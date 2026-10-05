Sắc đỏ bao trùm thị trường hàng hóa tuần qua

Chỉ số MXV-Index giảm 2,81%, xuống 2.904 điểm trong tuần qua. Nguồn: MXV

Kim loại chịu áp lực bán mạnh

Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), MXV-Index nhóm kim loại giảm 4,54%, xuống 2.775 điểm. Cả kim loại quý và kim loại cơ bản đều suy yếu, trong đó bạc giảm sâu nhất.

Hợp đồng bạc tháng 12 trên COMEX chốt tuần ở 60,42 USD/ounce, giảm 6,77%; bạch kim tháng 11 trên NYMEX giảm 5,45%, xuống 1.686,70 USD/ounce; đồng tháng 11 trên COMEX giảm 3,21%, xuống 14.368,61 USD/tấn.

Diễn biến giá vàng, bạc liên kỳ hạn. Nguồn: MXV

Giá kim loại quý giảm trong bối cảnh đồng USD và lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ đồng loạt tăng. Chỉ số Dollar Index (DXY) kết thúc tuần ở 101,93 điểm, tăng khoảng 0,9%, ghi nhận tuần tăng thứ ba liên tiếp.

Lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm có lúc vượt 5,3%, cao nhất kể từ tháng 6-2007, trước khi lùi về quanh 5,23% cuối tuần. Lợi suất 30 năm tăng lên khoảng 5,62%, cao nhất kể từ năm 2002.

Tại Pháp, lợi suất 10 năm có lúc tiến sát 5%; Anh vượt 5,4%, cao nhất kể từ tháng 7-2007; Nhật Bản lên quanh 3,09%.

Lợi suất trái phiếu chính phủ các nước kỳ hạn 10 năm. Nguồn: MXV

Mặt bằng lợi suất cao làm tăng chi phí cơ hội nắm giữ tài sản không sinh lãi, gây bất lợi cho vàng và bạc. Dù vậy, nhu cầu vàng vật chất và hoạt động mua vào của các ngân hàng trung ương vẫn được duy trì, phần nào hạn chế áp lực giảm.

Với bạch kim, ngoài yếu tố vĩ mô, thị trường còn chịu sức ép từ sự suy yếu của nhu cầu đầu tư. Theo Hội đồng Đầu tư bạch kim thế giới (WPIC), thị trường bạch kim được dự báo thặng dư khoảng 265.000 ounce trong năm 2026, lần đầu tiên kể từ năm 2022. Nguồn cung khai mỏ gần như đi ngang, trong khi nguồn cung tái chế tăng.

Ở chiều cầu, nhu cầu bạch kim của công nghiệp được dự báo tăng 5%, lên khoảng 2,39 triệu ounce, nhưng nhu cầu của ngành ô tô giảm 4% và trang sức giảm 15%.

Sự suy giảm nhu cầu đầu tư là yếu tố chính khiến cán cân cung - cầu chuyển sang thặng dư. Tuy nhiên, tồn kho bạch kim cuối năm 2026 được dự báo tương đương hơn 3 - 4 tháng nhu cầu, cho thấy thị trường chưa hình thành lượng tồn kho dư thừa quá lớn.

Về dài hạn, nhu cầu bạch kim của ngành công nghiệp vẫn là điểm đáng chú ý. Sự phát triển của các ngành công nghệ cao và ứng dụng mới, trong đó có những lĩnh vực liên quan đến hạ tầng AI, có thể mở thêm dư địa cho nhu cầu bạch kim.

Giá ngô và kim loại cùng giảm mạnh tuần qua. Ảnh: MXV

Tồn kho ngô Mỹ gây sức ép lên giá

Trên thị trường nông sản, giá ngô có tuần giảm mạnh nhất trong vòng 6 tuần qua. Hợp đồng ngô tháng 12 trên CBOT chốt phiên ngày 2-10 tại 497,75 cent/giạ, tương đương khoảng 196 USD/tấn, giảm 5,8%, xuống mức thấp nhất kể từ cuối tháng 8.

Nguyên nhân chính đến từ báo cáo tồn kho ngũ cốc tăng của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA).

USDA đồng thời điều chỉnh giảm sản lượng niên vụ 2025-2026 chưa đến 1%, nhưng tồn kho thực tế cao khiến tồn kho đầu kỳ niên vụ mới được nâng lên.

Tiến độ thu hoạch cũng khá thuận lợi. Đến ngày 27-9, Mỹ đã thu hoạch khoảng 18% diện tích ngô, tương đương mức trung bình 5 năm. Nếu thời tiết khô ráo tiếp tục duy trì, nguồn cung vụ mới sẽ nhanh chóng được đưa ra thị trường, gia tăng áp lực lên giá.

Xuất khẩu ngô của Mỹ hằng năm. Nguồn: MXV

Trong khi đó, vị thế mua của các quỹ vẫn ở mức cao. Theo số liệu của Ủy ban Giao dịch hàng hóa tương lai Mỹ (CFTC), đến ngày 29-9, vị thế mua ròng của nhóm quản lý tiền đạt 381.220 hợp đồng, giảm 22.877 hợp đồng so với tuần trước. Nếu các quỹ tiếp tục chốt lời hoặc thu hẹp vị thế, giá ngô có thể chịu thêm áp lực.

Ở chiều cầu, lượng ngô Mỹ sử dụng cho sản xuất ethanol tháng 8 đạt khoảng 477,7 triệu giạ, tương đương 12,1 triệu tấn. Xuất khẩu tiếp tục duy trì tích cực, trong đó giá thấp hơn thúc đẩy nhu cầu từ một số khách hàng quốc tế.

Trong khi từ ngày 28-9, Trung Quốc áp dụng lại mức thuế tối huệ quốc đối với hơn 90% nhóm hàng nông sản Mỹ trong danh sách điều chỉnh, gồm ngô. Tuy nhiên, chính sách này chưa đồng nghĩa với cam kết mua thêm ngô Mỹ, nên tác động tới nhu cầu thực tế vẫn cần theo dõi.

Trong tuần này, báo cáo Cung - cầu nông sản thế giới tháng 10 của USDA, dự kiến công bố ngày 9-10, sẽ là tâm điểm. Thị trường chú ý các điều chỉnh về năng suất, sản lượng, tồn kho cuối kỳ và nhu cầu ngô Mỹ niên vụ 2026-2027. Lượng tồn kho đầu kỳ cao hơn dự kiến có thể khiến USDA điều chỉnh lại cán cân cung - cầu.

Bên cạnh đó, tiến độ thu hoạch và vị thế của các quỹ tiếp tục tác động đến giá. Nếu năng suất cao và tồn kho đầu kỳ lớn, áp lực cung có thể duy trì. Ngược lại, xuất khẩu và tiêu thụ nội địa, nhất là ethanol, có thể hạn chế đà giảm.

Tại Việt Nam, giá ngô nguyên liệu tại cảng phía Bắc quanh 7.650 đồng/kg ngày 2-10, trong khi phía Nam khoảng 7.500 đồng/kg trong ngày 1 và 2-10. Một số chào mua ngô giao quý I và quý II-2027 đã xuất hiện, cho thấy doanh nghiệp đang sớm theo dõi nguồn cung cho những tháng tới.

Diễn biến tuần qua cho thấy áp lực giảm đến từ cả yếu tố vĩ mô và nhóm hàng. Với kim loại, đồng USD và lợi suất tăng làm suy yếu sức hấp dẫn của tài sản không sinh lãi, trong khi bạch kim chịu tác động từ cán cân cung - cầu. Với ngô, tồn kho Mỹ cao và triển vọng nguồn cung dồi dào là lực cản.

Các số liệu về cung, cầu và vị thế đầu tư sẽ quyết định hướng giá khi thị trường bước vào giai đoạn cập nhật dự báo trong tuần này.