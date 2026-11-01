Sắc Chàm nối nhịp văn hóa truyền thống

Các thành viên Câu lạc bộ Sắc Chàm xã Nà Phặc.

Được thành lập ngày 29/6/2026, CLB Sắc Chàm hiện có 28 thành viên, trong đó người cao tuổi nhất 73 tuổi, nhỏ tuổi nhất mới lên 7. Các thành viên đến từ những thôn Nà Duồng, Nà Khoang, Bản Mạch, thôn 2, thôn 3 và các vùng lân cận. Dù ở những địa bàn khác nhau, họ cùng tập hợp dưới mái nhà chung Sắc Chàm, chia sẻ niềm đam mê, học hỏi kinh nghiệm và góp sức xây dựng phong trào văn hóa, văn nghệ tại địa phương.

Để duy trì hoạt động, CLB tổ chức sinh hoạt, tập luyện 2 buổi mỗi tuần, thường vào tối thứ Bảy và Chủ nhật. Mỗi buổi sinh hoạt vừa là dịp rèn luyện lời ca, tiếng đàn, vừa tạo không gian để mọi người thêm gắn bó, chia sẻ niềm vui trong cuộc sống. Bà Tạ Thị Dung, thành viên CLB Sắc Chàm chia sẻ: “Hằng ngày được gặp gỡ, cùng nhau tập luyện và góp sức gìn giữ văn hóa dân tộc Tày, tôi cảm thấy rất vui và tự hào về bản sắc văn hóa của dân tộc mình”.

Một trong những hoạt động giao lưu quy mô lớn đầu tiên của CLB là chương trình chào mừng kỷ niệm 81 năm Ngày Quốc khánh vừa qua. Chương trình có sự tham gia của hơn 200 nghệ nhân đến từ các tỉnh Tuyên Quang, Lào Cai, Lạng Sơn cùng các CLB, đơn vị ở địa phương và các xã lân cận. Đêm giao lưu nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo người dân trong và ngoài xã, tạo không khí vui tươi, thắm tình đoàn kết, góp phần khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước.

Chương trình cũng thể hiện nét riêng trong hoạt động của CLB Sắc Chàm khi có sự tham gia của nhiều thế hệ. Những thành viên cao tuổi chia sẻ kinh nghiệm, truyền lại hiểu biết và tình yêu văn hóa được vun đắp qua năm tháng; trong khi các thành viên trẻ mang đến sự năng động, nhiệt tình, góp phần tạo sức sống mới cho phong trào.

Tích cực tập luyện hát Then để đi giao lưu, biểu diễn.

Sự tham gia của các thành viên ở nhiều độ tuổi cũng mở ra cơ hội để những giá trị truyền thống được tiếp nối tự nhiên. Trong môi trường sinh hoạt chung, các em nhỏ được tiếp xúc, học hỏi và trực tiếp tham gia biểu diễn, qua đó thêm hiểu, thêm yêu văn hóa dân tộc mình. Cháu Hoàng Trung Nghĩa, thành viên CLB Sắc Chàm vui vẻ chia sẻ: “Cháu rất vui khi được tham gia CLB, được biểu diễn tại nhà trường, địa phương đến tỉnh và giao lưu tại Na Rì, Cao Bằng cùng nhiều nơi khác”.

Không chỉ duy trì hoạt động tại địa phương, CLB Sắc Chàm còn tích cực tham gia giao lưu, biểu diễn tại nhiều nơi như Lào Cai, Lạng Sơn, Bắc Ninh và Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam tại Hà Nội. Mỗi chuyến đi là dịp để các thành viên giới thiệu nét đẹp văn hóa quê hương, đồng thời gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm với các CLB, nghệ nhân ở những vùng miền khác nhau.

Dù thành lập chưa lâu, CLB Sắc Chàm xã Nà Phặc đã từng bước xây dựng không gian sinh hoạt chung cho những người yêu văn hóa truyền thống, kết nối thành viên từ nhiều thôn bản và mở rộng hoạt động giao lưu với các địa phương. Từ những buổi tập luyện thường kỳ đến các chương trình biểu diễn, mỗi hoạt động đều góp phần bồi đắp tình yêu quê hương, tăng cường sự gắn kết cộng đồng và lan tỏa những giá trị văn hóa tốt đẹp.

Chặng đường phía trước còn nhiều việc phải làm. Với sự nhiệt tình, tâm huyết của các thành viên, sự đồng hành của cộng đồng và quan tâm của chính quyền địa phương, CLB Sắc Chàm xã Nà Phặc nỗ lực phát triển, trở thành điểm hẹn văn hóa ý nghĩa, góp phần gìn giữ và trao truyền bản sắc dân tộc cho các thế hệ hôm nay và mai sau.