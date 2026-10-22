Sắc đỏ bao phủ thị trường hàng hóa

Chỉ số MXV-Index giảm 0,48% xuống 2.915 điểm. Nguồn: MXV

Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), kết phiên giao dịch ngày 21-10 (giờ quốc tế), giá khí tự nhiên giảm 5,84%, xuống 2,79 USD/MMBtu, thấp nhất kể từ cuối tháng 8-2026.

Dự báo thời tiết Mỹ ấm hơn bình thường khiến kỳ vọng nhu cầu sưởi ấm suy yếu. Nhiệt độ tại vùng Trung Tây có thể cao hơn trung bình đến ngày 4-11, trong khi giá khí tự nhiên kỳ hạn tháng 11 trên NYMEX đã giảm xuống 2,79 USD/MMBtu, xuyên thủng ngưỡng hỗ trợ 2,9 USD/MMBtu.

Diễn biến giá khi tự nhiên từ đầu năm đến nay. Nguồn: MXV

Nguồn cung khí tại Mỹ tiếp tục dồi dào. Sản lượng khí khô tại 48 bang lục địa đạt 112,9 tỷ feet khối/ngày, tăng 5,3% so với cùng kỳ năm trước; nhu cầu đạt 72,5 tỷ feet khối/ngày, tăng 1,2%.

Tồn kho khí trong tuần kết thúc ngày 9-10 tăng 67 tỷ feet khối, lên 3.567 tỷ feet khối, cao hơn 1,3% so với trung bình 5 năm. Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ dự báo tồn kho có thể đạt 3.850 tỷ feet khối cuối tháng 10, cao hơn trung bình 5 năm khoảng 2%, hạn chế dư địa phục hồi giá.

Nhu cầu LNG Trung Quốc cũng yếu khi nhập khẩu tháng 9 đạt 5,61 triệu tấn, giảm 1,4% so với cùng kỳ, tháng giảm thứ hai liên tiếp. Trong khi đó, lượng LNG qua eo biển Hormuz tăng lên mức cao nhất kể từ khi xung đột Mỹ - Iran bùng phát. Đề xuất trung gian nối lại đàm phán chưa được xác nhận, nên rủi ro địa chính trị này vẫn hiện hữu.

Top 5 quốc gia xuất khẩu lúa mì trên thế giới. Nguồn: MXV

Giá lúa mì Chicago kỳ hạn tháng 12 giảm 2,33%, xuống 230,84 USD/tấn, thấp nhất hơn 3 tháng; lúa mì Kansas giảm 2,6%, còn 247,29 USD/tấn.

Tại Mỹ, mưa diện rộng dự kiến bổ sung độ ẩm cho lúa mì vụ đông, giảm lo ngại khô hạn. Australia đẩy nhanh thu hoạch vụ 2026-2027, với sản lượng ước đạt 31-32 triệu tấn, cao hơn trung bình 5 năm. Nguồn cung mới dự kiến vào châu Á từ tháng 11, tăng cạnh tranh với lúa mì Mỹ.

Triển vọng thúc đẩy đàm phán Nga - Ukraine cũng làm giảm lo ngại gián đoạn nguồn cung. Giá chào lúa mì tại cảng Biển Đen dao động 215-220 USD/tấn. Các quỹ nâng vị thế bán khống ròng lúa mì Chicago lên 32.555 hợp đồng, trong khi Bộ Nông nghiệp Mỹ hạ dự báo xuất khẩu lúa mì Nga từ 46 triệu xuống 40 triệu tấn do vướng mắc logistics và hạn ngạch.

Tại Việt Nam, nửa đầu tháng 10, nhập khẩu lúa mì đạt 366.412 tấn, trị giá 109,54 triệu USD. Lũy kế đến ngày 15-10, lượng nhập khẩu vượt 6,08 triệu tấn, trị giá 1,62 tỷ USD; riêng 9 tháng tăng 39,5% so với cùng kỳ. Giá lúa mì giao ngay tại cảng miền Bắc khoảng 8.500 đồng/kg, cao hơn ngô khoảng 1.150 đồng/kg.

Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Trưởng phòng Tin tức, Công ty cổ phần Hitech Finance, nhận định kỳ vọng nối lại đàm phán chưa đồng nghĩa xuất khẩu qua Biển Đen sớm trở lại bình thường. Nhà đầu tư cần theo dõi vùng hỗ trợ giá, tiến trình đàm phán và báo cáo doanh số xuất khẩu hàng tuần của Bộ Nông nghiệp Mỹ.