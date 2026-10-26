Sắc đỏ phủ kín chứng khoán châu Á, cổ phiếu công nghệ lao dốc

Thị trường chứng khoán châu Á đồng loạt giảm điểm trong tuần trước, khi cổ phiếu của các công ty công nghệ tiếp tục lao dốc sau những báo cáo lợi nhuận trái chiều từ Phố Wall.

Nhóm chip, công nghệ kéo thị trường đi xuống

Ở Hàn Quốc, cổ phiếu của hai nhà sản xuất chip SK hynix và Samsung mất khoảng 3%, kéo chỉ số Kospi giảm hơn 3%. Tại Nhật Bản, cổ phiếu Kioxia và Tokyo Electron giảm tương tự, đưa chỉ số Nikkei 225 chốt phiên giảm 2,7%, xuống 63.907,84 điểm.

Chỉ số Hang Seng của Hong Kong (Trung Quốc) giảm 3,1%, xuống 22.909,24 điểm, khi các tập đoàn công nghệ lớn như Alibaba, JD.com, NetEase và Tencent đều sụt giảm mạnh. Chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải giảm 1,5%, xuống 3.658,03 điểm. Các thị trường Sydney, Singapore, Mumbai, Wellington và Manila cũng đóng cửa trong sắc đỏ.

Đà giảm này diễn ra sau nhịp phục hồi ngắn. Phiên 21/10, thị trường châu Á từng tiến sát mức cao nhất kể từ đợt bán tháo tuần trước nhờ tín hiệu tích cực ban đầu từ mùa báo cáo lợi nhuận doanh nghiệp.

Ảnh minh họa.

Lo ngại về quy mô đầu tư AI

Cổ phiếu liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) biến động mạnh kể từ khi đạt mức cao kỷ lục hồi tháng 6/2026. Nhà đầu tư đang lo ngại về quy mô vốn đầu tư lớn, lộ trình có lãi và chi phí trả nợ gia tăng của nhóm doanh nghiệp này.

Mùa báo cáo lợi nhuận quý III đang cho kết quả trái chiều. SpaceX công bố kết quả tích cực, là báo cáo đầu tiên kể từ khi niêm yết hồi tháng 6/2026. Ngược lại, Tesla báo lợi nhuận quý III giảm và hạ dự báo chi tiêu vốn năm 2026, trong khi Meta nâng dự toán chi tiêu cho AI. Kết quả kinh doanh dưới kỳ vọng của Netflix và dự báo lợi nhuận yếu của nhà sản xuất thiết bị bán dẫn Lam Research càng làm tăng sự e ngại.

Theo ông Chris Weston của Pepperstone, số liệu của Meta củng cố chu kỳ đầu tư vào AI, nhưng vấn đề nguồn vốn ngày càng được chú ý. Nhà đầu tư dù đánh giá cao tăng trưởng nhưng nhạy cảm hơn với cách các công ty huy động vốn cho giai đoạn đầu tư tiếp theo và tác động đến cổ đông hiện hữu.

Thị trường chờ thêm tín hiệu

Những lo ngại này đã xuất hiện từ đầu tuần. Chỉ số bán dẫn PHLX của Mỹ đã giảm 11,4% trong tuần trước ngày 19/10, chuỗi giảm dài nhất kể từ năm 2008. Một chuyên gia kinh tế của công ty quản lý quỹ AMP cho rằng nhà đầu tư từ lâu lo doanh thu từ AI không đủ bù đắp khoản đầu tư ban đầu khổng lồ, trong khi lợi suất trái phiếu tăng và chênh lệch lợi suất trái phiếu doanh nghiệp mở rộng đẩy chi phí huy động vốn lên cao.

Tuần tới, thị trường chờ báo cáo của Microsoft, Amazon và Alphabet, còn Apple và Nvidia sẽ công bố vào tháng 11/2026. Dù vậy, lợi nhuận doanh nghiệp nói chung vẫn được dự báo tăng khoảng 30%, nhờ các công ty công nghệ. Giới đầu tư đang chờ bằng chứng cho thấy quy mô đầu tư ngày càng lớn vào AI có thể tạo ra doanh thu và lợi nhuận tương xứng.

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