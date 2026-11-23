Giá bạc mất hơn 16% trong tuần, xuống đáy 14 tháng

Theo Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), khép lại tuần giao dịch vừa qua, giá bạc COMEX kỳ hạn tháng 12/2026 giảm 16,39% về 41,07 USD/ounce, chạm đáy 14 tháng. Mức giảm này không chỉ đánh dấu tuần sụt giảm sâu nhất của giá bạc thế giới kể từ đầu tháng 2, mà còn ghi nhận biên độ giảm lớn hơn so với vàng.

Áp lực giảm giá đến từ sự thay đổi kỳ vọng đối với chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Dữ liệu lạm phát Mỹ dai dẳng, biên bản Fed mang lập trường cứng rắn cùng cảnh báo về khả năng tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ đã đẩy xác suất Fed tăng lãi suất trong tháng 12 từ dưới 60% lên hơn 93% vào ngày 17/11 và chạm mức 99% vào cuối tuần theo công cụ theo dõi CME FedWatch. Kỳ vọng này thúc đẩy USD Index (DXY) tăng lên 103,73 điểm - mức cao nhất 19 tháng, trong khi lợi suất thực trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đạt 2,86%, mức cao nhất 24 năm.

Sức ép từ mặt bằng lãi suất cao nhanh chóng lan sang thị trường chứng khoán và kích hoạt làn sóng bán tháo trên nhóm cổ phiếu công nghệ, bán dẫn toàn cầu. Trong tuần, chỉ số Nasdaq Composite mất khoảng 10%, S&P 500 giảm 8,6%, trong khi cổ phiếu Nvidia lao dốc thêm 14,01% và đánh mất vị trí doanh nghiệp có vốn hóa lớn thứ ba tại Mỹ vào tay Alphabet.

Trước đà sụt giảm diện rộng trên thị trường chứng khoán, tâm lý thị trường lập tức chuyển sang trạng thái ưu tiên nắm giữ tiền mặt. Nhiều quỹ đầu tư đa tài sản và nhà giao dịch sử dụng đòn bẩy vốn nắm giữ song song cả cổ phiếu công nghệ lẫn kim loại quý sau giai đoạn tăng nóng buộc phải bán thanh lý vàng và bạc để đáp ứng lệnh gọi ký quỹ cũng như hạ tỷ lệ đòn bẩy danh mục. Do bạc mang đặc tính kép vừa là tài sản trú ẩn, vừa là nguyên liệu công nghiệp, bạc chịu tác động tiêu cực rõ nét hơn vàng trước áp lực rút vốn đồng loạt.

Triển vọng tiêu thụ công nghiệp ngắn hạn cũng tạo thêm sức ép lên giá bạc. Với hơn một nửa tổng nhu cầu gắn liền với hoạt động sản xuất chế tạo, thị trường bạc đang phản ánh các số liệu từ báo cáo giữa kỳ (ngày 12/11) của Viện Bạc Thế giới.

Cụ thể, mặt bằng giá vượt 120 USD/ounce hồi đầu năm đã thúc đẩy các nhà sản xuất pin mặt trời, đặc biệt tại Trung Quốc đẩy nhanh quá trình tiết giảm hàm lượng bạc và chuyển dịch sang công nghệ thay thế bằng đồng.

Hệ quả là nhu cầu bạc cho lĩnh vực quang điện năm 2026 ước tính giảm 19 - 21% từ 186,6 triệu ounce năm 2025 xuống khoảng 148 triệu ounce, kéo tổng cầu công nghiệp toàn cầu giảm 3% xuống còn 640 triệu ounce.

Tuy nhiên, thị trường bạc toàn cầu năm 2026 tiếp tục rơi vào năm thâm hụt cơ cấu thứ 6 liên tiếp với mức thiếu hụt dự báo khoảng 35 triệu ounce. Dù tổng nhu cầu toàn cầu năm 2026 ước giảm 5% về 1,08 tỷ ounce, tổng cung vật chất, bao gồm sản lượng khai thác mỏ và bạc tái chế chỉ đạt khoảng 1,04 - 1,05 tỷ ounce, không đủ bù đắp mức cầu, khiến thị trường tiếp tục rơi vào trạng thái thiếu hụt. Điều này cho thấy dù nhu cầu ngắn hạn chịu áp lực, nền tảng cung - cầu vật chất vẫn hỗ trợ giá bạc về dài hạn.

Trên thị trường kỳ hạn, diễn biến dòng tiền theo báo cáo Cam kết của Nhà giao dịch (COT) từ Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC) chốt ngày 17/11 cho thấy nhóm quỹ quản lý tiền tệ (Managed money) tiếp tục thu hẹp vị thế mua và gia tăng vị thế bán trên sàn COMEX.

Vị thế mua giảm 928 hợp đồng xuống 16.254 hợp đồng, trong khi vị thế bán tăng 1.407 hợp đồng lên 14.974 hợp đồng, khiến vị thế mua ròng giảm 2.335 hợp đồng xuống còn 1.280 hợp đồng tương đương khoảng 6,4 triệu ounce.

So với đầu tháng 10, vị thế mua ròng đã thu hẹp gần 83%, chủ yếu do các quỹ chủ động mở thêm vị thế bán mới thay vì bán tháo toàn bộ vị thế mua hiện hữu. Đáng chú ý, tổng khối lượng hợp đồng mở tăng thêm 7.293 hợp đồng lên 122.945 hợp đồng, phản ánh dòng tiền mới vẫn tham gia thị trường khi giá giảm; nhóm tự doanh (swap dealer) giảm vị thế bán 3.349 hợp đồng, cho thấy động thái mua vào ở vùng giá thấp.

Về dài hạn, gánh nặng nợ công tại các nền kinh tế lớn vẫn là yếu tố nền tảng hỗ trợ giá trị của kim loại quý. Theo Bộ Tài chính Mỹ, tổng nợ công nước này đạt 40.610 tỷ USD vào ngày 12/11/2026, tương đương khoảng 127% GDP và chỉ còn cách mức trần nợ 41.100 tỷ USD khoảng 500 tỷ USD.

Trên phạm vi toàn cầu, IMF dự báo nợ công thế giới sẽ vượt 100% GDP vào năm 2030. Theo Báo cáo Nợ Toàn cầu 2026 của OECD, các chính phủ và doanh nghiệp dự kiến huy động mức kỷ lục 29.000 tỷ USD trên thị trường trái phiếu trong năm nay, trong đó 78% lượng phát hành của khối chính phủ OECD dùng để vay mới trả nợ cũ.

Khi chi phí lãi vay ngày càng lớn, các chính phủ khó duy trì mặt bằng lãi suất thực cao trong nhiều năm. Đây là điều kiện thuận lợi cho kim loại quý, vì lãi suất thực thấp làm giảm chi phí cơ hội khi nắm giữ bạc và vàng.

Cà phê Robusta giảm gần 10%, xuống mức thấp nhất gần 3 năm

Dữ liệu từ MXV cho thấy, tuần qua, giá cà phê Arabica kỳ hạn tháng 3 giảm 1,83% xuống 5.919,4 USD/tấn - mức thấp nhất trong một tuần; trong khi Robusta kỳ hạn tháng 1 giảm 9,86% xuống 2.881 USD/tấn - mức thấp nhất trong gần ba năm.

Đối với Arabica, áp lực giảm chủ yếu đến từ sự suy yếu của đồng Real Brazil và kỳ vọng nguồn cung cải thiện. Cụ thể, đồng Real đã xuống mức thấp nhất trong 19 tháng vào phiên thứ Năm (19/11), giao dịch quanh ngưỡng 5,93 Real/USD. Diễn biến này cải thiện doanh thu quy đổi sang nội tệ, qua đó khuyến khích các nhà xuất khẩu Brazil đẩy nhanh hoạt động bán hàng và giao hàng ra thị trường quốc tế.

Bên cạnh đó, lượng cà phê Brazil được đưa đến các kho ICE chờ kiểm định tăng mạnh, làm gia tăng kỳ vọng tồn kho chứng nhận có thể sớm được bổ sung. Tính đến ngày 20/11, có 251.230 bao cà phê đang chờ phân loại tại các kho Sở ICE, mức cao nhất trong gần 4 năm. Lượng hàng chờ kiểm định lớn đang tạo ra áp lực tâm lý đối với giá Arabica, khi thị trường dự đoán nguồn cung đủ điều kiện giao nhận có thể cải thiện trong thời gian tới.

Tuy nhiên, lượng cà phê được đưa đến kho không đồng nghĩa với lượng hàng thực tế có thể bổ sung vào tồn kho chứng nhận. Trên thực tế, tồn kho Arabica trên Sở ICE đã liên tục suy giảm trong 8 tháng qua và chạm mức thấp nhất trong 27 năm, chỉ còn 186.414 bao vào thứ Hai (16/11).

Trong tổng số khoảng 507.438 bao cà phê Brazil được đưa đến ICE từ tháng 9 đến ngày 20/11, mới có 256.208 bao hoàn tất kiểm định, trong đó 168.644 bao đạt chuẩn và 87.564 bao bị đánh trượt, tương ứng tỷ lệ không đạt chuẩn bình quân 34,18%.

Đáng chú ý, tỷ lệ hàng không đạt chuẩn tăng từ 27,6% trong tháng 9 lên 41,6% trong tháng 10, cho thấy chất lượng nguồn cung đưa đến các kho ICE đang là trở ngại đáng kể đối với khả năng gia tăng lượng hàng giao nhận. Điều này góp phần duy trì sự khan hiếm nguồn cung giao nhận thực tế, qua đó tạo lực đỡ và hạn chế đà giảm sâu của giá Arabica trong ngắn hạn.

Đối với Robusta, áp lực giảm giá chủ yếu đến từ triển vọng nguồn cung Việt Nam cải thiện mạnh trong niên vụ 2026-2027. Theo Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam (VICOFA), sản lượng có thể đạt 36,67 triệu bao, tăng 12,8% so với dự báo 32,5 triệu bao của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA).

Đáng chú ý, Việt Nam đóng góp khoảng 18% sản lượng cà phê toàn cầu, trong đó 90-95% là Robusta, khiến sự điều chỉnh tăng dự báo sản lượng có tác động đáng kể đến kỳ vọng nguồn cung mặt hàng này. Áp lực càng gia tăng khi Việt Nam bước vào cao điểm thu hoạch từ giữa tháng 11 đến cuối tháng 12, trong bối cảnh xuất khẩu đang tăng tốc.

Xuất khẩu cà phê tháng 10 đạt 114.000 tấn, tăng 61% so với cùng kỳ; lũy kế 10 tháng đạt 1,57 triệu tấn, tăng 18,8%. Sau giai đoạn giá cao khuyến khích mở rộng diện tích và đầu tư chăm sóc vườn cây, triển vọng sản lượng cùng lượng hàng xuất khẩu gia tăng đang củng cố kỳ vọng nguồn cung Robusta dồi dào, qua đó gây sức ép lên giá.

Ông Trần Sơn Tùng, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa Đông Nam Á - Thành viên Kinh doanh 045 của MXV

Trên thị trường kỳ hạn, báo cáo COT ngày 17/11, nhóm quỹ đầu cơ đã tăng vị thế bán thêm 9.238 hợp đồng trong tuần, nâng tổng vị thế bán lên 42.022 hợp đồng và vị thế bán ròng lên 21.164 hợp đồng - mức cao nhất trong gần 4 năm. Đáng chú ý, vị thế ròng đã suy giảm liên tục từ vùng mua ròng trong tháng 7 và chính thức chuyển sang bán ròng vào đầu tháng 10. Diễn biến này cho thấy các quỹ ngày càng gia tăng đặt cược vào xu hướng giảm giá, khuếch đại xu hướng giảm của Robusta trong ngắn hạn.

Ở chiều ngược lại, triển vọng nguồn cung cà phê trung hạn vẫn tiềm ẩn rủi ro từ hiện tượng El Niño, hiện được NOAA dự báo có khả năng duy trì cường độ mạnh đến rất mạnh trong giai đoạn tháng 1-3/2027, với xác suất trên 79%.

Ông Trần Sơn Tùng, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa Đông Nam Á - Thành viên Kinh doanh 045 của MXV, cho rằng, áp lực giảm giá cà phê vẫn chiếm ưu thế trong ngắn hạn khi nguồn cung từ Brazil và Việt Nam cải thiện, tồn kho Arabica phục hồi, trong khi đồng real suy yếu và các quỹ tiếp tục thu hẹp vị thế mua.

“Tuy nhiên, theo tôi, thị trường có thể xuất hiện một nhịp phục hồi mạnh sau khi áp lực bán suy yếu và hoạt động mua bù vị thế bán gia tăng”, ông Tùng nhận định.