Sabrina Carpenter bị nghi 'đá xéo' Olivia Rodrigo

Những tranh cãi xoay quanh Olivia Rodrigo và Sabrina Carpenter bất ngờ nóng trở lại trên mạng xã hội sau khi đội ngũ truyền thông của Sabrina Carpenter đăng tải nội dung quảng bá màn hợp tác giữa nữ ca sĩ với Madonna. Bài đăng tưởng chừng đơn thuần nhằm nhắc lại một sản phẩm âm nhạc lại khiến người hâm mộ liên tưởng đến màn kết hợp gần đây giữa Olivia Rodrigo và Chappell Roan.

Theo Geo News ngày 18/10, tài khoản chính thức của Sabrina Carpenter đăng tải thông điệp: "collab so good we're still talking about it" (tạm dịch: Màn hợp tác hay đến mức chúng ta vẫn còn bàn luận về nó). Nội dung này được cho là nhằm quảng bá màn kết hợp giữa Sabrina và Madonna.

Tuy nhiên, thời điểm bài đăng xuất hiện khiến một bộ phận người hâm mộ Olivia Rodrigo nghi ngờ đây là lời ám chỉ nhắm đến nữ ca sĩ. Họ cho rằng thông điệp trên có thể được hiểu như một cách so sánh, thậm chí hạ thấp sức hút của màn hợp tác giữa Olivia Rodrigo và Chappell Roan trong ca khúc Drop Dead.

Từ một bài đăng quảng bá, tranh luận nhanh chóng lan rộng, kéo theo những màn tranh cãi giữa cộng đồng người hâm mộ hai nghệ sĩ. Dù vậy, đến nay, chưa có bằng chứng cho thấy nội dung của đội ngũ Sabrina Carpenter thực sự nhắm đến Olivia Rodrigo.

Trên mạng xã hội X, nhiều người bày tỏ sự ngạc nhiên khi cho rằng bài đăng gây tranh cãi lại xuất phát từ tài khoản chính thức của ê-kíp Sabrina Carpenter, thay vì một tài khoản người hâm mộ. Một số ý kiến lo ngại cách truyền tải thông điệp có thể vô tình đẩy nữ ca sĩ vào tâm điểm của cuộc tranh luận không cần thiết.

Một người dùng bình luận rằng họ ban đầu tưởng đây là tài khoản người hâm mộ cố tình gây chuyện, nhưng sau đó nhận ra đó là tài khoản thuộc đội ngũ chính thức. Người khác cho rằng ê-kíp có thể khiến Sabrina rơi vào tình huống bất lợi khi đăng tải nội dung dễ bị diễn giải theo hướng công kích đồng nghiệp.

Một số người hâm mộ khác tiếp tục khơi lại những đồn đoán về mối quan hệ giữa hai nữ ca sĩ, cho rằng Olivia Rodrigo và Sabrina Carpenter không thân thiết như nhiều người mong đợi. Tuy nhiên, cũng có ý kiến phản đối việc suy diễn quá mức từ một thông điệp quảng bá, nhấn mạnh rằng việc nghệ sĩ giới thiệu sản phẩm hợp tác của mình là điều bình thường.

"Đây không phải lời đá xéo Olivia", một người dùng nhận định. Một ý kiến khác cho rằng tài khoản của Sabrina đơn giản chỉ muốn nhắc lại màn kết hợp với Madonna, đồng thời đặt câu hỏi vì sao mọi động thái của nghệ sĩ đều có thể bị diễn giải thành hành động công kích người khác.

Sự việc cho thấy những căng thẳng từng tồn tại trong cộng đồng người hâm mộ hai ca sĩ vẫn có thể bùng phát chỉ từ một chi tiết nhỏ. Trong môi trường mạng xã hội, những thông điệp ngắn, đặc biệt khi xuất hiện gần thời điểm các nghệ sĩ phát hành sản phẩm mới, thường dễ trở thành đối tượng của nhiều cách diễn giải khác nhau.

Trên thực tế, mối liên hệ giữa Olivia Rodrigo và Sabrina Carpenter từ lâu đã thu hút sự chú ý của công chúng. Những đồn đoán về quan hệ giữa hai người từng xuất hiện trong giai đoạn Olivia Rodrigo phát hành Drivers License năm 2021. Một số khán giả liên hệ ca khúc này với câu chuyện tình cảm được cho là có sự xuất hiện của Joshua Bassett và Sabrina Carpenter. Tuy nhiên, các diễn giải về chuyện riêng tư của những người liên quan phần lớn bắt nguồn từ suy đoán của công chúng, không nên được xem là bằng chứng xác nhận về mối quan hệ giữa họ.

Sau nhiều năm, những câu chuyện cũ vẫn thường được nhắc lại mỗi khi hai nghệ sĩ có động thái mới. Điều này khiến các hoạt động quảng bá âm nhạc đôi khi bị đặt trong bối cảnh đối đầu, ngay cả khi người trong cuộc chưa đưa ra phát ngôn nào thể hiện sự cạnh tranh hay bất hòa.

Đáng chú ý, những cuộc tranh luận như vậy cũng phản ánh sức ảnh hưởng của cộng đồng người hâm mộ trong việc định hình cách công chúng tiếp nhận thông tin về nghệ sĩ. Một thông điệp vốn có thể chỉ mang ý nghĩa quảng bá sản phẩm dễ dàng trở thành chủ đề gây tranh cãi khi được đặt cạnh những câu chuyện đã tồn tại từ trước.

Hiện chưa có thông tin cho thấy Sabrina Carpenter hoặc Olivia Rodrigo trực tiếp lên tiếng về vụ việc mới nhất. Vì vậy, việc xem bài đăng của ê-kíp Sabrina là lời công kích Olivia vẫn chỉ dừng ở suy đoán của một bộ phận người hâm mộ.

Trong khi đó, cả hai nữ ca sĩ đều tiếp tục được chú ý nhờ những hoạt động âm nhạc riêng. Tranh cãi lần này có thể sớm lắng xuống, nhưng câu chuyện cho thấy sức sống dai dẳng của những đồn đoán trên mạng xã hội, nơi ranh giới giữa quảng bá âm nhạc, suy diễn và cuộc chiến giữa các cộng đồng người hâm mộ đôi khi trở nên mong manh.