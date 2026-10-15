Sắc hoa Tam giác mạch kết nối những miền di sản văn hóa Tuyên Quang

Mùa hoa Tam giác mạch ở Tuyên Quang mang đến cơ hội khám phá những giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào vùng cao, từ nghề thủ công, ẩm thực truyền thống đến các lễ hội dân gian gắn với đời sống cộng đồng.

Lễ hội Hoa Tam giác mạch lần thứ XII năm 2026 dự kiến khai mạc ngày 25.10 tại Quảng trường Thanh niên (xã Đồng Văn) với chủ đề “Âm vang miền đá” mở đầu chuỗi hoạt động văn hóa, du lịch và thương mại kéo dài đến hết tháng 12.2026.

Thông tin từ UBND tỉnh Tuyên Quang cho biết, chương trình khai mạc dự kiến bắt đầu lúc 20h ngày 25.10, kết hợp nghệ thuật truyền thống với nghệ thuật đương đại, giới thiệu cảnh quan thiên nhiên và bản sắc văn hóa các dân tộc vùng Cao nguyên đá Đồng Văn.

Mùa hoa Tam giác mạch ở Tuyên Quang mang đến cơ hội khám phá những giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào vùng cao

Trước đêm khai mạc, từ ngày 21- 25.10, không gian giới thiệu sản phẩm OCOP và nông sản đặc trưng được tổ chức tại khu vực phố cổ Đồng Văn tạo cơ hội để du khách tìm hiểu sản vật gắn với sinh kế của người dân địa phương.

Ngày 23.10, Ngày hội văn hóa dân tộc Lô Lô và giao lưu văn hóa Việt Nam - Trung Quốc dự kiến diễn ra, tiếp nối bằng Ngày hội văn hóa các dân tộc xã Lùng Tám trong 2 ngày 24 - 25.10.

Sau lễ khai mạc, show Rock “Tinh thần đá” lần thứ 2 dự kiến tổ chức ngày 31.10, bổ sung không gian biểu diễn âm nhạc đương đại vào mùa lễ hội bên cạnh những hoạt động tôn vinh văn hóa truyền thống và bản sắc vùng cao.

Du khách quốc tế tìm hiểu kỹ thuật dệt lanh thủ công ở xã Lùng Tám

Từ tháng 10 - 12, các địa phương trong vùng Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn dự kiến tổ chức nhiều hoạt động du lịch cộng đồng, giao lưu văn nghệ, trò chơi dân gian và trình diễn nghề truyền thống.

Du khách có thể trải nghiệm dệt lanh, nhuộm chàm, thêu thổ cẩm, rèn, đan lát và chế biến bánh Tam giác mạch, qua đó tìm hiểu kỹ thuật thủ công, phong tục tập quán và đời sống của đồng bào các dân tộc vùng cao.

Điểm nhấn về cảnh quan của mùa lễ hội là kế hoạch gieo trồng khoảng 400ha hoa Tam giác mạch tại các xã thuộc vùng Cao nguyên đá Đồng Văn, chia thành 3 đợt để kéo dài thời gian hoa nở từ tháng 10 đến hết tháng 12.

Các điểm trồng hoa được bố trí dọc tuyến đường 4C và tại nhiều địa danh du lịch như dốc Thẩm Mã, làng văn hóa Lũng Cẩm, di tích Nhà Vương, làng văn hóa Lô Lô Chải, khu vực Lũng Cú, bến thuyền thủy điện Nho Quế và làng văn hóa Pả Vi.

Du khách đến tham quan, check-in tại Làng du lịch Lô Lô Chải

Cùng với các hoạt động văn hóa và trải nghiệm thiên nhiên, Hội chợ Thương mại quốc tế Việt Nam - Trung Quốc năm 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 5 - 11.11 tại Khu liên hợp thể thao tỉnh Tuyên Quang, phường Hà Giang 1 với quy mô khoảng 300 gian hàng.

Giải bóng bàn “Cúp Hoa Tam giác mạch mở rộng” và Festival ẩm thực “Tinh hoa ẩm thực miền Bắc” cũng dự kiến tổ chức trong tháng 11, mở rộng các hoạt động thể thao, giao lưu và khám phá ẩm thực dành cho người dân, du khách.

Thông qua chuỗi hoạt động, tỉnh Tuyên Quang hướng tới quảng bá hình ảnh Cao nguyên đá Đồng Văn, kết nối tiêu thụ sản phẩm địa phương và phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn bản sắc văn hóa, gìn giữ cảnh quan và môi trường.