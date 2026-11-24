Đoàn xe máy mang sắc đỏ cờ Tổ quốc chinh phục những khúc cua uốn lượn trên cung đèo Khau Cốc Chà.

Chiều 24/11, tại khu vực đèo Khau Cốc Chà, xã Xuân Trường, sự kiện “Sắc cờ non nước - Hành trình hai cung đèo Nà Tềnh - Khau Cốc Chà” khép lại thành công sau hành trình trải nghiệm, quảng bá du lịch của đoàn đại biểu, cán bộ và nhân dân 5 xã: Cần Yên, Thông Nông, Thanh Long, Trường Hà và Xuân Trường.

Sau lễ khai mạc tại xã Cần Yên, đoàn xuất phát chinh phục hai cung đèo Nà Tềnh và Khau Cốc Chà. Hơn 200 xe máy cùng khoảng 300 người tham gia tạo nên một đoàn xe rực sắc đỏ cờ Tổ quốc, nối dài giữa những triền núi xanh, những bản làng bình yên và các khúc cua đặc trưng của miền biên viễn. Dù thời tiết có mưa nhỏ, mặt đường trơn trượt, hành trình diễn ra trong không khí hào hứng, trách nhiệm và bảo đảm an toàn. Trên những cung đường quanh co, các thành viên trong đoàn chủ động di chuyển chậm, giữ khoảng cách, tuân thủ hướng dẫn, cùng nhau vượt qua những đoạn đường khó để hoàn thành hành trình.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại điểm check-in “Sắc cờ non nước” trên cung đèo Khau Cốc Chà.

Tại các điểm dừng nghỉ, đoàn cùng dừng chân, check-in, lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ bên cảnh sắc núi rừng. Những bức ảnh với sắc cờ đỏ nổi bật giữa màu xanh đại ngàn không chỉ ghi dấu trải nghiệm của mỗi người, mà còn góp phần lan tỏa vẻ đẹp của hai cung đèo đến đông đảo người dân, du khách. Đặc biệt, trên suốt cung đường, đoàn nhận được sự chào đón nồng nhiệt của bà con nhân dân. Những tiếng reo vui, những cái vẫy tay, nụ cười thân thiện và sắc cờ Tổ quốc được người dân giơ cao hai bên đường đã tạo nên những khoảnh khắc xúc động, tiếp thêm niềm vui và động lực cho các thành viên. Sự hưởng ứng chân thành ấy trở thành một trong những dấu ấn đẹp nhất của hành trình, thể hiện tình cảm, niềm tự hào và sự đồng lòng của cộng đồng các địa phương.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Thăng An vượt đèo Khau Cốc Chà, hoàn thành hành trình.

Tại khu vực đèo Khau Cốc Chà, xã Xuân Trường, sau khi hoàn thành hành trình, các đại biểu và người tham gia tiếp tục chụp ảnh, ghi hình, giao lưu hát Then, đàn tính và thưởng thức các làn điệu dân ca truyền thống. Không khí giao lưu diễn ra sôi nổi, đậm đà bản sắc văn hóa, tạo nên những khoảnh khắc gắn kết giữa các địa phương và du khách.

Các gian hàng giới thiệu sản phẩm địa phương được tổ chức với sự tham gia của đồng bào 4 dân tộc Tày, Nùng, Dao, Mông đến từ 10 xóm trên địa bàn xã Xuân Trường. Các gian hàng trưng bày, giới thiệu sản vật, ẩm thực truyền thống cùng những nét văn hóa đặc trưng của đồng bào các dân tộc, thu hút sự quan tâm của đại biểu và người tham gia hành trình.

Thông qua hoạt động trưng bày, quảng bá sản phẩm, địa phương giới thiệu tiềm năng, thế mạnh về nông sản, ẩm thực và văn hóa bản địa, từng bước kết nối trải nghiệm cảnh quan hai cung đèo với khám phá đời sống văn hóa cộng đồng. Đây cũng là dịp quảng bá sản phẩm địa phương, mở rộng hướng phát triển du lịch trải nghiệm, du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống.

Trên suốt cung đường, đoàn nhận được sự chào đón nồng nhiệt của nhân dân.

Điểm nhấn tại đỉnh Khau Cốc Chà là không gian văn hóa dân tộc Mông, nơi những nét sinh hoạt, lao động, trang phục, ẩm thực và đời sống tinh thần truyền thống được tái hiện sinh động. Trong không gian sinh hoạt gia đình, những vật dụng quen thuộc của người Mông trên vùng đất dốc cao được trưng bày, phản ánh cuộc sống tự lực, cần cù và bền bỉ của đồng bào. Đặc biệt, bộ cối xay ngô bằng đá gợi nhiều xúc cảm. Không chỉ là công cụ nghiền ngô làm món mèn mén truyền thống, chiếc cối còn gắn với ký ức cộng đồng, những buổi thanh niên trong bản cùng nhau giúp việc cưới hỏi, việc hiếu, bên ánh lửa bếp và tiếng cối đá quay đều. Qua đó, hiện vật lao động bình dị trở thành biểu tượng của tình nghĩa bản làng và những mối tình vùng cao đằm thắm.

Không gian trang phục truyền thống giới thiệu vẻ đẹp riêng của người Mông qua những bộ trang phục nam, nữ với màu sắc hài hòa, họa tiết hình học, kỹ thuật thêu tay tỉ mỉ cùng khăn đội đầu, thắt lưng, túi đeo và trang sức. Mỗi bộ trang phục không chỉ thể hiện sự khéo léo, óc thẩm mỹ của người phụ nữ Mông, mà còn là niềm tự hào, dấu ấn nhận diện văn hóa được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Các đại biểu, người dân và du khách trải nghiệm món mèn mén truyền thống, giao lưu văn hóa tại sự kiện.

Bên cạnh đó, không gian lao động, sản xuất với các công cụ phục vụ canh tác nông nghiệp, lâm nghiệp và chăn nuôi phản ánh quá trình thích ứng với điều kiện địa hình đồi núi, tinh thần vượt khó, ý chí bám đất, bám rừng của đồng bào. Gắn liền với những câu chuyện lao động là khu vực trưng bày sản phẩm nông, lâm nghiệp, sản vật và ẩm thực truyền thống, giới thiệu hương vị mộc mạc của núi rừng, mở ra cơ hội kết nối sản phẩm địa phương với du lịch trải nghiệm.

Trong tiếng khèn, tiếng sáo, những làn điệu dân ca và điệu múa dân gian, không gian văn nghệ, giao lưu cùng các điểm check-in mang sắc màu văn hóa Mông đã thu hút đông đảo đại biểu, người tham gia và du khách. Những hoạt động này không chỉ tạo không khí vui tươi, gắn kết mà còn góp phần đưa giá trị văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Thăng An trải nghiệm, tìm hiểu nét đẹp văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc vùng cao.

Sự kiện “Sắc cờ non nước - Hành trình hai cung đèo Nà Tềnh - Khau Cốc Chà” là hoạt động thiết thực chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, thể hiện tinh thần đoàn kết, phối hợp giữa 5 xã trong gìn giữ, phát huy giá trị thiên nhiên và văn hóa địa phương. Từ một hành trình trải nghiệm, chương trình góp phần quảng bá hình ảnh Cao Bằng, khơi mở hướng liên kết phát triển du lịch, đặc biệt là du lịch trải nghiệm, du lịch cộng đồng gắn với cảnh quan và bản sắc vùng biên.

5 xã đoàn kết - 2 cung đèo - 1 niềm tự hào, hành trình khép lại nhưng những hình ảnh đẹp về sắc cờ Tổ quốc giữa núi rừng, sự đón chào nồng hậu của nhân dân và không gian văn hóa đặc sắc tại Khau Cốc Chà sẽ còn đọng lại trong lòng mỗi người. Thành công của chương trình không chỉ nằm ở việc chinh phục những cung đường, mà còn ở sự kết nối con người, lan tỏa tình yêu quê hương và khơi dậy khát vọng cùng chung tay xây dựng Cao Bằng ngày càng phát triển, giàu bản sắc.