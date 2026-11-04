Sắc đào nở sớm hòa nhịp Festival Hoa Đà Lạt

Không rực rỡ như mùa mai anh đào, Đà Lạt những ngày đầu tháng 11 vẫn cuốn hút du khách bởi sắc hồng của những gốc đào tết bung nở sớm. Những gam màu quen thuộc của phố núi hòa quyện, tạo nên vẻ đẹp riêng trong thời khắc giao mùa

Khu vực Đà Lạt có rất nhiều gia đình trồng đào trước thềm nhà. Trên nhiều tuyến đường ở Đà Lạt xuất hiện những gốc đào đã nở hoa khoảng 2 tuần nay. Có nhiều giống đào tại Đà Lạt nhưng chủ yếu là đào phai, bích đào, đào mốc (hay đào đá), nổi bật trên cành đào đã mọc lá xanh non, tạo nên khung cảnh khiến nhiều du khách đến phố núi bất ngờ

Không ít cây đào có tuổi đời vài chục năm, vốn quen thuộc với người dân Đà Lạt mỗi dịp tết, nay đã bung hoa khi năm cũ vẫn còn hơn 3 tháng mới khép lại. Hoa đào tết tuy chỉ nở lác đác, không rực rỡ như mai anh đào nhưng vẫn khiến nhiều du khách thích thú

Sắc hoa bất ngờ xuất hiện giữa phố núi khiến nhiều du khách thích thú. Không ít người dừng chân ngắm hoa, chụp ảnh lưu niệm. Với những người lần đầu chứng kiến đào Đà Lạt nở vào thời điểm này, cảm giác như mùa xuân đang đến sớm giữa lòng phố núi

Theo thông lệ những năm trước, cây thường rụng lá vào cuối tháng 10, đầu tháng 11 âm lịch và bắt đầu nở hoa từ khoảng ngày 25 tháng chạp. Tuy nhiên, đào được trồng tại Đà Lạt chủ yếu ngoài sân nhà làm cảnh quan cây xanh, để thuận thời tiết nên thường nở sớm. Đối với đào trồng kinh doanh, người trồng hoa biết cách chăm sóc, áp dụng các biện pháp để làm chậm quá trình sinh trưởng nên đào vẫn nở đúng dịp Tết Nguyên đán

Ông Nguyễn Thúc Hưng (55 tuổi, trú phường Xuân Hương - Đà Lạt) cho biết, gia đình ông có 3 gốc đào Nhật Tân khoảng 20 năm tuổi. Những năm trước, đào thường nở hoa vào cuối tháng 12 âm lịch (tháng chạp), nảy lộc xanh vào đầu xuân nhưng năm nay thời tiết thay đổi nhiều nên nở đã khoảng 1 tuần nay

Nhiều du khách thích thú chụp hoa đào nở sớm trên đường phố tại phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Dù còn gần 3 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán, những gốc bích đào, đào phai, thậm chí cả đào thất thốn đã bung nở rực rỡ. Hoa đào nở sớm không làm giảm niềm vui, trái lại còn mang đến sự thích thú cho người dân, đặc biệt là du khách khi được thưởng lãm sắc xuân đến sớm giữa phố núi

Dù thời tiết mỗi năm có những thay đổi, Đà Lạt vẫn có nhiều loài hoa khoe sắc quanh năm, góp phần làm nên danh xưng “Đà Lạt - 4 mùa hoa” và sức hút riêng đối với du khách