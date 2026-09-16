Sạc điện thoại khi ngủ: Mối nguy ngay đầu giường

Những vụ cháy nghi liên quan đến sạc điện thoại

Khoảng 8 giờ 30 ngày 16.9, một căn hộ tại tầng 12B, tòa HH2, chung cư số 90 Nguyễn Tuân, phường Thanh Xuân, Hà Nội xảy ra cháy. Lửa và khói bùng lên dữ dội tại khu vực phòng ngủ.

Ngay khi phát hiện sự việc, lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở của tòa nhà cùng người dân tổ chức chữa cháy ban đầu, đồng thời thông báo cho cư dân thoát khỏi tòa nhà. Sau khoảng 15 phút, đám cháy được khống chế. Vụ việc không gây thiệt hại về người; thiệt hại về tài sản đang được thống kê.

Không nên đặt điện thoại đang sạc trên giường, dưới gối hoặc gần những vật liệu dễ cháy. Ảnh minh họa

Có thông tin từ cư dân cho rằng đám cháy liên quan đến khu vực cắm sạc điện thoại đặt trên giường. Tuy nhiên, cơ quan chức năng đang xác minh và chưa công bố kết luận chính thức về nguyên nhân vụ việc.

Trước đó, ngày 2.9, một vụ cháy xảy ra tại căn nhà ở Khu đô thị An Bình Tân, phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa khiến hai người tử vong.

Nhận định ban đầu cho rằng vụ cháy có thể liên quan đến sự cố sạc điện thoại trên giường ngủ dẫn đến chập điện, phát hỏa. Cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra, hoàn tất kết luận chính thức về nguyên nhân vụ việc.

Dù nguyên nhân chính thức của hai vụ việc chưa được công bố, những thông tin ban đầu vẫn cho thấy nguy cơ cần được cảnh báo khi điện thoại và bộ sạc được đặt trên giường. Nếu sự cố điện xảy ra tại nơi có chăn, ga, gối, đệm và các vật liệu dễ cháy, ngọn lửa có thể lan nhanh trước khi người trong nhà kịp phát hiện.

Nguy cơ không chỉ nằm ở chiếc điện thoại. Bộ sạc không bảo đảm chất lượng, dây dẫn bị bong tróc, đầu nối lỏng, ổ cắm xuống cấp hoặc tiếp xúc kém đều có thể phát nhiệt, phóng tia lửa điện hoặc chập mạch.

Trong quá trình sạc, điện thoại và bộ sạc đều tỏa nhiệt. Nếu được đặt trên mặt phẳng cứng, thông thoáng, lượng nhiệt này có thể thoát ra môi trường. Ngược lại, chăn, gối, đệm và các bề mặt mềm dễ giữ nhiệt, khiến nhiệt độ thiết bị tăng cao. Khi dây sạc hoặc ổ điện bị hư hỏng, những vật liệu xung quanh có thể bắt lửa.

Các điện thoại hiện đại thường có cơ chế kiểm soát dòng điện khi pin đầy, nhưng điều đó không loại bỏ hoàn toàn nguy cơ. Sự cố vẫn có thể xảy ra ở bộ sạc, dây dẫn, ổ cắm hoặc viên pin đã bị chai, phồng, va đập hay hư hỏng.

Việc cắm sạc khi ngủ còn khiến người sử dụng khó phát hiện sớm những dấu hiệu bất thường như thiết bị nóng quá mức, mùi khét, tiếng rè, tia lửa hoặc khói. Khi tỉnh dậy, đám cháy có thể đã lan sang chăn, đệm và đồ dùng trong phòng. Khói, khí độc trong không gian kín cũng có thể khiến nạn nhân nhanh chóng mất khả năng thoát nạn.

Không đặt điện thoại đang sạc trên giường

Trong hướng dẫn an toàn, các nhà sản xuất khuyến cáo điện thoại, dây sạc và bộ đổi nguồn nên được đặt ở nơi thông thoáng khi sử dụng hoặc sạc pin. Người dùng không nên nằm, ngồi lên thiết bị đang sạc hoặc đặt điện thoại, bộ sạc dưới chăn, gối hay cơ thể.

Điện thoại nên được sạc trên bề mặt cứng, phẳng, ổn định và cách xa giường, rèm cửa, giấy cùng những vật liệu dễ bắt lửa. Không phủ đồ vật lên điện thoại hoặc bộ sạc trong thời gian thiết bị được kết nối với nguồn điện.

Người dùng nên hạn chế sạc điện thoại khi đi ngủ hoặc khi không có người trông coi; rút bộ sạc khỏi ổ điện sau khi sử dụng. Bộ sạc và dây dẫn cần phù hợp với thiết bị, có nguồn gốc rõ ràng và được mua từ nhà sản xuất hoặc đơn vị cung cấp uy tín.

Dây sạc bị bong tróc, gãy sát đầu nối, hở lõi; chân cắm cong, lỏng; vỏ bộ sạc nứt, phồng, đổi màu hoặc biến dạng là những dấu hiệu không nên bỏ qua. Người dùng cũng cần ngừng sử dụng nếu bộ sạc nóng đến mức khó cầm, xuất hiện mùi lạ, vết cháy sém, tia lửa, khói hoặc tiếng rè, lách tách.

Ổ cắm lỏng, đổi màu, có dấu hiệu cháy sém hoặc thường xuyên làm aptomat ngắt cũng cần được kiểm tra, thay thế. Không nên cắm nhiều thiết bị công suất lớn vào cùng một ổ chia điện hoặc nối tiếp nhiều ổ chia điện với nhau.

Khi phát hiện điện thoại hoặc bộ sạc phát nhiệt bất thường, người dùng cần ngắt nguồn điện nếu có thể thực hiện an toàn. Nếu đã xuất hiện lửa, khói hoặc nguy cơ cháy lan, cần báo động cho những người xung quanh, nhanh chóng thoát ra ngoài và gọi số 114; không dùng nước để dập đám cháy khi thiết bị vẫn còn kết nối với nguồn điện.

Một chiếc điện thoại đặt cạnh giường giúp người dùng thuận tiện kiểm tra tin nhắn, đặt báo thức hoặc liên lạc. Nhưng sự thuận tiện ấy không đáng để đánh đổi bằng việc để thiết bị sạc suốt đêm trên chăn, đệm. Chỉ cần chuyển điện thoại sang một bề mặt cứng, thông thoáng và rút sạc khi không sử dụng, nhiều nguy cơ có thể được loại bỏ ngay từ đầu.