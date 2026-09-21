Sạc điện thoại khi ngủ, không để trên giường thì đặt ở đâu?

Tuy nhiên, vị trí đặt thiết bị trong lúc sạc là điều người dùng cần chú ý, đặc biệt khi xung quanh là chăn, ga, gối, đệm và nhiều vật liệu có khả năng bắt lửa.

Nhiều người thường nằm trên giường lướt điện thoại trước khi ngủ, sau đó tiện tay cắm sạc rồi đặt thiết bị ngay trên đệm, cạnh gối hoặc sử dụng ổ điện sát đầu giường. Tuy nhiên, thói quen tưởng chừng rất bình thường này có thể tiềm ẩn nguy cơ chập điện, cháy nổ nếu không may xảy ra sự cố.

Trong quá trình hoạt động và sạc pin, thiết bị có thể sinh nhiệt. Nếu thiết bị được đặt trên những bề mặt mềm như chăn, ga, gối hoặc đệm, khả năng thoát nhiệt có thể bị hạn chế - Ảnh minh hoạ/ Nguồn: SHUTTERSTOCK

Vì sao không nên đặt điện thoại đang sạc trên giường?

Trong hướng dẫn an toàn dành cho iPhone, Apple lưu ý điện thoại, bộ đổi nguồn và bộ sạc không dây cần được đặt ở khu vực thông thoáng khi sử dụng hoặc sạc.

Hãng cũng khuyến cáo người dùng không ngủ trên điện thoại, bộ đổi nguồn hay bộ sạc không dây; đồng thời không đặt chúng dưới chăn, gối hoặc cơ thể khi đang kết nối với nguồn điện.

Trong quá trình hoạt động và sạc pin, thiết bị có thể sinh nhiệt. Nếu thiết bị được đặt trên những bề mặt mềm như chăn, ga, gối hoặc đệm, khả năng thoát nhiệt có thể bị hạn chế.

Nhiệt tích tụ trong thời gian dài không chỉ ảnh hưởng đến tuổi thọ pin mà còn làm tăng nguy cơ xảy ra sự cố nếu pin, dây dẫn hoặc bộ sạc gặp vấn đề.

Một số cơ quan cứu hỏa tại Anh cũng từng cảnh báo về nguy cơ khi sạc thiết bị trên giường. Chăn, ga và đệm thường chứa những vật liệu có khả năng bắt lửa, vì vậy một sự cố điện xảy ra tại đây có thể khiến ngọn lửa nhanh chóng lan sang các vật dụng xung quanh. Đặc biệt, nguy cơ càng đáng lưu ý khi người sử dụng đang ngủ.

Nên đặt điện thoại ở đâu khi sạc?

Cơ quan Phòng cháy Cứu nạn West Yorkshire (Anh) khuyến cáo thiết bị sử dụng pin lithium-ion nên được sạc trên bề mặt phẳng, cứng và ổn định, thay vì trên giường hoặc ghế sofa.

Do đó, nếu cần sạc điện thoại trong phòng ngủ, người dùng có thể đặt máy trên mặt bàn hoặc kệ đầu giường có bề mặt cứng, thông thoáng. Khu vực sạc cũng nên tránh xa chăn, quần áo, rèm cửa, giấy và các vật liệu dễ bắt lửa.

Một phương án khác là bố trí khu vực sạc riêng bên ngoài phòng ngủ. Điều này vừa hạn chế việc đặt thiết bị đang sạc gần chăn, đệm, vừa có thể giúp giảm thói quen sử dụng điện thoại ngay trước giờ đi ngủ.

Không chỉ vị trí đặt điện thoại, tình trạng của củ sạc và dây dẫn cũng là yếu tố cần được kiểm tra thường xuyên.

Chuyên gia khuyến cáo thiết bị sử dụng pin lithium-ion nên được sạc trên bề mặt phẳng, cứng và ổn định, thay vì trên giường hoặc ghế sofa - Ảnh minh hoạ

Người dùng không nên tiếp tục sử dụng dây sạc bị sờn, đứt, đầu cắm biến dạng hoặc củ sạc có biểu hiện hư hỏng, quá nhiệt. Những phụ kiện không rõ nguồn gốc hoặc không đáp ứng tiêu chuẩn an toàn cũng có thể tiềm ẩn nguy cơ cao hơn.

Nếu điện thoại nóng bất thường trong quá trình sạc, người dùng nên ngắt nguồn để kiểm tra thiết bị thay vì tiếp tục sử dụng.

Các cơ quan cứu hỏa cũng khuyến cáo không che phủ điện thoại hoặc bộ sạc khi chúng đang hoạt động, đồng thời cần thận trọng với việc sạc những thiết bị sử dụng pin lithium-ion trong lúc ngủ.

Đối với iPhone, tính năng Sạc pin được tối ưu hóa (Optimized Battery Charging) có thể giúp giảm khoảng thời gian thiết bị duy trì trạng thái sạc đầy, từ đó hạn chế quá trình lão hóa pin. Dù vậy, tính năng này không thể thay thế những nguyên tắc an toàn liên quan đến vị trí đặt thiết bị khi sạc.

Bởi vậy, thay đổi vị trí đặt chiếc điện thoại trước khi đi ngủ là việc nhỏ nhưng đáng lưu ý: nếu cần sạc, hãy để máy ở nơi thông thoáng, trên bề mặt cứng và tránh xa những vật dễ bắt lửa.