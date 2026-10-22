Sắc đỏ lấn át thị trường, cổ phiếu họ Vingroup nâng đỡ VN-Index

Đà tăng 21,96 điểm của VN-Index trong phiên 22/10 chủ yếu đến từ VIC và VHM. Nguồn: Vietstock.

Thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại phiên giao dịch ngày 22/10 với diễn biến trái chiều giữa các chỉ số. VN-Index tăng 21,96 điểm, lên mốc 1.760,63 điểm. Ngược lại HNX-Index chịu áp lực điều chỉnh nhẹ khi giảm 0,59 điểm xuống 261 điểm, trong khi UPCoM-Index tăng 0,67 điểm, đạt 126,91 điểm.

Dù VN-Index tăng mạnh, diễn biến trên thị trường lại không thực sự tích cực trên diện rộng. Số mã giảm giá đạt 330 mã, nhỉnh hơn 311 mã tăng giá. Trong đó, có 25 mã tăng trần và 17 mã giảm sàn, còn 860 mã đứng giá.

Thanh khoản thị trường cũng suy giảm đáng kể. Tổng giá trị giao dịch trên toàn thị trường đạt 16.568 tỷ đồng, với khối lượng hơn 751 triệu cổ phiếu. Riêng sàn HoSE ghi nhận giá trị giao dịch khoảng 15.300 tỷ đồng, giảm 24,6% so với phiên liền trước.

Ở chiều giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài, khối này mua ròng hơn 406 tỷ đồng trên toàn thị trường, với giá trị mua vào đạt 2.153 tỷ đồng và bán ra 1.746 tỷ đồng.

VIC dẫn đầu danh sách được mua ròng với giá trị 239 tỷ đồng. Các mã lớn khác cũng thu hút dòng vốn ngoại dồi dào gồm TCB (177 tỷ đồng), VHM (160 tỷ đồng), MSN (141 tỷ đồng) và HPG (60 tỷ đồng). Ở chiều ngược lại, áp lực bán ròng tập trung lớn nhất tại FPT với giá trị 264 tỷ đồng, tiếp đến là KDC (96 tỷ đồng), STB (85 tỷ đồng) và ACB (44 tỷ đồng).

VIC và VHM kéo chỉ số, nhóm dầu khí và công nghiệp ‘khởi sắc’

Động lực tăng điểm chính của VN-Index trong phiên hôm nay đến từ hai cổ phiếu thuộc hệ sinh thái Vingroup là VIC và VHM, khi riêng hai mã này mang về gần 20 điểm cho VN-Index. VIC tăng 4,16% lên mức giá 232.900 đồng/cổ phiếu, đóng góp gần 16 điểm vào chỉ số chung. Sát cánh cùng VIC, VHM tăng 3,56% lên 64.000 đồng/cổ phiếu, góp thêm 3,8 điểm. Như vậy, nếu loại trừ tác động của bộ đôi này, VN-Index chỉ tăng khoảng 2 điểm thay vì gần 22 điểm như thực tế.

Bên cạnh bộ đôi Vingroup, nhóm dầu khí và năng lượng ghi nhận phiên giao dịch sôi động. BSR tăng 3,91%, đóng góp 1,18 điểm cho VN-Index; PVD tăng 5%, GAS tăng 1,43% và PLX tăng 1,99%.

Tại nhóm công nghiệp và sản xuất, GMD +4,55%, CII +2,93%, GEE +2,82% và VSC +1,75%. HPG tăng 0,47%, trong khi MSN tăng 0,27%, lên 73.900 đồng/cổ phiếu.

Cổ phiếu FPT đứng giá tham chiếu ở mốc 57.400 đồng/cổ phiếu với thanh khoản hơn 582 tỷ đồng.

Nhóm ngân hàng và chứng khoán diễn biến trái chiều

Trái với đà tăng mạnh của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, nhóm tài chính ngân hàng lại ghi nhận diễn biến không đồng nhất.

Tại nhóm ngân hàng, sắc xanh và đỏ đan xen. Ở chiều tăng, STB tích cực 1,58%, HDB tăng 1,13% lên 22.350 đồng/cổ phiếu, TPB +0,79%, ACB +0,49%, CTG +0,16%. Trái lại, BID giảm 0,88%, TCB -0,73%, MSB -0,96%, VCB -0,18%, MBB -0,5%, trong khi SHB giữ nguyên giá tham chiếu 10.800 đồng/cổ phiếu.

Nhóm chứng khoán phần lớn chìm trong sắc đỏ. SSI giảm 1,23% xuống 20.150 đồng/cổ phiếu, VIX giảm 0,79% về giá 12.550 đồng/cổ phiếu, VCI -1,02%, VND -1,08%. Dù vậy, điểm sáng ngách xuất hiện tại ORS khi bứt phá tăng mạnh 6,48% và TCX tăng 2,93%.