điểm sắc màu thơ mộng giữa núi đá hùng vĩ trên Cao nguyên đá. Ảnh: Đức Thọ - TTXVN

Hoa tam giác mạch nở rộ, trải dài khắp thung lũng, tô điểm sắc màu thơ mộng giữa núi đá hùng vĩ trên Cao nguyên đá. Ảnh: Đức Thọ - TTXVN

Những cô bé người Mông theo cha lên nương, tạo nên hình ảnh bình dị, mộc mạc giữa ruộng hoa tam giác mạch trên Cao nguyên đá. Ảnh: Đức Thọ - TTXVN

Những cô bé người Mông theo cha lên nương, tạo nên hình ảnh bình dị, mộc mạc giữa ruộng hoa tam giác mạch trên Cao nguyên đá. Ảnh: Đức Thọ - TTXVN

Du khách thả mình giữa thung lũng hoa tam giác mạch thơ mộng, tận hưởng vẻ đẹp bình yên của Cao nguyên đá mùa hoa nở. Ảnh: Đức Thọ - TTXVN

Du khách thả mình giữa thung lũng hoa tam giác mạch thơ mộng, tận hưởng vẻ đẹp bình yên của Cao nguyên đá mùa hoa nở. Ảnh: Đức Thọ - TTXVN

Du khách thả mình giữa thung lũng hoa tam giác mạch thơ mộng, tận hưởng vẻ đẹp bình yên của Cao nguyên đá mùa hoa nở. Ảnh: Đức Thọ - TTXVN

Du khách thả mình giữa thung lũng hoa tam giác mạch thơ mộng, tận hưởng vẻ đẹp bình yên của Cao nguyên đá mùa hoa nở. Ảnh: Đức Thọ - TTXVN

Du khách hào hứng ghi lại những khoảnh khắc đẹp, thơ mộng giữa vườn hoa tam giác mạch trên Cao nguyên đá. Ảnh: Đức Thọ - TTXVN

Du khách hào hứng ghi lại những khoảnh khắc đẹp, thơ mộng giữa vườn hoa tam giác mạch trên Cao nguyên đá. Ảnh: Đức Thọ - TTXVN

Du khách trong trang phục truyền thống của đồng bào các dân tộc trên Cao nguyên đá check-in, trải nghiệm giữa vườn hoa tam giác mạch. Ảnh: Đức Thọ - TTXVN

Du khách trong trang phục truyền thống của đồng bào các dân tộc trên Cao nguyên đá check-in, trải nghiệm giữa vườn hoa tam giác mạch. Ảnh: Đức Thọ - TTXVN

Du khách trong trang phục truyền thống của đồng bào các dân tộc trên Cao nguyên đá check-in, trải nghiệm giữa vườn hoa tam giác mạch. Ảnh: Đức Thọ - TTXVN

Du khách trong trang phục truyền thống của đồng bào các dân tộc trên Cao nguyên đá check-in, trải nghiệm giữa vườn hoa tam giác mạch. Ảnh: Đức Thọ - TTXVN

Đức Thọ/TTXVN

Nguồn Báo Thể Thao & Văn Hóa: https://dulich.thethaovanhoa.vn/sac-hoa-tam-giac-mach-niu-chan-du-khach-tren-cao-nguyen-da-20261025165743826.htm